El Centro Inglés celebra su Open Day el 4 de diciembre

El próximo 4 de diciembre, el colegio El Centro Inglés celebrará un Open Day exclusivo para familias Early Years, dirigido a aquellas interesadas en la matriculación en la etapa de Infantil para el próximo curso. El evento comenzará a las 15:30 h e incluirá un descuento del 40% en la matrícula para las familias participantes.

Durante la jornada, El Centro Inglés mostrará sus instalaciones diseñadas para niños y niñas de entre 2 y 5 años, así como las actividades curriculares y extracurriculares que forman parte de su Currículum Británico con reconocimiento internacional.

Un 40% de descuento este 4 de diciembre

Esta etapa educativa se caracteriza por potenciar la creatividad, la curiosidad y el pensamiento crítico en espacios únicos que favorecen el desarrollo emocional y el aprendizaje integral. Además, incorpora una propuesta innovadora: actividades acuáticas integradas en la jornada escolar, que impulsan el desarrollo sensomotor desde los primeros años, contribuyendo a una formación completa y equilibrada.

El Centro Inglés ha sido reconocido un año más por la prestigiosa revista Forbes, que lo incluye en su lista de los 50 mejores colegios de España. Este galardón se suma a otros reconocimientos recientes: Mejor Colegio de la provincia y 32º de España según El Mundo, y Mejor Colegio a nivel nacional en competencia global de los alumnos según las pruebas PISA. Estos premios avalan la trayectoria de excelencia y calidad que el centro mantiene año tras año.

El director y titular de El Centro Inglés, David Randell, anima a todas las familias a participar en esta jornada de puertas abiertas para conocer de cerca el compromiso del colegio con la excelencia educativa como centro privado bilingüe, que acoge alumnado de entre 2 y 18 años procedente de El Puerto de Santa María, la Bahía de Cádiz, la Costa Noroeste, Jerez de la Frontera y Chiclana.