Por tierra, mar y aire, contra María Jesús Montero

Este mismo abril se cumplirá un año desde que Pedro Sánchez puso su mandato en suspenso durante cinco días como respuesta a lo que sería la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Aunque el caso judicial sigue su curso y, a pesar de que no se ha podido aprobar los Presupuestos, la legislatura sigue adelante. "Con o sin Presupuestos, llegaremos a 2027", afirma una fuente de la Ejecutiva federal del PSOE. "A Feijóo se le va a hacer esto muy largo", sigue. El Gobierno da por perdida las cuentas de 2025 pero intentará las de 2026, cuando es posible que el Constitucional haya sentenciado sobre la Ley de Amnistía y, de modo indirecto, sobre el regreso de Puigdemont. Pedro Sánchez agotará, ésa es la nueva hoja de ruta.

María Márquez, este jueves en el Parlamento andaluz. / J. Olmo/EP

Con esa previsión, un tanto optimista pero llena de sentido, María Jesús Montero será la primera en enfrentarse en unas elecciones al PP después de una tregua electoral de dos años en todo el país. En 2026 se celebrarán las elecciones andaluzas, y ésta será una prueba definitiva para el PSOE de Andalucía, que vive en una crisis no resuelta desde que perdió el Gobierno de la Junta. ¿Cómo queda la principal federación socialista tras el aterrizaje de Montero? ¿Retornó la calma? ¿Hay efecto Montero?

Cádiz y Jaén

Los socialistas han cerrado sus ocho congresos provinciales, con acuerdos, excepto en dos provincias, Jaén y Cádiz, donde los candidatos ganadores en las primarias, Juan Latorre y Juan Carlos Ruiz Boix, respectivamente, lo han hecho sin el apoyo de la nueva dirección regional. No es que la Ejecutiva haya apoyado a sus oponentes, pero sí les dejó hacer. La jiennense Ángeles Férriz, que compitió contra Juan Latorre en un intento de volcar la mayoría que lidera la provincia desde hace lustros, ha sido rescatada tras su derrota por María Márquez en el Parlamento de Andalucía, y será su viceportavoz. No ha habido revancha con la derrotada, sino más bien un premio.

En Cádiz, el delegado especial del Estado en la Zona Franca, Fran González, un cargo del Ministerio de Hacienda, dirigido por Montero, apoyó en las primarias al alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana. Se suponía que ese respaldo terminaría por inclinar la balanza en contra de Juan Carlos Ruiz Boix, pero no ha sido así. Por poco, pero el alcalde de San Roque, el primero en poner en duda el liderazgo de Juan Espadas, ha vuelto a ganar. "Buena parte de los problemas de lo que llaman Cádiz-Hezergovina viene porque la dirección regional no ha parado de meterle el dedo en el ojo al secretario provincial desde los tiempos de Paco Cabaña y Pepe Griñán", comenta un dirigente gaditano, crítico con la actuación de la nueva dirección de María Jesús Montero en este proceso.

El nuevo secretario de Organización, Paco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas, ha tratado desde el congreso regional de Armilla que hubiera acuerdo en ambas provincias. Lo hizo durante y después del cónclave, ha sido muchas horas de reuniones; se cuidó mucho de mantenerse al margen, pero Férriz y Ruiz Arana contaban, al menos, con bastante simpatías en el regional. Lo de Cádiz y Jaén, sin embargo, pueden considerarse singularidades, por primera vez, desde 2016, los socialistas andaluces está unidos bajo un líderazgo admitido por todos.

Sevilla, el poderío

El PSOE de Sevilla es el gran ganador del relevo de María Jesús Montero. Las primarias en Jaén han debilitado a esta provincia como un poderoso bloque de consenso. Sevilla no quiso que el diputado Juanfran Serrano fuera el nuevo secretario general, y ahora lo es una sevillana, María Jesús Montero. El secretario de Organización, Paco Rodríguez, es alcalde de Dos Hermanas, y uno de los dos viceportavoces en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, ha sido alcalde de Camas.

Juan Carlos Ruiz Boix y María Jesús Montero. / CD

La continuidad sevillana nunca se ha roto en la dirección regional: Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Susana Díaz, Juan Espadas y, ahora, María Jesús Montero. Sevilla aporta el mayor número de militantes al partido, tiene buenos resultados electorales y mantiene el poder en la Diputación, donde gobierna Javier Fernández, el poderoso secretario provincial. Cualquier solución del partido siempre pasará por esta provincia.

