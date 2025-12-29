Cádiz circular: cuando el residuo se convierte en recurso (y la provincia marca el ritmo)

La provincia de Cádiz tiene una forma muy particular de poner a prueba cualquier sistema: kilómetros de costa, municipios con fuerte presión estacional, cascos históricos donde no siempre se puede contenedorizar como en una avenida, y una actividad comercial y hostelera que exige respuesta diaria. En ese contexto, hablar de economía circular solo tiene sentido si hablamos de soluciones que funcionen de verdad.

Por eso me parece especialmente significativo el paso que ha dado Sanlúcar de Barrameda. El Ayuntamiento ha adjudicado recientemente a la UTE formada por GSA y AUDECA (Grupo Elecnor) el nuevo Servicio de impulso a la economía circular baja en carbono, con una inversión de 2.558.211,52 euros y una duración de cuatro años prorrogables. El servicio incorpora recogida separada de envases ligeros, papel y cartón, biorresiduos y aceites domésticos usados, junto con renovación y ampliación de puntos de recogida con contenedores de última generación.

Pero, sobre todo, incorpora lo que en Cádiz marca la diferencia cuando se quiere subir de nivel: el puerta a puerta allí donde el contenedor no es viable —como determinadas zonas del casco histórico— y en comercios que generan grandes volúmenes de papel y cartón. Se hará con vehículos eléctricos y contenedores identificados, para ganar control, trazabilidad y calidad del material recogido. Ese “detalle” es, en realidad, el corazón de la circularidad: separar mejor para valorizar más.

En vidrio, Cádiz también ha demostrado capacidad de respuesta. En 2024 recogimos más de 6,3 millones de kilos de vidrio en la provincia. Y dentro de esa cifra, cabe destacar que más de 1 millón de kilos se recogieron puerta a puerta.

La tendencia se confirma en el dato agregado del contrato de vidrio (Cádiz, Sevilla, Granada y Málaga): de casi 35.200 toneladas en 2023 pasamos a 36.300 toneladas en 2024 en Andalucía para reciclaje.

La provincia de Cádiz necesita proximidad, y por eso seguimos reforzando su estructura. La nueva sede de GSA en Jerez de la Frontera, cuya operatividad se inicia en el mes de enero de 2026, será un apoyo más para estar cerca de los municipios y de los equipos que sostienen el servicio día tras día. Con una inversión de medio millón de euros, una plantilla inicial de 15 profesionales y una flota de 13 vehículos entre camiones y furgonetas, este nuevo centro de transferencia de residuos no peligrosos funcionará, además, como enclave para el almacenamiento del vidrio recogido de las ciudades de Cádiz y Jerez

Todo esto se enmarca dentro nuestra Estrategia de Sostenibilidad 2025–2030, que fija el rumbo para seguir avanzando en certificaciones, tecnologías de valorización y mejora continua del Sistema Integral de Gestión.

Y es que la provincia de Cádiz puede marcar el ritmo de una economía circular moderna: más separada, más trazable, más eficiente. Y la actuación que llevamos a cabo en Sanlúcar de Barrameda, hoy, es una demostración de que ese salto ya es posible con un modelo que, sin duda, será el primero de muchos no solo en la provincia, sino en toda Andalucía.