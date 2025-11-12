Catalina García, que ha sido alcaldesa de su pueblo, Jimena en Jaén, y diputada en el Parlamento andaluz, se maneja con soltura ante un aforo de profesionales relacionados con el medio ambiente, colectivos profesionales y entidades vinculadas al mundo rural, presentes en el Foro Joly que se celebró ayer en Sevilla con el patrocinio de Grupo Azvi. Y respondió con tranquilidad a las preguntas que le formuló David Fernández, director de Diario de Sevilla. Hay que recordar que ha gestionado una pandemia como viceconsejera. “Los de Vox no niegan ya el cambio climático, van cambiando el discurso porque los datos les hacen cambiar y poco a poco lo van haciendo”, decía al ser preguntada por el posible daño que hacen los populismos al medio ambiente al negar el cambio climático. Catalina García defiende que es una obligación del Gobierno andaluz poner las medidas que estén a su alcance para paliar sus efectos adversos. “Si yo pongo encima de la mesa todos los informes técnicos y todos los datos que tenemos advirtiendo del cambio climático y no hago nada, ¿qué dirán de nosotros como administración? Que hemos sido irresponsables”.

Las fotovoltaicas en el campo

La consejera expresó la realidad que se está viviendo en el campo andaluz. “Si queremos ser competitivos tenemos que tener soberanía en muchas cosas, por ejemplo energética. Cuando hablamos de renovables en el mundo agrícola hay que tener en cuenta que es una empresa la que llega a un acuerdo con un privado quien decide qué es lo más oportuno para su economía. Por qué ese agricultor abandona el cultivo y se lo deja a las renovables es quizás porque no es sostenible. Hay que tener en cuenta que la PAC tiene un recorte tremendo”. Y estas palabras las une a la defensa de la protección del medio ambiente. “El abandono del sector primario será la muerte de los entornos rurales tal y como los conocemos y de nuestros pueblos”.

Catalina García defiende también la responsabilidad de los empresarios y su compromiso con la protección ambiental, asegurando que la nueva ley de gestión ambiental no supondrá en la práctica una relajación en los controles. “Se van a autorizar las actividades siempre que no atenten contra el paisaje ambiental. A nuestra Consejería la critican porque tardamos mucho en las tramitaciones”, indicó, y por eso se ha modificado la normativa. “Pero con garantías”, advirtió. “Yo creo en la responsabilidad de los empresarios, y luego aquí está la consejería para hacer los filtros y las actuaciones inspectoras que sean necesarias”.

La consejera de Sostenibilidad fue muy crítica con la decisión del Gobierno central de deslindar una parte de las fincas del Parque Natural de Doñana. “Este deslinde recoge que el 57% de las fincas que gestiona la Junta y una parte muy importante de Almonte, Aznalcázar e Hinojos pasan a ser dominio público marítimo terrestre, cuando siempre han sido marismas. Ahora cambiamos todo el rigor científico y técnico porque el Gobierno lo decide. Ycontra contra todos: universidad, CSIC, ecologistas, ayuntamientos, agricultores...”.

Una decisión que achaca a “la batalla campal que el Gobierno de España tiene instaurada contra Andalucía”. Lo mismo que, a su juicio, sucede con el pacto por el agua.

Según defiende, la Junta lleva seis años esperando la ejecución de importantes obras hidráulicas “que condenan el desarrollo económico y social de Andalucía. Llevamos mucho tiempo pidiendo el pacto por el agua porque la necesitamos. Y no, no hay un déficit hídrico en España, sólo hay que ver la cuencas. Lo que falta es un paso valiente para una distribución solidaria del agua en España. Pero tenemos un Gobierno en España que intenta estancar el desarrollo económico y social de nuestra comunidad”. Catalina García entiende que estos “rifirrafes” no resuelven los problemas, “los andaluces nos piden acuerdos y soluciones”.