“Es muy gratificante ver a pacientes que al principio no podían moverse y ahora salen caminando por sí mismos, agradeciéndonos”

Pregunta.¿Qué tipo de fisioterapia realizáis en el hospital Pascual Santa María del Puerto?

Respuesta.–Nosotros nos dedicamos principalmente a la rehabilitación hospitalaria, lo que implica trabajar con una amplia variedad de casos, desde traumatología, neurología y pediatría. Somos, en esencia, la primera línea de rehabilitación para los pacientes que pasan por consulta o quirófano.

P.–¿Qué tipo de pacientes recibís aquí? ¿Son todos casos traumáticos o también otros tipos de pacientes?

R.–Recibimos todo tipo de pacientes, ya que nos derivan tanto el servicio de traumatología como el de medicina de rehabilitación y deportiva. Además, también recibimos pacientes de medicina interna y neurología, por lo que no podemos especializarnos en un área específica, sino que abordamos un amplio espectro de patologías.

P.–Este centro de rehabilitación es muy completo. Parece que estáis en un gimnasio. ¿Qué tipo de actividades se realizan aquí con los pacientes?

R.–Buscamos siempre una rehabilitación funcional, especialmente en pacientes de neurología y traumatología. Por ejemplo, en casos de prótesis de rodilla, que es una de las operaciones más comunes en nuestro servicio de traumatología, comenzamos la rehabilitación desde las primeras 24 horas después de la operación. Esto incluye reeducación de la marcha, movilidad y potenciación, para lo cual contamos con mucho material deportivo.

P.–¿Cuánto tiempo puede estar un paciente viniendo aquí de forma diaria?

R.–Los pacientes pueden venir desde una semana hasta varios meses, dependiendo de la patología. Las patologías más largas, como las neurológicas, requieren un proceso más lento y los acompañamos hasta el final del camino.

P.–¿Trabajan solo fisioterapeutas en este centro o también otro tipo de profesionales?

R.–Aquí solo trabajamos fisioterapeutas. Somos un equipo de siete fisioterapeutas, repartidos desde las 8 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde.

P.–A nivel profesional, ¿cuál crees que ha sido tu mayor reto?

R.–Aquí hemos tenido casos realmente complicados, especialmente por accidentes de tráfico. Recuerdo un caso durante la pandemia de un joven de 16 o 17 años que tuvo un accidente de moto. Fue un caso muy duro porque tenía fracturas en ambos miembros inferiores y superiores. En este tipo de rehabilitación, solemos compensar con otras partes del cuerpo, pero en este caso no había por dónde empezar. Sin embargo, al final, el joven terminó muy contento y salió corriendo de aquí.

P.–¿Qué crees que es lo más importante en una rehabilitación para que un paciente se recupere?

R.–El componente mental es fundamental. Es importante que el paciente venga con una actitud positiva, que crea en la terapia y se entregue a ella. Siempre les decimos que vienen aquí media hora o tres cuartos de hora al día, pero las otras 23 horas y media dependen de ellos en casa. La constancia es clave, y aunque el dolor sea lo que más les preocupa, nosotros nos enfocamos en la funcionalidad. El dolor es parte del proceso y hay que aprender a manejarlo.

P.–¿Qué es lo que más te gusta de la forma de trabajar en este centro?

R.–El trabajo en equipo es fundamental. Somos siete fisioterapeutas y vemos a unos 200 pacientes al día. Trabajamos juntos, nos pedimos ayuda entre nosotros y confiamos en el trabajo del compañero. Además, el carácter humano es algo que valoramos mucho aquí en el centro.

P.–¿Qué hacéis para motivar a un paciente cuando ya está cansado?

R.–Yo suelo ser bastante realista con los pacientes. No se trata de decirles que todo está bien y que no les dolerá, sino de ser honestos y decirles que habrá dolor, pero que con esfuerzo y trabajo, podrán superarlo. Nosotros estamos aquí para acompañarlos, pero necesitan estar dispuestos a mejorar.

P.–Y a nivel personal, ¿qué es lo que te motiva en tu trabajo?

R.–El agradecimiento de los pacientes es algo muy reconfortante. Por ejemplo, ahora mismo una señora me regaló dos naranjas para desayunar después de una sesión. Es gratificante ver a pacientes que al principio no podían moverse y, después de unos meses, salen caminando por sí mismos, agradeciéndonos. Eso me motiva mucho.

R.Es importante destacar que nuestro trabajo es parte de un enfoque multidisciplinario. Aunque aquí en el gimnasio solo trabajamos fisioterapeutas, estamos en continua comunicación con traumatología, enfermería y los médicos rehabilitadores. El paciente sigue un proceso con revisiones periódicas según la patología, y trabajamos juntos para marcar los objetivos a seguir.

P.–Entiendo que al final se crea una relación muy estrecha con los pacientes, ¿verdad?

R.–Así es. Pasamos mucho tiempo con ellos y se crean lazos de mucho cariño. Es común que los pacientes vuelvan a saludarnos incluso después de años de haber sido dados de alta.

P.–Esa relación cercana debe ser muy importante para su recuperación.

R.–Es fundamental. La confianza que el paciente tiene en nosotros y en el tratamiento es imprescindible. Al final, tratamos con personas, no solo con patologías, y eso es lo más bonito y desafiante de nuestro trabajo.