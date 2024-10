“Lo que más me llena es poder devolver a un paciente algo que había perdido”

Pregunta.Para comenzar con la entrevista, ¿podría presentarse brevemente para que nuestros lectores lo conozcan mejor?

Respuesta.-Me llamo Antonio Rodríguez Pacheco y soy especialista en otorrinolaringología en el Hospital Virgen del Camino, aquí en Sanlucar. Llevo muchos años dedicándome a esta especialidad que abarca diversas áreas como la nariz, garganta, oído, cuello y también las patologías relacionadas con el equilibrio.

P.–Otorrinolaringología es una especialidad que muchos pueden asociar con algunas partes del cuerpo, pero tal vez no todos sepan exactamente qué incluye. ¿Podría explicarnos en detalle qué áreas y funciones cubre esta especialidad?

R.–Claro, la otorrinolaringología es una especialidad bastante amplia. Nos ocupamos de cinco de los seis sentidos del cuerpo humano: el oído, el olfato, el gusto, el tacto y el equilibrio. Esto significa que tratamos problemas relacionados con la audición, el sentido del olfato, las alteraciones en el gusto, las sensaciones táctiles en la cabeza y cuello, y, por supuesto, cualquier problema que afecte el equilibrio, como los vértigos. Todos estos sentidos están conectados entre sí de alguna manera, lo que hace que nuestra especialidad sea fundamental en el diagnóstico y tratamiento de muchas condiciones.

P.–¡Qué interesante! Nunca había pensado que cinco de los seis sentidos estuvieran tan interrelacionados. ¿Podría profundizar un poco más en cómo están conectados entre sí estos sentidos?

R.–Por supuesto. Por ejemplo, la nariz, la garganta y el oído están revestidos por la misma mucosa. Dentro del oído, específicamente, tenemos el sistema vestibular, que es el órgano responsable del equilibrio. De manera que cualquier infección o inflamación en una de estas áreas puede afectar a las otras. Incluso el tacto, que es más evidente en la lengua, especialmente en los niños pequeños, juega un papel crucial en cómo experimentamos el mundo. Con el tiempo, perdemos cierta sensibilidad táctil en la lengua, pero sigue siendo un componente esencial de nuestro sistema sensorial.

“La tecnología de imágenes no invasiva produce imágenes anatómicas tridimensionales detalladas”

P.–Es fascinante pensar en cómo una afección en una parte del cuerpo puede afectar otras áreas tan vitales. Y de todos estos sentidos, ¿cuál diría usted que es más importante para cuidar?

R.–Es difícil elegir uno en particular, porque todos son vitales para nuestra calidad de vida. Imagínate vivir sin poder degustar la comida, que todo te sepa igual. O vivir con un vértigo continuo, donde todo a tu alrededor está dando vueltas y no tienes estabilidad. Ni hablar de aquellos que no pueden comunicarse bien porque sus cuerdas vocales no están en condiciones óptimas. Cada uno de estos sentidos contribuye significativamente a nuestra vida diaria, y su pérdida o alteración puede tener un impacto profundo en nuestra vida.

P.–Veo que tiene aquí varios instrumentos médicos. ¿Podría hablarnos un poco sobre ellos y su función en la exploración de estos sentidos?

R.–Claro. En nuestra especialidad, necesitamos de una gran cantidad de equipamiento específico para hacer un diagnóstico preciso. Por ejemplo, usamos un microscopio de oído para limpiar y explorar el tímpano a fondo. También contamos con un rinofibroscopio, que es una cámara flexible que nos permite explorar las cuerdas vocales y la garganta. Además, tenemos la cabina de audiometría, donde realizamos pruebas para evaluar la audición de nuestros pacientes. Todo este aparataje es esencial para abarcar de manera integral los problemas que afectan a nuestros pacientes.

P.–De todo el trabajo que realiza, ¿qué es lo que más le apasiona de su especialidad?

R.–Lo que más me llena es poder devolverles a las personas algo que han perdido. Es increíble ver cómo alguien que ha estado afónico vuelve a hablar, o cómo una persona con pérdida auditiva por una otitis media serosa recupera la audición después de un simple procedimiento. Ver la expresión de alivio y alegría en sus rostros es algo que no tiene precio. Y lo mismo ocurre con los niños a los que operamos para mejorar su audición; cuando salen del quirófano cubriéndose los oídos porque de repente escuchan demasiado, es una sensación indescriptible.

P.–Debe ser una experiencia muy gratificante, sin duda. Hablando del ambiente de trabajo, ¿qué es lo que más le gusta de trabajar en el Hospital Virgen del Camino?

R.–Lo que más me gusta es que aquí somos como una familia. Es un hospital donde no solo tratamos a los pacientes, sino que también nos conocemos entre todos los que trabajamos aquí. Nos apoyamos mutuamente, y eso se refleja en el trato que damos a nuestros pacientes. No es un lugar frío ni impersonal; aquí el paciente es una persona, no un número. Eso crea un ambiente de trabajo muy agradable, tanto para nosotros como para los pacientes.

P.–¿Cree que esa cercanía es lo que diferencia al hospital de otros centros?

R.–Sin duda. La cercanía y el trato humano son claves. Desde el momento en que un paciente entra por la puerta, hasta que se marcha, intentamos que se sienta acompañado y comprendido. Además, el compañerismo entre todos los que formamos parte del hospital es un valor añadido. Somos como los mosqueteros: todos para uno y uno para todos.

P.–Para finalizar, ¿hay algo que le gustaría agregar sobre su especialidad o el trabajo en este hospital que no hayamos mencionado?

R.–Solo me gustaría resaltar la inestimable ayuda de nuestras compañeras auxiliares y enfermeras. Sin ellas, el trabajo diario sería imposible. Estoy muy orgulloso del equipo con el que trabajo; es un grupo de personas dedicadas y comprometidas con su labor. Además, es importante recordar que el olfato, uno de los sentidos que tratamos, tiene una relación única con la memoria. Todos tenemos olores que nos llevan a recuerdos de la infancia, mucho más que imágenes o sonidos. Es un sentido que, aunque a veces pase desapercibido, es fundamental para nuestra conexión emocional con el mundo.