Cervecería La Sureña, un punto de encuentro esta Navidad para disfrutar con los tuyos al más puro estilo andaluz

Con la llegada de la Navidad comienza una etapa del año en la que los reencuentros, las comidas con familiares y amigos y los momentos compartidos se convierten en el plan favorito de muchos. Es un tiempo en el que la mesa recupera su papel protagonista y donde cada encuentro se llena de tradición, sabor y calidez. En este contexto, la Navidad se vive como una auténtica temporada de disfrute gastronómico, en la que buscamos propuestas que acompañen esos instantes especiales con los nuestros.

La Sureña se convierte en una alternativa perfecta para disfrutar del tiempo con los nuestros durante esta Navidad, finalizando además 2025 completamente renovada y convirtiéndose en una de las grandes apuestas gastronómicas del grupo Restalia, compañía referente en restauración organizada en España y creadora de marcas como 100 Montaditos y The Good Burger.

Una reedición que arranca donde todo empezó

Tras un proceso de revisión estratégica de su portfolio, Restalia ha presentado la reedición de una de sus marcas más emblemáticas, Cervecería La Sureña y lo ha hecho en el local del Centro Comercial La Vaguada, en Madrid, lugar simbólico donde la enseña inició su andadura hace ya quince años. Un relanzamiento que se presenta como el primer paso de un ciclo de innovación que tendrá continuidad hasta 2026, incluyendo también reformas en otras conocidas marcas del grupo.

Los nuevos ‘Papelones’ y ‘Planchaditos’ protagonizan la carta renovada con sabores auténticamente mediterráneos.

La recién estrenada Sureña marca el regreso de una enseña que forma parte del panorama nacional hostelero coincidiendo con la llegada de la temporada navideña, tradicionalmente marcada por reencuentros y celebraciones. Restalia propone a Cervecería La Sureña como un espacio pensado para compartir entre amigos y familia, con una oferta renovada que reivindica la cultura mediterránea y la idiosincrasia sureña en un entorno accesible y actual.

Nuevas propuestas para disfrutar del casual ibérico

La nueva etapa de La Sureña apuesta por un concepto denominado “casual ibérico”, que pone en valor la tradición culinaria del sur de España con guiños contemporáneos. En un momento del año en el que las mesas se llenan de conversaciones, reencuentros y brindis propios de la Navidad, la marca se convierte en un lugar idóneo para disfrutar en grupo. Su carta renovada está pensada para acercarse tanto al público familiar como a los jóvenes, sumando platos clásicos reinterpretados y nuevos formatos de consumo que encajan especialmente bien con el espíritu de compartir tan característico de estas fechas.

Entre las propuestas destacadas, la enseña introduce los conocidos "Papelones", donde sobresalen croquetas de jamón, tortillitas de camarón, buñuelos de bacalao, puntillitas, gulas fritas con limón y calamares a la andaluza. Para quienes buscan tapear o degustar pequeños bocados en compañía, llegan los "Planchaditos": bocadillos calientes de pan tostado rellenos de lomo al ajillo, jamón york con queso gouda o sobrasada. Este formato invita al consumo compartido, uno de los valores diferenciales de la marca y una de las razones por las que La Sureña se convierte en una opción perfecta para disfrutar del tiempo con nuestros seres queridos durante la Navidad.

"Cajonazo".

Además, incorpora el "Menú Gamberro", con hamburguesa de gambón, patatas fritas y bebida. El repertorio se completa con aperitivos muy populares en bares españoles como gildas, aceitunas y altramuces, reforzando así su identidad tradicional y ofreciendo un punto de encuentro donde compartir sabores, momentos y celebraciones propias de estas fiestas.

La bebida como parte del sello sureño

Uno de los elementos más emblemáticos de Cervecería La Sureña es su apuesta por el consumo de cervezas heladas en vidrio, en el popular botellín de quinto. En una época como la Navidad en la que cada reunión se convierte en una ocasión para celebrar, esta tradición adquiere aún más protagonismo. En su nueva etapa, la marca presenta el "Cajonazo", un envase renovado que reúne nueve botellines y mantiene la temperatura óptima gracias a un avanzado sistema de enfriamiento mediante neveras de alta eficiencia y temperatura negativa controlada. Esta tecnología, desarrollada por el centro de innovación KUBO, recientemente creado por José María Capitán, refuerza la esencia sureña y convierte cada Cajonazo en una invitación a compartir, brindar y disfrutar juntos en estas fechas tan especiales.

Regreso a la estética de bar tradicional español

La nueva estética de Cervecería La Sureña se caracteriza por su luminosidad, alegría y cercanía, evocando las tabernas tradicionales del sur que invitan a reunirse y disfrutar sin prisas. En un momento del año como este, cuando buscamos espacios acogedores donde celebrar y compartir, esta estética cálida cobra aún más sentido.

La decoración utiliza materiales y colores que remiten a Andalucía y está diseñada para facilitar el encuentro y la comodidad en las mesas, fomentando un ambiente distendido y familiar que encaja con el espíritu de estas fechas. El nuevo diseño pretende recuperar el espíritu original de la enseña, adaptándolo a las demandas actuales de los consumidores.

Una Navidad para disfrutar del sabor de nuestra gastronomía

La Navidad es una de las temporadas de mayor actividad en el sector de la restauración y es en este contexto en el que la Sureña se convierte en opción preferente para comidas, aperitivos, reencuentros y celebraciones, posicionándose como un lugar donde "disfrutar de una oferta gastronómica con quien quieras y como quieras".

Historia y evolución de Cervecería La Sureña Fundada en 2010, Cervecería La Sureña nació como interpretación moderna de la taberna andaluza, apostando por la sencillez, efectividad, cercanía y sus precios asequibles. Su oferta gastronómica, divertida, cercana y, al más puro estilo “sureño”, reflejaba los sabores que tanto caracterizan a nuestra cultura. Ahora, 15 años después, la marca continúa renovándose para ofrecer a los consumidores nuevas propuestas que les transmitan esa esencia propia del sur de España, todo ello, a través de sus sabores.