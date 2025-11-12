El consumo de tabaco no doméstico se duplica en España

El volumen de tabaco no doméstico consumido en España, que incluye productos ilícitos, paralelos y falsificaciones, experimentó un notable incremento en el primer semestre de 2025, según los datos más recientes de la Encuesta de Paquetes Vacíos (EPS) de IPSOS. Este tipo de consumo se disparó cinco puntos porcentuales, alcanzando el 10,2%, frente al 5,2% registrado en el mismo periodo de 2024. Aunque esta cifra representa el nivel más elevado desde 2017, aún se mantiene por debajo de los registros de hace una década. La proliferación de este tabaco no doméstico se traduce en una merma estimada de 467 millones de euros en la recaudación fiscal durante el primer semestre de 2025.

Paralelamente, el volumen de cigarrillos falsificados también ha experimentado un ascenso durante la primera mitad del año. Su proporción sobre el consumo total se ha situado en el 1,7%, en contraste con el 1,1% del mismo lapso del año anterior. No obstante, al considerar su peso dentro del conjunto del comercio ilícito, las falsificaciones han visto reducida su cuota, pasando del 21,15% en el primer semestre de 2024 al 16,6% en el mismo periodo de 2025. A pesar de esta aparente contracción, el porcentaje de falsificaciones se mantiene significativamente por encima del 7,53% que representaban en el consumo ilegal previo a la pandemia.

Datos

Los datos expuestos subrayan la persistencia del fenómeno de las fábricas ilegales en España, un objetivo prioritario en las operaciones contra el contrabando. Durante el primer semestre del año, se desmantelaron seis instalaciones clandestinas, concentradas principalmente en la Comunidad Valenciana y Andalucía; dos de ellas, dedicadas a la producción ilícita de picadura. Este balance representa una disminución en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se localizaron once instalaciones clandestinas.

Andalucía, de las comunidades más afectadas

En Andalucía, el 23,7% del total de paquetes analizados no contaban con las precintas fiscales estatales. Esto supone un aumento del 15,4% con respecto al mismo período de 2024. Nueve de las diez ciudades españolas con mayor consumo de tabaco no doméstico se encuentran en el sur de España, con Algeciras, Almería y Sevilla a la cabeza.

Si analizamos la procedencia del tabaco no doméstico consumido en nuestro país, aunque Gibraltar sigue siendo un mercado de entrada para el tabaco no doméstico en Andalucía, especialmente en Algeciras, el volumen de paquetes identificados como procedentes de este origen ha disminuido, en comparación con encuestas anteriores.

Según explicó Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Legales y Corporativos de Altadis-Imperial Brands durante la presentación del X Congreso Frente al Contrabando: “El aumento de falsificaciones y del consumo de tabaco no doméstico en nuestro país demuestra lo sensible que es la elasticidad de estos productos, no solo en su componente precio sino también en su componente renta. Por este motivo, es muy importante que las medidas fiscales que se adopten tengan en cuenta el contexto económico en el que se producen para que su aplicación no pueda llevar al traste con una década de avances contra el contrabando, y se traduzcan en una pérdida de recaudación fiscal tanto para el Estado como para las CCAA.”.