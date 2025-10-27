¿Coche siniestrado o no? Cómo comprobar si un vehículo tuvo daños

Según Mind & Roses, el 66% de los conductores que planean cambiar de coche en los próximos tres años elegirá uno de segunda mano. Antes de decidir la compra, comprueba el VIN para evaluar la condición técnica y detectar posibles daños o anotaciones de siniestro total.

Checklist exprés

Consulta el VIN y genera un informe de autoDNA.

Compara el informe con el anuncio y la documentación (daños, kilometraje, entradas de servicio, matrículas, fotos).

Revisa el vehículo , haz una prueba de conducción y decide o negocia el precio .

¿Cómo reconocer un coche siniestrado?

Evaluar si el vehículo participó en un accidente grave es clave. Un coche siniestrado mal reparado compromete la seguridad y reduce el valor. El informe “Hechos y mitos del mercado de coches usados” indica que el 40% de los compradores tuvo que arreglar daños no revelados tras la compra.

Numero de siniestros registrados en 2024 en la plataforma autodna

Carrocería y ajustes de piezas

Observa las uniones y el color de la carrocería. Holguras irregulares y distintos tonos de pintura son señales típicas en coches siniestrados. En montaje de fábrica, todo asienta alineado; capó y puertas no deben estar descentrados. Diferencias de color, desconchones o burbujas sugieren repintado o sustitución. Revisa la originalidad de tornillería y marcas de desmontaje.

Interior, cinturones y airbags

Comprueba suelo y techo; evalúa plásticos: arañazos son normales, piezas rotas no. Revisa airbag y cinturones. Un testigo “airbag” encendido puede indicar reparación incorrecta del vehículo tras un siniestro. Cinturones bloqueados o dañados revelan pretensores activados.

Suspensión y geometría

Golpeteos en suspensión y deriva en línea recta suelen deberse a reparaciones deficientes de coches siniestrados. En la prueba, vigila si el vehículo se va hacia un lado. Revisa neumáticos, desgaste y volante torcido: pueden evidenciar toques en la geometría.

Documentación y coherencia del VIN/NIVE

El VIN/NIVE troquelado en bastidor debe coincidir con el del permiso de circulación y el libro de mantenimiento. Úsalo para generar el informe de historial: es la forma más sencilla de validar la condición técnica y el kilometraje. El 81% de los conductores considera clave la información del cuentakilómetros.

¿Qué muestra un informe basado en VIN?

Un informe VIN verifica, entre otros: lecturas de kilometraje, daños declarados, reparaciones, matrículas anteriores y mantenimiento. Cruzar estos datos con el anuncio permite detectar averías ocultas y manipulaciones del kilometraje y, con ello, valorar con realismo la condición del vehículo y el riesgo de la operación. El 95% de quienes conocían el historial completo quedaron satisfechos seis meses después de la compra; el 88% opina que los daños deberían ser obligatorios en la venta.

Daños y siniestros (colisiones, siniestro total)

Atiende a colisiones y daños. “Siniestro total” significa que la reparación supera el valor del vehículo antes del evento; esto reduce su precio y afecta al seguro. Los informes también cubren daños por inundación, incendio, granizo o vandalismo. Según autoDNA, el 90% de los daños detectados son menores (hasta 5.000 €).

Tipos frecuentes de daños y posibles consecuencias

Inundación | Corrosión, electrónica dañada, olor persistente, humedad en tapicería, fallos de luces.

| Corrosión, electrónica dañada, olor persistente, humedad en tapicería, fallos de luces. Incendio | Daños en instalación eléctrica, plásticos deformados, olor a quemado, pintura cuarteada.

Granizo | Abolladuras, grietas en cristales, pérdida estética y de valor de mercado.

Vandalismo | Arañazos, cristales rotos, neumáticos cortados, interior dañado.

| Arañazos, cristales rotos, neumáticos cortados, interior dañado. Colisión | Daños en carrocería, suspensión, transmisión; necesidad de alinear geometría.

Lecturas de cuentakilómetros y servicio oficial

Las lecturas deben ser lógicas y progresivas. Vacíos o caídas bruscas sugieren manipulación. Solo en 2024, autoDNA detectó 65 552 vehículos con discrepancias de cuentakilómetros. Entradas de servicio oficial y mantenimientos periódicos acreditan buen cuidado y reparaciones serias. El 57% de los conductores cree que el servicio en taller oficial eleva el valor del vehículo.

Numero de discrepancias registradas en el cuentakilometros en 2024 en la plataforma autodna

Matriculaciones, uso y fotos

Las matrículas previas y el uso (flota/TAXI/privado) ayudan a medir la explotación del vehículo. En historiales de EE. UU. suelen figurar fotos y descripciones de daños procedentes de subastas, lo que da visibilidad real al estado de coches siniestrados antes de reparar. Si un concesionario incorpora stock desde subastas, exige documentación y fotos “antes/después”.

Siniestro total, baja y reparaciones

Comprar un vehículo tras un siniestro grave es una de las grandes trampas del mercado. Entender cuándo hay siniestro total y qué reparaciones son aceptables evita riesgos y costes.

