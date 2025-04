Luis Fonsi cierra el impresionante cartel de Tío Pepe Festival 2025

EL cantante y compositor puertorriqueño Luis Fonsi se reencontrará con el público de Tío Pepe Festival el próximo 30 de julio en una noche diseñada para vibrar con los ritmos tropicales, los sonidos urbanos y las melodías pop que han cruzado 25 años de una exitosa carrera musical, presente en los principales escenarios del mundo y en constante reinvención. Con este nuevo anuncio, cuyas entradas están ya a la venta, Tío Pepe Festival cierra el impresionante cartel que, del 12 de julio al 16 de agosto, reunirá en los escenarios del Patio de la Tonelería y la Bodega Las Copas a algunas de las mejores voces y más brillantes propuestas artísticas, no sólo del momento, sino de la historia más reciente de la música. Carlos Santana, Gloria Gaynor, The Beach Boys, Jethro Tull o Rumours of Fleetwood Mac se suman a espectáculos como This is Michael con Lenny Jay y Jennifer Batten o a nombres como los de Ana Belén, Paloma San Basilio, Coque Malla, Rosario, Mikel Erentxun, Pastora Soler, Maldita Nerea, Café Quijano, Marina Reche, Pitingo o María José Llergo. El de este verano será un vertiginoso repaso por la diversidad artística.

El fl amenco tendrá un especial protagonismo en el ciclo Solera y Compás, que complementa la programación con dos referentes internacionales de la guitarra fl amenca contemporánea -Antonio Rey y Yerai Cortés-, además de con Rancapino Chico y Territorio Jerez, espectáculo de Manuel Valencia, Juana la del Pipa, Ezequiel Benítez, David Carpio, Manuel Monge, Antonio Higuero, Juan Diego Valencia y Javier Peña. El humor estará por último presente con Aguilera y Mení y Manu Sánchez en Tío Pepe Comedy.

Veranea en la Bodega 2025, una experiencia 360º en el corazón de Jerez, se distingue además por una cuidada oferta enogastronómica. La Cena de las Estrellas tendrá como protagonista al talento de Diego Guerrero, alma mater del restaurante con dos estrellas Michelín y una Estrella Verde Michelín ubicado en el madrileño barrio de Las Salesas. El 5 de agosto, el chef vasco y su equipo trasladarán al centro neurálgico de las bodegas jerezanas el espíritu de DSTAgE. Completan la propuesta gastronómica de este verano los restaurantes El Huaso (8 y 14 de agosto), especialistas en carnes a la brasa y Pedro Nolasco, que, ubicado en el corazón de las bodegas Tío Pepe, ofrece una cocina tradicional jerezana a fuego lento, sin prisas, de sabores reconocibles y aires contemporáneos.

Con 11 discos publicados -el último de ellos, El viaje- y una cantidad ingente de premios por su labor en la música: varios Grammy Latinos, más de una decena de Billboard Latin Music Awards, un MTV Millennial Award, numerosos galardones del Festival Internacional Viña del Mar o varios People en Español, por citar solo algunos. Una trayectoria jalonada de reconocimientos en la que el artista se ha permitido explorar desde el pop al reguetón, pasando por la balada o el rock latino, entre otros géneros. Luis Fonsi, uno de los artistas más influyentes y queridos de la música latina, ha mantenido desde sus comienzos a una audiencia fiel, al tiempo que ha ido sumando más público gracias a éxitos que han traspasado todas las fronteras. Fue el caso de Despacito, colaboración que lanzó en 2017 con el también puertorriqueño Daddy Yankee, que se convirtió en el primer tema español en encabezar la lista Billboard Hot 100 desde Macarena, de Los del Río, en 1996. La canción batió también récord en YouTube al ser el primer videoclip de la plataforma que superó los 5.000 millones de visitas. Respaldado por una carrera sólida y en constante crecimiento, Fonsi sigue marcando hitos en la música latina.

Las entradas para todos los conciertos pueden adquirirse ya en la página web www.veraneaenlabodega.com.