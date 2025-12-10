Inversión clave en movilidad: CAZG adquiere nuevos vehículos todoterreno para blindar la operatividad de la red hídrica

El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) ha anunciado la incorporación de una nueva flota de vehículos todoterreno pick-up, destinada a reforzar la capacidad de respuesta y eficiencia de su equipo técnico. Esta acción es parte de una estrategia continua para mejorar la gestión de activos y la resiliencia del servicio de agua en toda la región.

La inversión está directamente enfocada en dotar a los profesionales de la entidad de los medios necesarios para acceder a cualquier punto de la red de suministro, incluyendo las infraestructuras ubicadas en terrenos de difícil orografía. La movilidad es considerada un factor crítico para asegurar la continuidad del servicio y optimizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.

El presidente del CAZG, Andrés Díaz, ha sido claro al respecto: “La plantilla es lo primordial. Es un orgullo seguir invirtiendo en el mejor capital humano, dotándoles de los mejores medios para que puedan llegar a cualquier punto de la red, garantizando un servicio de agua de calidad en toda la Zona Gaditana.”

La nueva flota de vehículos todoterreno permitirá al equipo técnico minimizar los tiempos de desplazamiento y respuesta ante cualquier incidencia, reforzando así la fiabilidad del suministro de agua potable para los ciudadanos y empresas de la Zona Gaditana.