“El hospital está equipado con la última tecnología para ofrecer atención de alta calidad en oftalmología”

Pregunta.–¿Podría contarnos un poco sobre su trayectoria profesional y cómo llegó a especializarse en la disciplina de oftalmología?

Respuesta.–Llevo más de tres décadas en esta maravillosa profesión. Mi carrera comenzó cuando me licencié en medicina en 1981. Después de eso, me embarqué en la especialidad de oftalmología, y no podría estar más contento con la decisión que tomé. He tenido la fortuna de trabajar en varios lugares. Estuve 10 años en el Hospital Clínico de Puerto Real, lo que me dio una base sólida en la práctica médica. Luego, pasé otros ocho años en la Marina, donde culminé mi carrera como capitán médico de las Fuerzas Armadas Españolas. En 2002, me uní al equipo de Pascual y desde entonces he estado trabajando en el Hospital Virgen del Camino, en Sanlúcar de Barrameda. Aquí atendemos a las poblaciones de Sanlúcar y Chipiona. Nuestra consulta está ubicada en el sótano del hospital, en el consultorio número uno.

P.–Una trayectoria muy rica, sin duda. A lo largo de estos años, ¿cómo ha cambiado la oftalmología? ¿Qué avances tecnológicos han marcado un antes y un después en su campo?

R.–La oftalmología ha evolucionado de manera espectacular. Cuando comenzamos, las técnicas eran bastante invasivas. Recuerdo que en el Hospital de San Carlos, donde trabajé con el Dr. Planelles, realizábamos cirugías de cataratas utilizando una técnica llamada intra-capsular. Esta técnica requería una incisión considerable en el ojo y no disponíamos de las lentes intraoculares modernas, por lo que los pacientes debían usar gafas gruesas, de hasta dos dioptrías, para corregir su visión. Hoy en día, las cosas son completamente diferentes. Realizamos incisiones mínimas, de apenas dos milímetros, y utilizamos lentes plegables multifocales que se insertan con gran precisión. Es increíble cómo la tecnología ha transformado nuestra práctica. Ahora podemos ofrecer resultados que antes solo podíamos soñar.

P.–Parece un avance impresionante. ¿Qué otras tecnologías han integrado en su práctica diaria?

R.–Sí, los avances han sido sorprendentes. Una de las herramientas más revolucionarias que utilizamos actualmente es la tomografía de coherencia óptica, conocida como OCT. Este dispositivo nos permite obtener imágenes detalladas de la retina y diagnosticar enfermedades con una precisión que antes era imposible. Además, contamos con diferentes tipos de láseres, como el láser YAG y el láser de argón, que han simplificado enormemente las intervenciones quirúrgicas, haciéndolas menos invasivas y más efectivas. Es increíble pensar cómo, con solo presionar un botón, podemos diagnosticar y tratar condiciones que antes requerían procedimientos largos y complicados. Sin esta tecnología, nuestra práctica sería mucho más limitada.

P.–Hablando de tecnología, ¿cómo ha cambiado su trabajo diario con la introducción de estos avances?

R.–La tecnología ha cambiado todo, desde cómo diagnosticamos hasta cómo tratamos a los pacientes. Recuerdo que cuando empezaba, utilizábamos métodos muy rudimentarios. Por ejemplo, para determinar la refracción del ojo, usábamos un esquioscopio y una regla de lentes. Era un proceso que requería mucha habilidad y tiempo. Hoy, un autor refractómetro hace ese trabajo en cuestión de segundos, con una precisión incomparable. Todo este equipamiento nos permite ofrecer diagnósticos más rápidos y precisos, lo que se traduce en tratamientos más efectivos. Además, nos ha permitido reducir la invasividad de muchas intervenciones, lo que mejora la experiencia del paciente y reduce los tiempos de recuperación.

P.–En una especialidad tan técnica como la oftalmología, ¿qué área le resulta más apasionante?

