Bodegas Emilio Moro celebra el lujo de lo auténtico y reivindica la Navidad tradicional

Bodegas Emilio Moro, reconocida por su sólida trayectoria en la Ribera del Duero y El Bierzo, ha presentado su campaña navideña de 2025 con el lema 'el lujo de lo auténtico', apostando por recuperar tradiciones que aportan calidez y significado a los encuentros familiares. La bodega, fundada a finales del siglo XIX en Pesquera de Duero (Valladolid), pone de relieve el valor de los pequeños gestos, los relatos compartidos y los brindis que transforman cada momento en un recuerdo imborrable.

Somos el legado de una historia que continúa.

En el entorno único de estas fiestas, Emilio Moro quiere ser testigo de la autenticidad que envuelve la Navidad, transmitiendo el mensaje de que el lujo reside en la compañía y la atmósfera, no en lo material: "La Navidad no está en lo que envuelves, sino en aquello que no quieres que termine: en una mesa preparada con cariño, en el aroma de las castañas, en historias que se repiten sin cansar y en brindis que celebran lo que realmente importa". Así, la bodega invita a su comunidad –especialmente en Valladolid– a ser protagonista de los encuentros navideños, conectando con el público más allá de sus instalaciones.

Un enfoque experiencial para las fiestas de 2025

Este año, Bodegas Emilio Moro ha dado el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad con su tradicional comida para prensa especializada, donde ha puesto en valor "el lujo auténtico" mediante una cata vertical de Malleolus, uno de los vinos emblemáticos de la casa. En este evento, los asistentes pudieron recorrer tres añadas significativas –2022, 2018 y 2009– y apreciar las particularidades de cada cosecha, vinculadas a la maduración del fruto y la representación del viñedo.

Javier Moro, presidente de la bodega, ha destacado que "si hay algo que destaca en Navidad es el lujo de compartir. Un brindis, una historia o un abrazo. Se trata de compartir momentos y el vino está presente en muchos de ellos, no como protagonista, sino como el acompañamiento perfecto para hacer especial lo sencillo".

Selección de vinos y maridajes sugeridos

La propuesta para estas fiestas incluye tres referencias pensadas para maridar y disfrutar en la mesa navideña:

Elalba de Emilio Moro 2024: Presentado como el primer rosado de la bodega desde su lanzamiento en 2022, este vino es fruto de un coupage de Tempranillo y Albillo Mayor. Su perfil se define por la frescura, sutileza y la elegancia que proporciona su crianza en roble francés, resaltando aromas de fresa, cereza y matices florales. Su versatilidad lo convierte en una opción idónea para acompañar pescados, carnes blancas y arroces. (Precio de venta recomendado: 25,90 euros)

Elalba de Emilio Moro 2024.

La Revelía 2022: Este godello, elaborado en El Bierzo y criado sobre lías, destaca por su complejidad, estructura y matices de fruta de hueso y flores secas. Su singularidad lo convierte en una referencia destacada para maridar con pescados y mariscos. (Precio recomendado: 30,50 euros)

La Revelía 2022.

Malleolus 2022: Emblema de la bodega, la añada 2022 mantiene el perfil clásico de la casa y suma vivacidad propia de una cosecha reciente. Ofrece intensidad aromática de fruta negra, recuerdos especiados y un toque mineral. Ideal para acompañar carnes a la brasa, platos de caza y quesos curados. (Precio recomendado: 38 euros)

Malleolus 2022.

Bodegas Emilio Moro: legado familiar y evolución constante La historia de la Bodega Emilio Moro se remonta a 1891, con la figura de don Emilio Moro, cuyo amor por el vino se ha transmitido a lo largo de cuatro generaciones en la familia. A día de hoy, gestiona unas 375 hectáreas de viñedo propio en Ribera del Duero y otras 60 en El Bierzo, manteniendo la herencia y la innovación en equilibrio a la hora de elaborar sus vinos. Sus principales referencias engloban desde Finca Resalso hasta la gama Malleolus y vinos como La Felisa (ecológico y sin sulfitos añadidos), además de etiquetas exclusivas como Clon de la Familia, Polvorete, El Zarzal, Latertius y Bestizo, su primer Mencía presentado en octubre de 2024. Cada proyecto y lanzamiento está orientado a reforzar el vínculo con una comunidad que aprecia el valor de la autenticidad y la experiencia compartida alrededor del vino. La iniciativa de Navidad de este 2025 busca generar espacios de encuentro y conservar la esencia de las festividades más allá de las tendencias comerciales.

Bodegas Emilio Moro presenta su tienda online en https://www.emiliomoro.com/tienda/ permitiendo a los consumidores acceder a toda la gama de vinos directamente y descubrir las propuestas preparadas para la Navidad de 2025.