Descansolandia abre en Cádiz su espacio para el descanso

Fundada en 2007, Descansolandia se ha consolidado como referente del descanso en la provincia. Con más de 25 años de experiencia, su equipo comparte una misma filosofía: ofrecer la mejor atención, asesoramiento cercano y soluciones adaptadas a cada cliente. Especialistas en descanso, asesores comerciales y con un equipo propio de transporte y montaje garantizan un servicio ágil y de confianza. Ahora, con la apertura de su nueva tienda en Cádiz, la firma refuerza su compromiso con la provincia.

Pregunta.¿Por qué pensaste que sería bueno montar una tienda de sofás en Cádiz?

Respuesta.Nosotros ya veníamos de esa idea de negocio desde que montamos nuestra tienda en Jerez hace ya 19 años y comenzamos en Cádiz solo con tienda física de colchones, pero siempre con la idea de algún día poder trasladar nuestro proyecto de ventas de sofás. En el momento que tuvimos la oportunidad no lo dude ni un segundo y lo hicimos.

P.¿Qué tipo de productos podemos encontrar en esta tienda?

R.Tenemos unos productos que ahora mismo en el mercado calidad precio tenemos poca competencia. A parte de una gran variedad en sofás como chaiselongue, lineales, 3 + 2, rinconeras y sofás personalizados por módulos a medida.

P.¿Qué pueden ofrecer que os diferencien de otras tiendas?

R.Principalmente nuestro asesoramiento personalizado y familiar para cada cliente. También contamos con nuestro propio equipo de reparto, nada de empresas externas, así podemos darle mejor servicio al cliente en días y tiempo de entregas.

Descansolandia llega a Cádiz para ofrecer confort, confianza y atención personalizada

P.¿Algún servicio especial que tengáis para clientes?

R.Por supuesto, el transporte totalmente gratuito en toda la provincia y la posibilidad de financiar sus compras hasta 36 meses sin intereses.

P.¿Qué significa para usted abrir esta tienda en Cádiz?

R.Es un sueño cumplido. Apostamos por la ciudad, queremos crear empleo y aportar un punto de encuentro para quienes buscan calidad y confianza en mobiliario.

P.¿Dónde podemos encontraros para la gente que quiera visitaros?

R.Estamos situados en la Avda. Alcalde Blazquez junto al Mercado de la Paz. Allí os atenderán nuestros compañeros Pedro y Yolanda que os ayudarán encantados en todo lo que necesitéis.