R.–A lo largo de mi carrera, he desarrollado un gran interés por la oculoplástica. Es una subespecialidad fascinante que se ocupa de la cirugía de los párpados, tanto en aspectos estéticos como reconstructivos. La oculoplástica está en constante evolución y siempre hay algo nuevo que aprender. De hecho, acabo de regresar de un congreso en Alicante, donde se discutieron las últimas tendencias en tratamientos estéticos, como el uso de ácido hialurónico y botox para rejuvenecer el área periocular. Esta área de la medicina combina precisión quirúrgica con un enfoque estético, lo que la hace muy gratificante. Llevo 25 años dedicado a la oculoplástica y sigo encontrando nuevas formas de mejorar la calidad de vida de mis pacientes, ya sea mediante la corrección de problemas funcionales o la mejora de la apariencia.

P.–¿Cómo es la experiencia de trabajar en un campo tan crucial para la calidad de vida de las personas?

R.–La oftalmología es una especialidad única. Trabajamos con uno de los sentidos más preciados que tiene el ser humano: la vista. Aunque el ojo no es un órgano vital, es sensorial y esencial para la vida diaria. Lo interesante es que, aunque el ojo parece frágil, es mucho más resistente de lo que se cree. Por ejemplo, en la actualidad, realizamos inyecciones intravítreas para tratar enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad (DMAE). Aunque la idea de pinchar el ojo puede parecer aterradora, es un procedimiento rápido y prácticamente indoloro. Además, el ojo tiene una capacidad increíble para protegerse. Está rodeado de hueso, lo que lo protege de muchos traumatismos, y tiene reflejos muy efectivos, como el parpadeo, que lo defienden de agresiones externas. La oftalmología es una especialidad muy satisfactoria porque, en muchos casos, podemos hacer una gran diferencia en la vida de las personas, ya sea restaurando su visión o previniendo la pérdida de la misma.

P.–Sin duda, la vista es fundamental. ¿Cómo se está adaptando el Hospital Virgen del Camino a las últimas innovaciones en oftalmología?

R.–En el Hospital Virgen del Camino, estamos muy bien equipados. Contamos con la tecnología más avanzada para realizar diagnósticos y tratamientos en casi todas las áreas de la oftalmología. Aunque no realizamos cirugía refractiva aquí, la cual se lleva a cabo en Cádiz, disponemos de láseres como el YAG y el de argón, que son esenciales para ciertos tratamientos. También tenemos topógrafos, tonómetros y el OCT, que nos permite manejar una amplia gama de patologías oculares. La clave está en mantenerse actualizado y asegurarse de que los equipos que utilizamos estén siempre a la vanguardia. El hospital y el grupo Pascual en general están muy bien dotados, lo que nos permite ofrecer una atención de alta calidad a nuestros pacientes.

P.–¿Cuántos pacientes atienden diariamente en su consulta?

R.–La carga de trabajo es considerable. En una consulta normal, atendemos a unos 20-30 pacientes al día, pero eso solo en mi consultorio. Hay otras tres consultas en el hospital que también están operando a pleno rendimiento. Mis compañeras, la Dra. Vicente y la Dra. Galbis, están constantemente atendiendo a pacientes y realizando cirugías. El volumen de trabajo en oftalmología es alto, no solo aquí sino en toda España. Esto es, en parte, consecuencia de la falta de planificación en la formación de médicos y especialistas a lo largo de las últimas décadas. Este déficit no se resuelve de la noche a la mañana; se requiere una planificación a largo plazo que considere la formación y el desarrollo de nuevos profesionales.

P.–Para finalizar, ¿hay algún tema que le gustaría destacar y que no hayamos abordado?

R.–Creo que hemos cubierto bastante. Pero si tuviera que añadir algo, sería la importancia de mantenerse actualizado en nuestra especialidad. La oftalmología, como muchas otras áreas de la medicina, está en constante evolución. Las tecnologías y las técnicas que utilizamos hoy pueden quedar obsoletas en pocos años. Por eso, es vital seguir formándose y asistiendo a congresos y seminarios. Nunca se deja de aprender en esta profesión, y esa es una de las cosas que la hace tan fascinante.