Tu futuro empieza en el CEU: Jornada de Puertas Abiertas

¿Estás buscando universidad o estudios de FP en Sevilla? ¿Quieres conocer una formación que te prepare para liderar el futuro? El próximo sábado 13 de diciembre a las 11:30 h., la Universidad CEU Fernando III y el CEU FP Sevilla abren las puertas de su Campus en Bormujos para que vivas una experiencia única: su Jornada de Puertas Abiertas. Una cita imprescindible para quienes desean dar el primer paso hacia una formación de excelencia, con proyección internacional y orientada a potenciar su empleabilidad.

Exterior del complejo.

Durante esta jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de cerca la oferta académica del CEU – en pleno crecimiento- sus instalaciones y el proceso de admisión, así como su plan de becas y ayudas al estudio, sus programas de movilidad nacional e internacional, los clubes y las actividades enmarcadas en la Vida Universitaria y todos los servicios que se ofrecen al estudiante.

Pero, sobre todo, será una oportunidad para descubrir qué hace diferente al CEU: una formación integral que sitúa al alumno en el centro. Porque en el CEU no solo forman profesionales, sino personas preparadas para afrontar los retos del mañana.

Un proyecto universitario en expansión

En solo dos años, la Universidad CEU Fernando III ha superado los 1.000 alumnos, ofreciendo 15 grados y 7 dobles grados en áreas como Salud, Ingeniería, Empresa, Derecho, Educación y Deporte. Además, cuenta con Másteres Universitarios y Títulos Propios, y sigue creciendo para responder a las demandas reales del mercado laboral. En este sentido, para el próximo curso, proyecta nuevas titulaciones como los grados en Odontología, Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Matemática y Educación Social y Gerontología; y en el ámbito del posgrado universitario, los másteres en Acceso a la Abogacía y Procura, Gestión y Dirección de Centros Educativos, Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos, Neuroeducación y Psicomotricidad, y Nutrición Deportiva, Rendimiento y Salud.

Un Campus en el que vivir tu experiencia CEU

Uno de los hitos más importantes de este curso 2025/26 ha sido la puesta en marcha de las obras que albergarán un hospital de simulación en el interior del propio Campus, una instalación pionera que permitirá a los futuros profesionales del ámbito sanitario adquirir competencias técnicas y humanas en un entorno simulado de alta fidelidad, y que se prevé pueda estar funcionando para el curso 2026/27. Equipado con tecnología de última generación, este espacio facilitará la integración práctica desde los primeros cursos, con un enfoque multidisciplinar y orientado a la empleabilidad y a la excelencia asistencial, con un enfoque ético y humanista, inspirando profesionales comprometidos con el respeto y bienestar integral de las personas.

Espacios confortables en sus instalaciones.

Ubicado en un emplazamiento estratégico respecto a la capital y el resto de Andalucía, el Campus CEU en Andalucía dispone de un espacio natural de más de 40 hectáreas con áreas para la docencia y la investigación, además de amplias instalaciones deportivas.

Formación orientada 100% a tu empleabilidad

Y si lo tuyo es la Formación Profesional, el CEU también es tu sitio. En CEU FP Sevilla podrás conocer el abanico de titulaciones en ciclos medios y superiores, además de los másteres reglados en áreas como salud, empresa, deporte, educación y tech.

Formación de excelencia, con proyección internacional y orientada a potenciar su empleabilidad.

El enfoque eminentemente práctico -con una duración de dos años y orientado 100% a la empleabilidad de su alumnado- la profesionalización y la visión internacional que implica su modelo educativo son características que consolidan el atractivo de esta vía formativa que, este curso, ha superado los 900 alumnos.