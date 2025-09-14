César de Diego: “Cádiz se ha consolidado como un mercado seguro”

César de Diego, director en Cádiz de la firma GILMAR, dedicada a la intermediación en la compra, venta y alquiler de inmuebles situados en una selección de las mejores zonas residenciales de España, aborda en esta entrevista aspectos de gran actualidad en el sector inmobiliario, haciendo especial incidencia en la situación de esta provincia.

Pregunta.–¿Cómo describiría la situación actual del mercado de la vivienda en Cádiz?

Respuesta.–El mercado gaditano vive un momento de gran dinamismo. Los precios han subido en torno a un 12 % en el último año en la provincia, con la capital superando los 3.000 €/m². La demanda es constante en la costa y en el casco histórico. El perfil de comprador es variado: familias locales que buscan primera vivienda, clientes nacionales que eligen Cádiz como segunda residencia y un número creciente de extranjeros, sobre todo británicos, alemanes y franceses, atraídos por el clima y la calidad de vida.

P.–Al igual que ocurre en el resto de España, el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de los gaditanos. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

R.–La falta de suelo, el encarecimiento de los costes de construcción y la lentitud en las licencias han limitado la oferta de obra nueva. A ello se suma una demanda cada vez mayor, tanto de residentes como de inversores, lo que inevitablemente eleva los precios. El resultado es que jóvenes y familias con ingresos medios encuentran dificultades para comprar y también para alquilar, ya que el mercado del arrendamiento refleja igualmente estas tensiones.

P.–¿Invertir en vivienda en Cádiz es cada vez más rentable?

R.–Sí. La costa gaditana ofrece rentabilidades cercanas al 7 % en algunos municipios gracias a la fuerte demanda nacional e internacional. Localidades como El Puerto, Chiclana o Conil concentran gran parte del interés, donde la mezcla de atractivo turístico y residencial asegura estabilidad. Cádiz se ha consolidado como un mercado seguro tanto para quienes buscan segunda residencia como para quienes invierten en alquiler turístico o de larga duración.

P.–Para los que están pensando en comprar: ¿Es un buen momento para hacerlo?

R.–Sí, siempre que la decisión esté bien asesorada. La previsión es que los precios sigan al alza, de modo que quien compre hoy protegerá su inversión a medio plazo. En GILMAR acompañamos cada operación con asesoría jurídica, financiera y técnica, lo que da seguridad y confianza en todo el proceso. El respaldo de una compañía con más de 40 años de experiencia marca la diferencia.

P.–¿Qué estilo de vivienda es el que más se reclama en Cádiz?

R.–Los pisos reformados en el centro, las viviendas con encanto en la capital y los chalets o adosados en la costa son los más demandados. También aumenta el interés por inmuebles a rehabilitar, ya que muchos compradores buscan personalizar su vivienda y obtener mayor valor a futuro. Para que estas operaciones sean seguras es clave contar con asesoramiento experto y de confianza.

P.–En la actualidad, ¿qué papel desempeña la sostenibilidad a la hora de decidir una compra?

R.–Un papel cada vez mayor. Los clientes valoran inmuebles eficientes, con sistemas domóticos y materiales sostenibles. Estos aspectos no solo reducen gastos y mejoran el confort, sino que también aumentan el valor de reventa. En GILMAR fomentamos este tipo de mejoras porque entendemos que la sostenibilidad es una necesidad y una inversión de futuro.

P.–GILMAR ha cumplido 6 años en Cádiz, ¿qué balance hace?

R.–Muy positivo. Desde 2018 hemos acompañado a miles de clientes y gestionado operaciones de gran relevancia con un modelo basado en cercanía y profesionalidad. Esto nos ha consolidado como inmobiliaria de referencia en la provincia, la confianza de los gaditanos es el mejor aval de este camino.

P.–¿Con qué perspectivas encara 2026 el sector inmobiliario ?

R.–Se espera un crecimiento moderado, en torno al 4 % anual, con la costa gaditana como motor principal. Cádiz seguirá atrayendo inversión gracias a su clima, patrimonio y calidad de vida. Desde GILMAR, miramos al futuro con compromiso y la seguridad de que nuestra experiencia y servicios integrales seguirán marcando la diferencia.