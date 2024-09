Tres voces para defender a Andalucía en el Parlamento Europeo

Quienes están acostumbrados a navegar por los entresijos de la Eurocámara, destacan que la manera de trabajar es totalmente diferente a la que acostumbramos en las Cámaras de representantes españolas. Se debate, dialoga y se consensúa hasta la última coma de la mayor parte de los documentos que luego se aprueban. Por eso es tan relevante el papel que van a jugar los tres eurodiputados andaluces que se sientan en esta nueva legislatura en el Parlamento Europeo: Carmen Crespo y Juan Ignacio Zoido, del PP, y Lina Gálvez, del PSOE. A ellos se suma un cuarto representante andaluz, el sevillano Luis (Alvise) Pérez, del grupo ultra Se Acabó la Fiesta, si bien todavía no se ha integrado en ningún grupo parlamentario, imprescindible para realizar su trabajo en Bruselas.

La legislatura que se inicia es estratégica para Andalucía porque está encima de la mesa la negociación del nuevo marco de fondos a partir de 2027; conseguir que se escuche la voz del Sur será una de las principales tareas de sus señorías que, además, tienen puestos privilegiados para ello.

Porque la exconsejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, será la presidenta de la Comisión de Pesca, un foro estratégico para el sector en la comunidad autónoma. Desde Bruselas se deciden las cuotas de pesca que corresponden a la flota andaluza así como la cuantía de las ayudas en las obligadas paradas biológicas. Carmen Crespo podrá impulsar los asuntos que sean de mayor interés para la comunidad autónoma desde ese puesto.

La socialista, y también ex consejera del Gobierno andaluz, Lina Gálvez va a presidir la comisión de los Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, un órgano en el que se aprobarán medidas trasversales para toda la sociedad. Los retos laborales de las mujeres andaluzas y la brecha salarial sigue siendo un lastre que también condiciona la economía andaluza.

A ambos se suma el ex alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido que repite en la Cámara de la UE. Y cuentan con un nutrido grupo de profesionales y expertos andaluces que trabajan en la capital política de la UE. Hay que tener en cuenta que la Junta de Andalucía tiene también una Delegación en Bruselas cuyo cometido es realizar un seguimiento de las directivas de la UE con incidencia en Andalucía, además de apoyar los intereses socioeconómicos, sectoriales y profesionales de la comunidad autónoma, así como colaborar en la promoción exterior de Andalucía.

Preguntas ¿Qué retos tiene por delante Andalucía en esta nueva legislatura europea? ¿Cuál es la principal ventaja del Parlamento Europeo para Andalucía? ¿Y el principal riesgo para los intereses de los andaluces? Díganos su empeño personal como representante andaluz

“El futuro de todos los jóvenes andaluces se escribe con agua” — Carmen Crespo - Presidenta de la Comisión de Pesca

Carmen Crespo, eurodiputada del PP en Bruselas / M.G.

1.- Estamos muy pendientes de la Política Agraria Común. Los sectores productivos tienen que ser competitivos, hay que luchar contra el cambio climático y tener una agenda verde. Uno de cada tres perceptores de la PAC es andaluz y hay muchos agricultores profesionales que necesitan del apoyo de esa política. Los sectores productivos más competitivos están pendientes de que los acuerdos con terceros países no sean lesivos para sus intereses. Andalucía se la juega también en la pesca porque las cuotas son una espada de Damocles cada año; pretendemos que sean cada dos años porque el sector ha hecho mucho por la sostenibilidad de los océanos y creo que ha llegado el momento de premiarlos. Necesitamos informes actualizados y científicos cada dos años para decidir las cuotas de pesca y que los caladeros estén en mejores condiciones.

2.- A Europa hay que llevar temas muy locales como el alga invasora asiática que está prejudicando todo nuestro sector costero, a la flota andaluza y a la portuguesa y al sector turístico. Europa tiene que plantear soluciones para los corredores mediterráneos y atlántico.Y la sequía. Con el agua se fabrican alimentos, se abastece a la población y el Sur de Europa tiene un problema fundamental que es consecuencia directa del cambio climático. La sequía hay que tratarla en la comisión de Agricultura que hasta el momento ha tenido muy poco recorrido. Los fondos Next Generation tienen que dar oportunidad a la sequía y al agua.

3.- La sequía es nuestro principal problema; está ahogando a la economía, especialmente a los sectores productivos, y a los ciudadanos, el futuro de todos los jóvenes que se escribe con agua. Es un riesgo que tiene que hacerse eco la UE y especialmente mi provincia de Almería que tiene una dificultad estructural añadida.

4.- Mi empeño personal es ser el vehículo para las reivindicaciones que el Gobierno andaluz y todos los andaluces tienen con el agua. Quiero que Europa esté cada vez más cerca de Andalucía y de Almería, ser vehículo de las reivindicaciones, de los españoles y de los sectores productivos que como dice la presidenta de la Comisión, Úrsula Von de Leyen, tienen que ser competitivos. Quiero trabajar con ellos las medidas de sostenibilidad y de la lucha contra el cambio climático porque si no, será un fracaso y nos encontraremos con zonas rurales despobladas. Es un privilegio estar en el Parlamento Europeo y pondré todo el empeño para que los españoles tengan más oportunidades.

