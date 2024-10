La ciudad ecosistema, hacia un modelo de sostenibilidad y regeneración

Arquitecto y urbanista, estudió en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas, en el Joint Center for Urban Studies de la Escuela de Arquitectura de Oxford y en la Universidad de Harvard, donde hizo un máster en Estudio de Diseño (MDees) y formó parte del equipo de investigación Harvard Project on the City.

Es consultor certificado y parte del panel de expertos de la evaluación de sostenibilidad BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) y miembro de la Asociación Internacional de Biourbanismo.

Hace 15 años fundó la oficina profesional LPA Estudio, donde dirige a un equipo multidisciplinar de arquitectos, ingenieros, diseñadores, medioambientalistas y expertos en participación especializado en la gestión y diseño de proyectos urbanos y paisajísticos en localizaciones ambientales y geográficas altamente sensibles como destinos turísticos, paisajes naturales y zonas costeras.

A lo largo de este tiempo ha acumulado una ingente experiencia en la aplicación de principios ecosistémicos a las singularidades de las regiones del sur.

Su trabajo ha sido premiado y reconocido en prestigiosos concursos nacionales e internacionales obteniendo, entre otros, el primer premio al Desarrollo Integral del Paseo Marítimo de Las Palmas de Gran Canaria, el segundo premio en la Rehabilitación Costera del Ayuntamiento de Calvià (Mallorca) y finalista en el concurso A+ 2014 y 2018 organizado por Achitizer.

Además de su experiencia como docente universitario, ha publicado proyectos y ensayos en importantes publicaciones internacionales como Harvard Guide to Shopping, The Tourist City Berlin, What People Want, +Urbanismo y Architechs Talk, entre otras.

Es director y fundador en 2012 del Instituto20grados, una organización sin ánimo de lucro dedicada a desarrollar proyectos de urbanización sostenible adaptados a las geografías del sur, de sus singularidades sociales y ambientales y a los retos de la emergencia climática.