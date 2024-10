Árbol Tapas: La tradición del buen comer en la playa de La Barrosa

Chiclana de la Frontera/A José Luis García siempre se corrió la restauración por la sangre. Desde muy pequeño se crio en el restaurante de su familia, el Hotel-Restaurante El Duque a la entrada de la localidad de Medina Sidonia, algo que le formó el carácter y le dio las directrices de su futuro. Mari Paz Flores había trabajado para una de las firmas de dulces más conocidas de Medina, llegando a regentar su propia tienda y cafetería. Sabía cómo había que gestionar un negocio.

Los sueños y conocimientos de ambos se unieron en la búsqueda de su propio negocio. Sin buscar nada encontraron a los pies de la playa de La Barrosa, en Chiclana, lo que hoy en día es su hogar. Un local en cuya terraza había en el centro un árbol, un pino, común del litoral chiclanero. Allí, echaron raíces, alrededor de un árbol que para siempre le daría nombre a su sueño, restaurante El Árbol Tapas.

Cinco años y seis veranos después de abandonar sus antiguas ocupaciones y de la mano de sus dos hijos pequeños, abrir las puertas de este peculiar restaurante de tapas, su sueño es una realidad tangible que da de comer a todo el que tenga a bien disfrutar de su cocina. Una cocina que rezuma el orgullo de haber acertado a soñar y la ilusión de seguir ofreciendo cada día lo mejor de ellos mismos.

–José Luis, 5 años desde aquel sueño, ¿cómo surge esta idea?

–Yo desde siempre he visto a mi madre cocinar esos platos tradicionales que tanta gente venía a degustar a nuestro establecimiento en Medina y soñaba con hacer lo mismo con un toque actual, un poco al día de las nuevas tendencias de la cocina moderna, sin despegarme de lo de siempre, esos platos que a todos nos devuelven a la infancia y a los recuerdos de nuestras madres y abuelas. Mi paso inolvidable por las cocinas de Tragabuches y después en Kalima de Dani García, además de mis años en la Escuela de Hostelería de Cádiz en la que tuve la suerte de tener unos maestros excelentes como D. Manuel Rodríguez con quien mantengo además una cariñosa amistad en la actualidad, hasta hoy, han hecho que mi sueño siempre haya sido ser un buen cocinero que disfruta de lo que hace para los demás.

Esta cocina es un viaje a lo tradicional desde la adaptación de una forma actual de la gastronomía

–¿Qué tiene de especial El Árbol Tapas?

–Nos ha costado mucho esfuerzo hacernos un hueco en este mundo de la restauración por la gran oferta que existe en esta zona, pero hemos conseguido que comer y cenar no suponga un gasto muy alto. Desde 23€ euros por persona de media, se puede degustar una serie de platos originales y compartir un buen vino, algo que las familias y la gente joven agradece. Por eso nos sentimos tan orgullosos de nuestro trabajo, porque todas las semanas repiten muchos de nuestros clientes y sobre todo, muchos se van haciendo ya la siguiente reserva.

–Mari Paz, tú tenías experiencia de cara al público durante tus años en Medina. ¿Es más difícil conseguir un buen plato o saber servirlo?

–Desde pequeña siempre me gustado trabajar de cara al público por mi carácter y forma de ser. Tuve algunas experiencias con familiares que tenían negocios de hostelería y regenté durante más de siete años una pastelería con una pequeña cafetería, que me enseñó a gestionar el día de a día de un negocio tan peculiar, sobre todo en lo referido a la atención al público porque siempre entendí que, por encima de todo, si el cliente salía satisfecho, volvería. Inglés, norteamericanos, alemanes y no sé de cuántas nacionalidades, nadie se iba de mi pastelería si dulces de Medina.

En El Árbol Tapas, José Luis y yo estamos aplicando lo que sabemos desde siempre y nadie nos ha enseñado, que es creer en una idea desde el principio y ofrecerla a los demás con el mismo cariño que si fuera para nosotros. Cocinar es muy importante, pero ver a la gente disfrutar para recomendarlo a los demás y volver hasta convertirse en parte de nuestra familia, por cómo nos tratan y valoran, es lo más importante

Interior del restaurante Árbol Tapas

–¿Cómo ha crecido el equipo profesional de El Árbol Tapas?

–Comenzamos siendo 6 personas, contándonos a mi mujer y a mí porque incluso el local era más pequeño. En la actualidad somos 30 personas las que componemos la plantilla de El Árbol entre la temporada y todo el año y hemos aprendido en estos años lo importante que es contar con profesionales que al igual que nosotros, aman lo que hacen. Lo que sí es cierto es que el éxito no se consigue sólo si no es con un buen equipo y aprovecho desde aquí para dar las gracias a todos los que han hecho con nosotros esta realidad y que son parte de nosotros.

Adaptamos los platos de nuestra carta a la realidad de cada momento del año

–¿Se puede disfrutar de El Árbol Tapas durante todo el año?

–Aunque estemos en un lugar muy turístico y de temporada, nosotros estamos todo el año desde el primer día porque son muchas las familias de Chiclana, además del resto de localidades de alrededor, que nos visitan cada semana. Cerramos por vacaciones desde finales de diciembre a principios de febrero, pero mantenemos nuestras puertas abiertas en las cuatro estaciones del año, adaptando nuestra carta a los productos de temporada y no nos olvidamos de los niños con platos adaptados para ellos.