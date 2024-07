El Tribunal Constitucional ampara al ex presidente Chaves por su condena a 9 años de inhabilitación por el caso de los ERE

Como era previsible, el pleno del Tribunal Constitucional también ha estimado parcialmente el recurso de amparo contra la sentencia que condenó al ex presidente de la Junta Manuel Chaves a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado con el caso de los ERE.

El fallo del tribunal de garantías, como ocurrió con los otros ex altos cargos condenados por el delito de prevaricación, ordena a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia.

Con anterioridad, la corte de garantías ya anuló en junio pasado la condena de nueve años de inhabilitación que se había impuesto a la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación en el caso de los ERE, por haber participado en la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de las leyes de presupuestos de la Comunidad autónoma andaluza para los ejercicios 2002, 2003 y 2004.

La decisión no fue adoptada por unanimidad, dado que cuatro magistrados del sector conservador votaron en contra, y la estimación parcial de recuso de la ex consejera implicaba que la Audiencia de Sevilla tiene que volver a dictar una nueva sentencia. El Pleno consideró, no obstante, que no resulta imprevisible ni contrario al derecho a la legalidad penal la condena relacionada con las modificaciones presupuestarias realizadas en los años 2000 y 2001, de ahí que la Audiencia de Sevilla tendrá que dictar una nueva sentencia que excluya los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de los años 2002, 2003 y 2004, es decir, tiene que rebajar la pena, aunque en su caso el delito habría prescrito y la sentencia debería ser absolutoria.