Canarias y Andalucía, más unidas que nunca con el incremento de rutas de Binter entre ambas regiones

Cinco años después de que Binter inaugurara su primera ruta entre Canarias y Andalucía, con el inicio de sus vuelos directos a Jerez de la Frontera, la aerolínea da un nuevo paso en su apuesta por la región al sumar el aeropuerto de Sevilla a sus destinos. Desde que un vuelo procedente de Tenerife aterrizara en octubre de 2020 en tierras gaditanas, el crecimiento de la compañía en Andalucía ha sido continuado, acercando al sur peninsular un destino donde el clima estable y suave, la diversidad de paisajes y una gastronomía singular permiten desconectar en cualquier momento del año. Esta ampliación de rutas refuerza la presencia de la compañía en territorio andaluz, donde además ya opera conexiones con Granada, Córdoba y, en temporada de verano, Almería, tendiendo puentes que favorecen el intercambio cultural, turístico y social entre ambas regiones.

Pasajera en un avión de Binter

Los cuatro enlaces semanales con Jerez, dos a Gran Canaria y otros dos a Tenerife, han facilitado que canarios y gaditanos viajen con mayor comodidad gracias al modo canario de volar, el servicio diferencial de la compañía, donde el cuidado por el detalle y una atención personalizada convierten el trayecto en parte de la experiencia. Con Binter, el viaje comienza desde el momento del embarque. Su servicio a bordo, marcado por la hospitalidad canaria, y su moderna y silenciosa flota de aviones Embraer E195-E2 ofrecen una cabina con filas de dos asientos a cada lado del pasillo, sin asiento central y con una configuración que proporciona mayor amplitud entre filas, lo que se traduce en una experiencia de vuelo confortable, agradable y muy cómoda.

El modo canario de volar, una experiencia única a cualquier isla del archipiélago

A ello se suman otros servicios diferenciales de la aerolínea, como el aperitivo gourmet que acerca al pasajero a la gastronomía del archipiélago, el entretenimiento a bordo o el equipaje de mano incluido en todas las tarifas.

Apertitivo Gourmet de Binter con productos canarios

Además, viajar en modo canario significa tener al alcance por el mismo precio cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el archipiélago. De modo que, si el viaje llega a Tenerife o Gran Canaria, es posible continuar hacia La Palma, Lanzarote o El Hierro, entre otros destinos, sin coste adicional. Una ventaja exclusiva que permite descubrir la diversidad del Atlántico y vivir varias Canarias en un mismo viaje.

Canarias, un paraíso donde recargar energía

Las ocho islas son un destino turístico idóneo para desconectar, alejarse de la rutina y recargar energía durante todo el año, gracias a sus condiciones climáticas privilegiadas, y a la enorme variedad paisajística, cultural y gastronómica que ofrece al visitante. Hay pocos lugares en el mundo donde cambiar de paisaje sea tan fácil.

Parque Nacional de Timanfaya

En Canarias basta con un vuelo corto para pasar de los volcanes de Lanzarote a los bosques de La Palma, de las dunas doradas de Fuerteventura a los acantilados de La Gomera…Y si hay una compañía capaz de conectar todos esos destinos tan distintos es Binter, la única aerolínea que vuela a todos los aeropuertos de las islas y lleva más de tres décadas conectando Canarias y a quienes la visitan.

Horarios y días de conexión de los vuelos con Jerez

Jerez de la Frontera y Canarias están conectadas cuatro días a la semana. La aerolínea vuela a Tenerife los martes y viernes, y a Gran Canaria los lunes y jueves.

En el caso de la ruta con el Aeropuerto de Tenerife Norte - Ciudad de La Laguna, los vuelos salen hacia la isla a las 20.05 horas, los martes, y a las 12.35 horas, los viernes. Hacia Gran Canaria los vuelos parten a las 13:10 horas, los lunes, y a las 20.05, los jueves. Las salidas desde Tenerife están previstas para las 16:15, los martes, y a las 08:45 horas, los viernes; mientras que desde Gran Canaria los aviones parten a las 09:15 horas, los lunes, y a las 16.10 horas, los jueves.

Avión de Binter con las banderas de Canarias y Andalucía

Con el crecimiento de Binter en Andalucía, las posibilidades de descubrir Canarias hoy están más cerca que nunca. Un paraíso diverso, acogedor y lleno de naturaleza, que se puede disfrutar desde el primer instante con un viaje cómodo, rápido y lleno de detalles.