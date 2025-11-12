Carlos I Imperial: el arte de dominar el tiempo

En el corazón del Puerto de Santa María, donde el Atlántico acaricia las majestuosas bodegas de Osborne, el tiempo no se detiene: se perfecciona. Es en estas bodegas donde se envejece Carlos I, el Brandy de Jerez Solera Gran Reserva número uno del mundo.

Carlos I Imperial, una de las referencias súper premium de la marca, es la joya enológica que encarna la esencia del Brandy de Jerez Solera Gran Reserva, fruto de siglos de maestría, paciencia y arte.

Se trata de un blend de soleras, siendo la solera fundacional anterior a 1874, todas ellas de roble americano, que previamente contuvieron los más selectos vinos de Jerez olorosos y amontillados. Estas botas aportan una sutil untuosidad, delicadas notas de vainilla y un toque especiado, dotando al brandy de la esencia de su carácter.

La obra maestra de Carlos I que transforma el brandy en una experiencia sensorial y eterna

Elegancia en cada sorbo

En vista , muestra un color caoba intenso con reflejos dorados y ámbar brillante anticipa la elegancia que aguarda en cada sorbo.

, muestra un color caoba intenso con reflejos dorados y ámbar brillante anticipa la elegancia que aguarda en cada sorbo. En nariz se revela profundo y envolvente, con aromas de maderas nobles, frutos secos e higos, matizados por suaves notas de vainilla, cacao y especias dulces. Un sutil toque de naranja confitada aporta frescura y equilibrio.

se revela profundo y envolvente, con aromas de maderas nobles, frutos secos e higos, matizados por suaves notas de vainilla, cacao y especias dulces. Un sutil toque de naranja confitada aporta frescura y equilibrio. En boca es sedoso, redondo y equilibrado, con una persistencia larga en la que se aprecian recuerdos de roble tostado, pasas y suaves notas especiadas. Una sensación cálida y armónica que invita a disfrutarlo sin prisa.

Carlos I Imperial. Disfruta de un consumo responsable. Graduación alcohólica 40º

Un brandy que conquista los paladares de la crítica internacional

Carlos I Imperial, ha sido galardonado con premios tanto nacionales como internacionales en numerosas ocasiones, debido a su excelente calidad. Ha conseguido hacerse con medallas de oro en reconocidos concursos como son el International Spirits Challengue 2025, The Spirit Business: Global Brandy Masters 2024 o el World Spirit Awards 2024.

La maestría de Osborne

Desde 1772, Osborne ha perfeccionado el arte del envejecimiento de vinos y brandis de Jerez. Nuestro Master Blender Marcos Alguacil, reconocido por la IWC como mejor enólogo español 2023, firma este brandy singular.

Bodegas Osborne.

Según Marcos Alguacil, Master Blender del mismo “Carlos I Imperial es una experiencia que une el pasado y el presente. El acompañante perfecto para una sobremesa elegante o una noche especial".”

Disponible en la web de Osborne y en puntos de venta seleccionados.

Disfruta de un consumo responsable. Graduación alcohólica: 40º