El Altillo International School celebra sus Jornadas de Tutorías Abiertas y su Mercadillo Navideño Solidario

El sábado 13 de diciembre, El Altillo International School vivió una de las citas más esperadas del trimestre con la celebración de sus Jornadas de Tutorías y el Mercadillo Navideño Solidario, una jornada de convivencia que reunió a familias, alumnado y equipo docente para poner el broche al primer trimestre y dar la bienvenida a la Navidad desde los valores que definen al colegio: cercanía, colaboración y compromiso.

Desde primera hora de la mañana, el Centro abrió sus puertas y en las aulas, familias y profesores pudieron intercambiar impresiones sobre este inicio de curso, fortaleciendo un mensaje esencial: la educación es un proyecto compartido y, cuando familia y Colegio trabajan de la mano, los alumnos cuentan con mejores herramientas para construir su futuro.

Un día muy especial para “ver el Colegio por dentro”

Uno de los momentos más especiales de la jornada fue comprobar cómo los alumnos se convertían en protagonistas, mostrando a sus familias sus espacios de aprendizaje y compartiendo con naturalidad parte de su día a día: sus clases, sus proyectos, sus rutinas y sus logros. Verlos explicar con ilusión lo que hacen en el aula, conversar con sus profesores e incluso participar juntos en actividades, ofreció a las familias una mirada privilegiada al proceso educativo.

Además, participaron en talleres y actividades pensadas para disfrutar en comunidad. Fue una mañana para escuchar, preguntar, acompañar… y, sobre todo, para sentir el Colegio como lo que es: una comunidad.

Solidaridad en su Christmas Market: un mercadillo con propósito

Paralelamente, desde las 10:00 horas, el gimnasio del Centro acogió el Mercadillo Navideño Solidario, preparado por los alumnos con un objetivo claro: recaudar fondos para destinarlos íntegramente a organizaciones sociales con las que el Colegio colabora este curso, elegidas por el propio alumnado. Los beneficios del mercadillo se destinarán a: Comedor de las Hijas de la Caridad El Salvador, Aladina, No me abandones, AFA La Merced, AFAMEDIS y Centro de mayores Montealto.

Detrás de cada puesto hubo mucho más que un ambiente navideño: hubo aprendizaje real. Con esta iniciativa, los alumnos trabajan en equipo, desarrollan su espíritu emprendedor y, sobre todo, fortalecen valores como la generosidad, la responsabilidad y la empatía, entendiendo que su esfuerzo puede traducirse en ayuda concreta para otras personas.

Un cierre de trimestre para celebrar en familia

La jornada concluyó alrededor de las 13:00 horas con un aperitivo compartido en el comedor y, posteriormente, con una berza jerezana ofrecida a los asistentes, en un ambiente cálido que reflejó el espíritu de estas fechas.

Con eventos como este, El Altillo International School refuerza su compromiso con una educación integral que va más allá del aula: una educación que se construye con la implicación de las familias, el acompañamiento del equipo docente y el protagonismo de unos alumnos que aprenden a crecer también desde la solidaridad.