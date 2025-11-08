Tellado pone el listón alto a Moreno: "Va a conseguir mayorías absolutas una detrás de otra"

Todo sigue bajo control en el Congreso del PP andaluz, aunque el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha elevado la presión sobre el líder andaluz, Juanma Moreno, al comparar su gestión con la de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, "yo esto que estáis haciendo ya lo he visto, y Juanma Moreno va a conseguir mayorías absolutas una detrás de otra", ha dicho ante el plenario del cónclave en un discurso muy largo y en el que ha pronunciado una larga lista de insultos al PSOE.

Claro que durante su intervención ha rebajado el optimismo electoral llamando al voto útil y apelando a la palabra más pronunciada en el Congreso del PP que ya está en su ecuador: la estabilidad. "Todo en mundo da por seguro que va a ganar las elecciones; la duda es si va a contar con una mayoría amplia y con estabilidad para gobernar para todos", "que nadie lo pare ahora, que nadie rompa la buena racha de Andalucía porque lo que funciona no se toca, y mucho más teniendo en contra al Gobierno de España".

"Montero está en la cima de la montaña de la corrupción"

Claro que Tellado ha mantenido su discurso habitual, agresivo con el Gobierno central y censurando duramente a la vicepresidenta del Gobierno y candidata a la Junta por el PSOE María Jesús Montero. "Está en la cima de la montaña de la corrupción, que es el sanchismo", ha asegurado refiriéndose a la socialista como "Montero, manos quemadas" por la defensa que hizo de su jefe de gabinete, Carlos Moreno, investigado en la causa de la trama Koldo. Tellado ha hecho una comparativa entre el congreso popular que se está celebrando este fin de semana y el Congreso Federal del PSOE que se celebró en este mismo recinto de Fibes hace un año. "Menudo festival, aquello fue una auténtica apología del saqueo. Renunciar a robar sería igual que renunciar a la militancia del PSOE", ha asegurado.

López Miras

La ausencia de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha dejado en el decano de los presidentes autonómicos del PP, el de la Región de Murcia, la representación de los barones. Pero Fernando López Miras no sólo tiene experiencia sino también amistad con el presidente andaluz, al que ha descrito como "el mejor aliado posible" para reclamar una mejor financiación, infraestructuras y, sobre todo, un mejor reparto del agua entre todos los territorios de España.

"Como afiliado del PP estoy muy contento de estar aquí porque ver lo que ha hecho Juanma con el PP de Andalucía es para venir aquí a decirlo, cómo ha conseguido que la comunidad autónoma más grande y más poblada de España sea un partido fuerte, de Gobierno, es un referente nacional. Nos hemos acostumbrado y no deberíamos porque conseguir la mayoría absoluta en Andalucía es un hito en nuestro país".

López Miras ha tenido una intervención llena de elogios, "no tengo ninguna duda que el partido que más se parece a los andaluces es el PP de Andalucía y volverás a ser elegido presidente con la mayoría absoluta", le ha dicho a Moreno. Y también ha sabido ponerse de perfil cuando la prensa le ha preguntado cuál es su modelo de gestión. "La vía andaluza de Moreno y la vía de Madrid, de Ayuso, son las mismas que la del PP", ha dicho.