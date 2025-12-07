Trágico fin de semana del puente de diciembre: Nueve muertos en las carreteras andaluzas

Andalucía ha contabilizado un total de nueve fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas durante el fin de semana del puente de la Inmaculada, según recoge el balance provisional de la operación especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) por estas festividades, con datos recogidos entre las 15:00 de este pasado viernes, 5 de diciembre, hasta las 20:00 de este domingo, día 7 de diciembre.

Según dicho balance, el primer siniestro mortal en el citado periodo de tiempo tuvo lugar sobre las 23:10 horas del pasado viernes 5 de diciembre en el kilómetro 66,5 de la carretera A-44, en el término municipal de Campillo de Arenas (Jaén). El accidente consistió en la salida de calzada con choque u "otro tipo de choque por la izquierda" de una furgoneta, que se ha saldado con un fallecido de 27 años y un herido grave de 20, que tuvo que ser evacuado al hospital.

El segundo accidente de tráfico se produjo en torno a las 01:40 del pasado sábado 6 de diciembre en el km 5,4 de la vía SE-9020, a su paso por el municipio sevillano de Utrera. Este consistió en la colisión lateral de dos furgonetas en la que una persona ha perdido la vida de un hombre de 51 años. Según detallaba 112 Andalucía a esta agencia, el accidente produjo cuando la víctima circulaba por la carretera SE-9020 y, por causas que se investigan, se ha precipitado a un cauce de agua junto a la vía a la altura de una curva conocida como Los Chapatales.

Respecto al tercer siniestro mortal, se registro sobre las 08:10 de la mañana también del sábado en el kilómetro 56,6 de la autovía A-402, en la localidad de Alcaucín (Málaga); en concreto, la colisión de una furgoneta y un turismo en marcha "con choque frontal", que se saldó con un muerto y un herido leve. Según el 112, los sanitarios evacuaron a un hombre de 47 años herido a un centro sanitario. Por su parte, el CPB ha precisado que había una persona fallecida y que estaba atrapada, por lo que la dotación del CPB de Vélez-Málaga desplazada ha tenido que excarcelar el cuerpo.

Por otro lado, la jornada del sábado también ha contabilizado una muerte por accidente de tráfico en el municipio de Porcuna (Jaén), concretamente en el km 32,4 de la A-306, entorno a las 21:40. Se trató de un choque de un turismo contra un olivo tras salirse de la carretera, que provocó la muerte de dos de sus viajeros.

El quinto siniestro mortal registrado en este balance de la DGT ha ocurrido en la noche del sábado --sobre 23:50-- en el kilómetro 108,4 de la A-92, a su paso por Estepa (Sevilla). En este accidente, dos personas han muerto en una colisión múltiple y otros cuatro afectados --dos heridos grave y dos leves-- han sido evacuados al hospital de La Merced de Osuna.

Finalmente, los dos últimos accidentes mortales han tenido lugar en dos localidades malagueñas, concretamente en Ronda y Marbella, ambos registrados durante la jornada de este domingo. Por un lado, el siniestro de Ronda ha tenido lugar a las 02:55 de la madrugada en la carretera A-7377, en el km 0,15, donde la salida de calzada "con vuelco por derecha" de un vehículo ha ocasionado la muerte de uno de sus ocupantes, junto con tres heridos graves, evacuados al hospital de la Serranía de Ronda y al Carlos Haya de Málaga, según informó el 112. Mientras que, el segundo ocurrido en Marbella, se registró a las 07:05 horas en la vía A-7, en el km 105, que se saldó con la muerte de un joven de 30 años y tres heridos, dos de ellos de gravedad.