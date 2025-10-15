COGITI Cádiz premia a Airbus y a “quienes contribuyen a que la industria española siga volando muy alto”

E l Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz ha entregado su premio Ingenio Gaditano a Airbus España “por su contribución extraordinaria al desarrollo industrial de la provincia”, en palabras del Decano de COGITI Cádiz, Domingo Villero, en la espléndida jornada en el Parador de Cádiz. La empresa aeronáutica y aeroespacial “es sinónimo de innovación, empleo cualificado y de compromiso con el territorio. Símbolo de excelencia técnica, colaboración y apuesta por el futuro”, apuntaba Villero. “Representa la mejor combinación posible: tecnología punta, sostenibilidad y raíces andaluzas”.

Estos premios se han asentado en el itinerario de la industria gaditana y se celebran con la solemnidad de siempre y la energía renovada. Numerosos representantes institucionales y sociales han acompañado en la fiesta del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz. El teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital, José Manuel Cossi; la delegada de Industria de la Junta de Andalucía, Inmaculada Olivero, el presidente de CACITI, Pepe Zallas, decanos de diferentes colegios del país, FAEC, gerentes de las empresas municipales (Eléctrica de Cádiz, Emasa…), los directores de las escuelas de ingeniería, y por supuesto los directivos de la junta de gobierno del Colegio y parte de los 1.700 miembros de esta organización.

“El ingenio gaditano sigue brillando con luz propia", manifestaba el propio Decano. “Y para despegar, hay que tener los pies bien firmes en el suelo. Por ello, este galardón a Airbus es un reconocimiento a las personas que contribuyen desde Cádiz para que la industria española siga volando muy alto”.

“Es un gran honor y refuerza el compromiso con el desarrollo tecnológico e industrial de la provincia de Cádiz”, declaraba Iván Martínez Sánchez, el nuevo director de la planta de Airbus en El Puerto de Santa María (Cádiz). Recogía la placa de manos de Alberto Cervantes, representante de Navantia, galardonada en 2024. “La historia de Airbus en Cádiz se remonta a casi 100 años. Es una presencia que se ha consolidado a lo largo de décadas y tiene proyección en el futuro, gracias al legado que nos dejaron nuestros antepasados, con casi cuatro generaciones”. Martínez se estrenaba en su primer acto como director en la planta portuense, desde donde se fabrican “componentes que se ensamblan en los aviones más importantes comerciales y de defensa que Airbus construye en todo el mundo”.

El decano de COGITI Cádiz, Domingo Villero, durante su intervención.

“La planta de El Puerto va a ser un referente claro en la industria aeronáutica y aeroespacial en Cádiz, en España y en el mundo. Gracias a las personas, a nuestros empleados, que son lo más importante para nosotros. Tenemos campañas de captación de talento, de desarrollo profesional, en colaboración con las administraciones y centros especializados. El incremento del talento y la formación en Cádiz es esencial para Airbus”, insistía. “Sois la base de la innovación y el motor de la industria en Cádiz. Lo que hacéis es muy relevante para seguir impulsando nuestro sector. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo industrial de Cádiz”

Una maravillosa jornada de celebración

Por alegrías de Cádiz arrancaba la gala Ingenio Gaditano. Por la máxima expresión del sentir flamenco gaditano, en la garganta de Encarna Anillo y las manos de Pituquete. La velada de COGITI Cádiz tiene corazón y se impulsa con sus propios latidos, acompasados por el ritmo propio de esta tierra. Una jornada luminosa, espléndida, con los rayos del sol desparramándose por la balaustrada, enmarcaba el acto que en esta cuarta entrega regresa al Parador, junto a la Caleta. Y es que el ingenio, el sello de este colectivo y la raíz de la que emana su nombre, es la espina dorsal de una provincia que lo expande en todas las disciplinas profesionales y artísticas.

Es un año de efemérides. Se cumplen 40 años del Colegio de Cádiz y 175 años que cumple la ingeniería técnica industrial. Por ello, jaleados por el presentador de la gala, el siempre magistral Enrique Miranda, se brindaba en un emocionante encuentro en el que se daba la bienvenida a los nuevos colegiados, los chicos y chicas que toman el testigo y se enfrentan a los desafíos del presente y futuro. Beatriz Armillas, uno de los nuevos ‘fichajes’ del colectivo, explicaba que “los jóvenes nos alimentamos de la sabiduría de los veteranos y estos se nutren de nuestra energía”, en una retroalimentación necesaria en todo ejercicio vital. “Gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa y cuidarnos para que queramos quedarnos”.

También recibieron su insignia los once colegiados que cumplen 25 años en COGITI Cádiz y los que conmemoran sus bodas de oro, con medio siglo de compromiso con el Colegio, representados por Eladio López Rodríguez. “Gracias al liderazgo de nuestra corporación, tenemos peso y respeto ante la sociedad y las administraciones. Su labor es vital para que la ingeniería técnica industrial en Cádiz sea sinónimo de confianza y seguridad. Hacen de Cádiz un lugar seguro, mejor y más eficiente”, elogiaba Daniel Pérez.

Un momento de la entrega del premio.

“Cádiz es un referente en la ingeniería industrial”, confirmaba Inmaculada Olivero, delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Política Industrial y Energía en la provincia. “Es una realidad. Es un buen momento y nos espera un futuro prometedor. Para quedarse aquí, en nuestra tierra, porque hay oportunidades”. Apuntaba las líneas de inversión para fortalecer el tejido en Andalucía, haciendo especial énfasis a la colaboración con el Colegio Oficial. “Tenemos un gran equipo para sacar adelante los proyectos”.

También, el secretario Ángel Casado desvelaba los cuatro premios dentro del colectivo: premio a la experiencia y visado colegial, a Miguel Lloret (que recogió Domingo Orrillo); premio a la constancia en el visado y actividad profesional, para Rafael Fenoy; premio juventud y visado colegial, a Juan Lorenzo Gómez Abril y premio a la contribución a la seguridad industrial a través del visado colegial, en el que repite la empresa Cobaltia.

Cerraba el acto el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi. “Honráis a la profesión”, manifestaba. “Es maravillosa esta labor de unión y puesta en valor de la función tan importante que hacen los ingenieros. Tengo la suerte de vivir rodeado de profesionales como vosotros que son fundamentales para el desarrollo de todos los proyectos. Es fundamental que Cádiz se conozca por su potencial industrial y está en nuestra mano transformar la imagen de nuestra provincia”.

Sinceras palabras que precedían al final esperado. El aforo al completo acogía en pie y con profunda emoción la rúbrica de la velada institucional, con el broche de Encarna Anillo y Pituquete y su himno de Andalucía. La fiesta de COGITI Cádiz culminaba su episodio institucional y esencial para abrir el paso a una nueva jornada de convivencia de los colegiados, fuerza y alma de este colectivo.