“La Junta de Andalucía no ha desplegado un auténtico lobby andaluz” — Lina Gálvez - Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad

La eurodiputada Lina Gálvez / M.G.

1.- El primer reto de Andalucía es hacer las inversiones para la innovación, universidades y educación, infraestructuras, digitalización y comunicación, etc... para aprovechar las oportunidades que vienen desde Europa. Es muy importante contar con servicios públicos de calidad, algo especialmente sensible para las mujeres. Apostar una energía verde y unas auténticas políticas de descarbonizacion no sólo será importante para preservar nuestro medio ambiente y calidad de vida, sino que generará riqueza y no sólo con vocación extractiva como aun hoy vemos con las políticas liberalizadoras y privatizadoras de Moreno Bonilla.

2.- La principal ventaja de Andalucía no son sólo los fondos europeos, esenciales para el desarrollo de la comunidad. También es la oportunidad de influir en el ecosistema europeo, tanto legislativo como en la toma de decisiones. Esto puede transformar las políticas que afectan a Andalucía y asegurar que nuestros intereses se tengan en cuenta y que esas oportunidades sirvan para cambiar el modelo productivo y una riqueza mejor repartida.Estos cinco años he participado en muchas propuestas legislativas aunque desgraciadamente no he estado acompañada en ese intento, porque la Junta de Moreno Bonilla no ha desplegado un auténtico lobby andaluz, más bien ha jugado en contra de los intereses de Andalucía en el caso de Doñana.

3.- Una mala gestión del Gobierno de la Junta nos puede hacer retroceder décadas en términos de desarrollo y progreso. También existe el peligro de traer el enfrentamiento y la polarización al Parlamento Europeo, que está basado en el consenso y la cooperación, lo que podría dejar a Andalucía en desventaja competitiva. El mayor riesgo es dejar pasar el tren, no hacer las inversiones necesarias para aprovechar las oportunidades. Necesitamos fondos, y no basar la fiscalidad en regalos a los más ricos.

4.- Mi empeño personal es crear un lobby andaluz fuerte en el Parlamento Europeo, dialogando con todos. Quiero ayudar a diversificar la economía andaluza, ya que no todo puede ser turismo y agricultura. Los y las socialistas hemos pedido que la vivienda asequible esté entre las prioridades de este mandato. Y acercar el el trabajo que hacemos allí. Me me gustaría destacar mi compromiso con la igualdad que ahora, como Presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, impulsaré para llegue a todas las políticas y acabemos con la ineficiencia que supone no darles a las mujeres las oportunidades que merecen y que es un déficit democrático.

“Nos ponen como ejemplo de transformación regional en la UE” — Juan Ignacio Zoido - Eurodiputado del PP

Juan Ignacio Zoido, eurodiputado por el PP : “Nos ponen como ejemplo de transformación regional en la UE”

El eurodiputado Juan Ignacio Zoido / M.G.

1.- Tenemos que seguir trabajando para encontrar herramientas en la UE que ayuden a solucionar problemas que nos preocupan. Desde que la sequía se recrudeciera severamente, estamos pidiendo fondos europeos adicionales para el agua. Más inversiones en infraestructuras hídricas; más programas de diversificación económica, fomento del empleo estable y cohesión del medio rural. Andalucía se erige como una de las regiones más grandes de la Unión Europea en que poder invertir y desarrollar sectores económicos estratégicos para Europa. Pongo de ejemplo la agricultura, pues creo que tenemos la lección aprendida de que no se puede asfixiar al campo con cerrazones ideológicas y calendarios imposibles, pero también la energía, la tecnología o la economía azul.

2.- La principal ventaja que presenta Andalucía es el cambio que hemos realizado en el imaginario de los eurodiputados y funcionarios europeos. El vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, nos pone muchas veces como ejemplo de transformación regional.

3.- El principal riesgo es seguir sufriendo el castigo que el Gobierno de España tiene impuesto a Andalucía. La UE reparte los fondos de sus programas y son los Estados quienes, a través de los Planes Estratégicos, los distribuye entre sus regiones. Con la PAC perdimos casi 500 millones de euros, por ejemplo. Es una decisión de Moncloa destinar menos dinero a Andalucía para la agricultura, a pesar de ser la despensa de 500 millones de europeos. Cuando denunciamos que Sánchez tiene comunidades autónomas de primera o de segunda, muchas personas piensan que es simple relato. Les invitoa mirar conmigo los números y lo que supone ser una región castigada por el gobierno central.

4.- Seguir trabajando para mi región como lo he estado haciendo en los últimos cinco años. La UE es un lugar donde surgen muchas oportunidades para las regiones; el desafío en materia de defensa puede ser muy bien aprovechado por Andalucía, con el mayor parque aeroespacial del Sur de Europa en Sevilla y un hub industrial naval en la Zona Franca de Cádiz. Mi empeño será que las empresas andaluzas tengan más oportunidades para desarrollarse internacionalmente, de la mano de la Junta .