Sevilla, sin embargo, aún debe resolver su futuro en la capital. El ex alcalde Antonio Muñoz no es todavía un candidato seguro a las elecciones municipales de 2027. A pesar de que ha recibido varios apoyos de modo público por parte de María Jesús Montero y de Javier Fernández, la dirección estudiará las posibilidades electorales de varios candidatos. Entre ellos, estará Muñoz, pero también otros. Dentro del PSOE de Sevilla hay quien opina que Susana Díaz debería de ser una de las personas con la que se contase.

La ex presidenta de la Junta tiene sonoros enemigos dentro del socialismo sevillano, también cuantiosos apoyos, pero pocos ponen en duda que sería una candidata que haría temblar al actual alcalde, José Luis Sanz.

Márquez y Rodríguez, tándem

La onubense María Márquez, vicesecretaria general, y Paco Rodríguez, secretario de Organización, forman el tándem que dirige el partido. Márquez, que además es la portavoz en el Parlamento andaluz, ha sacado a Juanma Moreno de la zona de confort de las sesiones de control al Gobierno. De modo especial, la del pasado jueves, donde al presidente de la Junta se le vio muy incómodo con las alusiones de Márquez al estado de la atención sanitaria andaluza. Entre 12.000 y 20.000 personas, según los datos de la Junta o de los convocantes, se manifestaron el sábado pasado en Sevilla en una nueva marea blanca.

La respuesta general de Juanma Moreno y del PP es que la sanidad vivió peores protestas al poco de que María Jesús Montero dejase la consejería de Sanidad por la de Hacienda. Los populares basan su estrategia en el retrovisor, lo que sucedió en la década de los años 2000 es el argumento, pero Márquez le tiene tomada la medida a este tipo de contestaciones. "Señor Moreno -le dijo la parlamentaria-, el pasado es usted, lleva más de seis años gobernando. ¿Usted no tiene ninguna responsabilidad en lo que está pasando ahora'"

Paco Rodríguez, por su parte, es un secretario de Organización de la vieja escuela, un clásico que, además, tiene bastante experiencia en el municipalismo, que es donde el PSOE de Andalucía quiere dar la batalla. En las municipales de mayo de 2027.

Esto no impide, sin embargo, que algunos dirigentes medios provinciales echen en falta un cambio en el seno del partido. Todo está mejor que con Juan Espadas, comentan algunas fuentes, pero la maquinaria sigue estando oxidada, las obligaciones nacionales de María Jesús Montero se dejan notar.

Zafarrancho de combate

El PP andaluz y el nacional están volcados en la contra campaña de María Jesús Montero. Hasta cuatro diputados, Elías Bendodo, Cuca Gamarra, Jaime de Olano y Esther Muñoz, le hicieron preguntas a la vicepresidenta en la última sesión de control al Gobierno. Por la tarde de ese mismo miércoles, el Senado reprobaba a la candidata andaluza por sus declaraciones sobre la sentencia del caso de Dani Alves. "Para estar cesada, me prestan ustedes mucha atención", respondió Montero a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, cuando ésta sostuvo que Pedro Sánchez ha decidido relevar a Montero por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la negociación de la respuesta del Gobierno a los aranceles de Estados Unidos.

En los sondeos sobre las elecciones andaluzas, no hay efecto Montero, no hay una recuperación visible del PSOE más allá de una transferencia de votos de partidos de izquierda hacia los socialistas. Montero sabe que Juanma Moreno ya conoce varias encuestas que apuntan a ese nulo efecto de su candidatura, pero sostiene que forman parte de la estrategia que los populares han activado contra ella.

Si, finalmente, las elecciones generales no llegan hasta 2027, Montero se tendrá que examinar antes, en primavera o verano de 2026, en las andaluzas. Para presentarse será necesario que deje su escaño en el Congreso -es una obligación legal-, por lo que también está en duda de si mantendrá los cargos en el Gobierno después de la convocatoria. El puesto de ministro es incompatible con el acta de parlamentario autonómico, pero ésa es una decisión que se puede aplazar hasta el momento de recoger el acta.

La visión de muchos socialistas consultados es diferente. Sin la candidatura de María Jesús Montero, opina una de estas personas, "no habría elecciones andaluzas, no hubiéramos sido creíble ante nuestro electorado". Lejos del desánimo, la vicepresidenta insiste en que no ha escrito aún ningún resultado electoral y que el deterioro de Juanma Moreno por el estado de la sanidad le da una oportunidad.