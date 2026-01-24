Todo lo que se sabe sobre la vía del tren: numeración, lote, revisión, empresa constructora y todos los detalles

Adif estudiará posibles defectos de fábrica en los carriles donde descarriló el tren Iryo el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), según ha confirmado este viernes el presidente del gestor ferroviario, Pedro Marco de la Peña. La entidad procederá a localizar todos los lotes del mismo tramo de vía afectado y realizará una "auscultación especial" de toda esa remesa de acero para determinar si existe alguna anomalía en el material.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado instrucciones directas a Adif para que se revisen exhaustivamente esos lotes, aprovechando que la infraestructura cuenta con trazabilidad completa de todos los materiales empleados. Puente ha señalado que el posible defecto de fábrica del carril "es una de las razones que pueden estar en la hipótesis", aunque ha matizado que será necesario esperar a los análisis de laboratorio para confirmarlo. Mientras tanto, la prioridad es localizar todos los carriles de esa partida concreta.

Marco de la Peña ha explicado que el suministrador del carril es Arcelormittal, una empresa que "es 'top' y que suministra el 99% del carril utilizado por Adif, con estándares totales". A pesar de la solvencia reconocida del fabricante, el ministro ha solicitado mantener "una auscultación especial" de todos esos elementos como medida preventiva y para descartar cualquier incidencia relacionada con la calidad del material.

Características del material y controles de calidad previos

Durante la conferencia de prensa celebrada este viernes, el ministro Puente ha destacado que el carril procede de una empresa siderúrgica "que suministra carril desde tiempo inmemorial, que está absolutamente contrastada y que tiene sus controles de calidad". Según ha explicado, tienen certificada con toda la numeración esa remesa de acero, al igual que disponen de información completa sobre la soldadura empleada, incluyendo la trazabilidad del trabajador que la ejecutó y la colada utilizada en el proceso.

Todos estos elementos fueron sometidos a revisión mediante ultrasonidos y también visualmente, recibiendo el visto bueno correspondiente antes de su puesta en servicio. No obstante, las investigaciones en curso analizarán si existe algún factor no detectado inicialmente que pudiera haber contribuido al siniestro ferroviario.

Hipótesis sobre el peso de los vehículos

Otra de las líneas de investigación que ha avanzado el ministro Puente se centra en estudiar si el carril sufre más en vehículos más pesados, como es el caso de los trenes Iryo. Según esta hipótesis, el mayor peso podría "hacer bajar más el carril y producir una mayor muesca en los 'bogies' (el eje al que se fijan las ruedas de un tren, que soporta un vagón) de cada uno de los trenes que pasaban por ahí".

Esta teoría se encuentra entre las múltiples causas que se están valorando de forma simultánea, aunque todavía no se ha establecido ninguna conclusión definitiva sobre el origen del descarrilamiento. Los técnicos continúan trabajando en el análisis de todos los elementos que pudieron intervenir en el accidente.

Empresas encargadas de las soldaduras

Las soldaduras de los carriles, otro de los puntos que han generado debate tras el accidente, fueron adjudicadas a una unión temporal de empresas (UTE) formada por cuatro compañías que el presidente de Adif ha calificado como de "primer nivel" y "la flor y nata" del sector, todas ellas con división ferroviaria especializada.

En el tramo afectado se realizaron controles a 114 soldaduras, con un informe individual para cada una de ellas. Los procedimientos de verificación incluyeron inspección visual y utilización de líquidos penetrantes, además de prueba geométrica y evaluación por ultrasonidos, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de infraestructuras críticas.

Como medida de refuerzo adicional, se volvieron a revisar otras 36 soldaduras, que representan el 30% del total, por parte de una empresa distinta, Ayesa, descrita como "otra ingeniería de primer nivel española". En esa segunda revisión se constató que todas las soldaduras cumplen todos los parámetros que exige la normativa vigente en materia ferroviaria.

Sobre Adif y su función en la red ferroviaria

Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) es la entidad pública empresarial española responsable de la gestión de las infraestructuras ferroviarias de interés general en España. Entre sus funciones principales se encuentran el mantenimiento y conservación de las vías, la construcción de nuevas líneas, la gestión del tráfico ferroviario y la garantía de la seguridad en toda la red.

La entidad se encarga de supervisar que todos los materiales empleados en la construcción y mantenimiento de las vías cumplan con los estándares de calidad establecidos, así como de realizar inspecciones periódicas para detectar posibles anomalías. Adif trabaja con proveedores certificados y mantiene registros exhaustivos de trazabilidad de todos los componentes utilizados en la infraestructura ferroviaria.

¿Qué es un bogie y cuál es su función?

El bogie es el conjunto de ejes y ruedas sobre el que se apoya cada vagón de un tren. Se trata de un elemento fundamental en la estructura de los vehículos ferroviarios, ya que permite la estabilidad del convoy y facilita su desplazamiento por las vías. Cada bogie soporta una parte del peso total del vagón y de su carga.

Los bogies están diseñados para absorber las irregularidades de la vía y permitir que el tren tome las curvas con seguridad. Cualquier anomalía en estos elementos o en su interacción con el carril puede comprometer la estabilidad del convoy y, en casos extremos, provocar descarrilamientos.

¿Qué pruebas se realizan a las soldaduras de los carriles?

Las soldaduras ferroviarias están sometidas a rigurosos controles de calidad que incluyen múltiples técnicas de inspección. Entre las más habituales se encuentran la inspección visual, que permite detectar defectos superficiales; la utilización de líquidos penetrantes, que revelan grietas microscópicas; las pruebas geométricas, que verifican la correcta alineación; y la evaluación por ultrasonidos, que detecta fallos internos en el material soldado.

Estos procedimientos se aplican de forma sistemática en todas las soldaduras realizadas en la red ferroviaria española, siguiendo las normativas europeas y los estándares internacionales de seguridad. En muchos casos, como ha ocurrido en el tramo de Adamuz, se realizan inspecciones adicionales por parte de empresas independientes para garantizar una doble verificación.

¿Cómo funciona la trazabilidad de los materiales ferroviarios?

La trazabilidad en la industria ferroviaria consiste en mantener un registro completo del origen y las características de todos los materiales empleados en la construcción y mantenimiento de las infraestructuras. Esto incluye información sobre el fabricante, el lote de producción, la fecha de fabricación, los certificados de calidad y los procesos de instalación.

En el caso de los carriles, se registra tanto la remesa de acero como la colada específica utilizada, el trabajador que realizó cada soldadura y las inspecciones superadas. Esta información resulta fundamental cuando se investiga un incidente, ya que permite identificar rápidamente todos los elementos que puedan compartir características con el material afectado y proceder a su revisión preventiva.