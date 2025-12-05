“Fumar no solo daña el pulmón: también causa cáncer de vejiga”

Pregunta.–Doctor, según su criterio ¿cómo definiría su especialidad?

Respuesta.–La urología se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del sistema urinario —riñón, uréteres, vejiga y uretra— tanto en hombres como en mujeres. Además, vemos los órganos genitales del varón, pero no los de la mujer, que corresponden a ginecología.

P.–¿Atienden también a niños?

R.–En muy pocos casos. A partir de los 14 años ya pueden venir al urólogo general. Antes de esa edad, hablamos de urología pediátrica, que se centra en malformaciones congénitas y cirugía reconstructiva.

“El tabaco es la principal causa de cáncer de vejiga porque sus químicos se concentran directamente allí”

P.–¿Qué patologías urológicas son más frecuentes en la Sierra de Cádiz?

R.–En el varón, la más común es la hiperplasia benigna de próstata, que aparece con la edad. En la mujer, predominan las infecciones urinarias y los cálculos renales o ureterales.

R.En cuanto a enfermedades malignas, los más frecuentes son el cáncer de próstata y, en hombres y mujeres, el cáncer de vejiga, muy relacionado con el consumo de tabaco.

P.–¿El tabaco puede causar cáncer de vejiga?

R.–Mucha gente lo desconoce. Así es. Mucha gente cree que el cigarro solo afecta al pulmón, pero es la principal causa de cáncer de vejiga. También está relacionado con el cáncer de páncreas. El problema es que los químicos del tabaco entran en sangre, se filtran por el riñón y se concentran en la vejiga, donde irritan crónicamente el epitelio y pueden derivar en un tumor.

“Los químicos del cigarro irritan la vejiga y esa agresión continuada puede generar tumores”

P.–¿Qué otros tóxicos están relacionados con el cáncer de vejiga?

R.–Además del tabaco: disolventes, hidrocarburos, pinturas, gasolina. También hemos visto casos en personas que trabajaron muchos años con cuero (marroquinería), ya que en su procesamiento se usan productos químicos agresivos.

P.–¿Qué recomendaciones da para prevenir infecciones urinarias?

R.–Sobre todo, a las mujeres, por su uretra más corta y cercana a la zona vaginal. Los consejos son: beber abundantes líquidos, no aguantar las ganas de orinar y mantener una buena higiene antes y después del acto sexual.

P.–¿Qué papel juega la alimentación?

R.–Una alimentación rica en condimentos, licor y sustancias irritantes también puede generar inflamación crónica en la vejiga, lo que favorece infecciones. Y en lo maligno, el exceso de carnes rojas está relacionado con el aumento del cáncer de próstata.

P.–¿Hay alimentos que ayuden a prevenir?

R.–Sí. Por ejemplo: Licopeno, presente en alimentos rojos como el tomate o los pimientos rojos, parece tener efecto protector contra el cáncer de próstata.

R.En mujeres, el arándano rojo ayuda a prevenir infecciones urinarias recurrentes.

P.-¿Qué es lo que más le fascina de la urología?

R.–Me gusta pensar que los urólogos somos como los fontaneros del cuerpo. Vigilamos y mantenemos funcionando el sistema excretor: el riñón produce la orina, el uréter la transporta, la vejiga la almacena y la uretra la expulsa. Cuando hay una “piedrecita” que obstruye, nuestra labor es desobstruir y devolverle al cuerpo su capacidad de eliminar toxinas.

“Las mujeres sufren más infecciones urinarias debido a su uretra más corta y cercana a la zona vaginal”

P.-¿Y la relación con los pacientes? ¿Es importante el componente psicológico?

R.–Mucho. En urología, muchas veces tratamos temas íntimos, lo que requiere tacto, confianza y empatía. Cada paciente es distinto y necesita ser escuchado.

P.-Para terminar: una curiosidad. ¿Por qué las mujeres tienen más infecciones urinarias que los hombres?

R.–Por su anatomía. La uretra femenina mide solo unos 1,5 a 2 cm, mientras que la masculina puede llegar hasta 7 u 8 cm. Además, la cercanía a la vagina, que naturalmente tiene muchas bacterias, facilita que estas lleguen a la vejiga. Por eso la mujer tiene mayor predisposición a infecciones urinarias.

P.-Un mensaje final para la población

R.–No esperen a tener síntomas graves. Consultar a tiempo, tener hábitos saludables, beber agua, evitar el tabaco y mantener una higiene adecuada puede prevenir muchos problemas. Y sobre todo: Fumar no solo daña los pulmones.