Cuándo hay siniestro total

Diferencia entre los costes previstos y los costes reales de la reparacion del coche

Reparaciones estructurales vs. cosméticas

No todas las averías impactan igual. Lo cosmético (pintura, aletas, faros, lunas, pequeños golpes) no toca la estructura portante y apenas afecta la venta si se hizo correctamente. Según estudios, el 65% de los compradores podría valorar coches siniestrados con daños leves y reparación profesional.

Las estructurales tocan largueros, pilares, estribos o travesaños. Señales de reparación en un larguero implican riesgo de seguridad y caída notable del precio. Aun así, 24–27% de compradores podría considerar vehículos con reparaciones mayores si hay evidencia técnica sólida (fotos de subastas, informes de talleres profesionales).

Ejemplos de reparaciones y su impacto

Cosméticas | Pintura, aleta/faro, microabolladuras, lunas. Seguridad : mínima. Precio : descenso leve.

| Pintura, aleta/faro, microabolladuras, lunas. : mínima. : descenso leve. Estructurales | Largueros, pilares, estribos, chasis. Seguridad: alto impacto. Precio: descenso significativo.

Pro tip: si sospechas reparaciones estructurales, pide historial de servicio, fotos “antes/después” y, si procede, peritaje independiente.

Inspección in situ y prueba dinámica

Carrocería/estructura — lista de control

Revisa puntos estructurales y corrosión secundaria: largueros, suelo, anclajes de motor y suspensión. Irregularidades, cordones de soldadura, desconchones o deformaciones no típicas sugieren reparaciones. Compara tonos de pintura y holguras; revisa marcajes de cristales (códigos distintos pueden indicar sustitución tras colisión).

Airbags y sistemas de seguridad

Pretensores usados pueden no proteger. Verifica la alfombrilla del sensor de ocupante y cualquier intervención no autorizada.

Prueba de conducción — suspensión/frenos/trayectoria

Comprueba la caja de cambios y la respuesta del motor. Evalúa los frenos a distintas velocidades (sin vibraciones). Escucha la suspensión. Observa la trayectoria: si el vehículo se va, puede haber problemas de geometría. Verifica ABS/ESP y testigos. En coches de gasolina o diésel, observa la entrega de par y ruidos anómalos.

Anuncio y vendedor

Incoherencias entre anuncio y datos

Contrasta fotos, descripción, fechas de matriculación y kilometraje. Un “sin golpes” con señales de reparación es bandera roja. Compara fotos históricas (si existen) con el estado actual. Evita cerrar la compra solo por teléfono o sin ver el vehículo.

Preguntas al vendedor (y negociación de precio)

¿ITV/inspección técnica en vigor?

Kilometraje actual y posibilidad de verificarlo.

Colisiones, siniestros o daños severos en carrocería/mecánica; documentación disponible.

Historial completo de mantenimiento.

Averías actuales (mecánicas/eléctricas/electrónicas).

Uso anterior (flota, TAXI, privado).

Modificaciones no estándar.

Riesgos de “chollos”

Suelen ser vehículos importados, sin documentación completa. Vehículos baratos pueden generar costes altos tras la compra (transporte, piezas, averías ocultas). Problemas legales complican matriculación o seguro. Ojo con coches procedentes de subastas y stock rotativo: pide trazabilidad y facturas.

Riesgos típicos

Siniestro total: reparaciones estructurales serias → menor seguridad y precio.

Vicios ocultos: sistemas de seguridad, motor, suspensión o electrónica afloran después.

Estatus legal incierto: litigios de propiedad o leasing.

Embargos: riesgo de incautación pese a la venta.

ITV vencida: impide matricular y sugiere averías serias.

: impide matricular y sugiere averías serias. Uso intensivo (TAXI/flota): más desgaste, vida útil menor.

Conclusión: coche siniestrado o no, verifica qué compras

Comprar vehículos usados exige validar historial y condición técnica para evitar sorpresas. El informe VIN permite comprobar kilometraje, daños y matriculaciones; la inspección de carrocería, interior y suspensión revela su realidad. Esto mejora la experiencia del comprador (clientes particulares y profesionales del sector).

¿Cómo revisar el historial por VIN?

Entra en la plataforma de autoDNA, genera el informe con el VIN y contrasta con anuncio y vehículo. Especialmente útil en coches siniestrados.

¿Por qué autoDNA y qué incluye?

La compañía opera desde 2010 y colabora con más de 50 000 instituciones. El informe puede incluir lecturas de cuentakilómetros, daños, registros de vehículos robados, datos de matriculación y revisiones técnicas.

¿Cómo detectar un cuentakilómetros manipulado?

Lecturas ilógicas (caídas o vacíos). Cruza fuentes (servicio, informe VIN, facturas). Si hay discrepancias serias, mejor descartar.

¿Un coche tras accidente puede ser seguro?

Sí, si se repara según especificaciones del fabricante. Verificar el VIN y pedir evidencias (p. ej., fotos de subastas) es clave. Marcas como BMW o Honda con mantenimientos documentados tienden a conservar mejor su valor en la venta, pero cada caso depende del estado real y de talleres profesionales. En coches de gasolina, evalúa también consumos y ruidos en frío para una experiencia de prueba más precisa.