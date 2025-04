Susana Díaz toma Málaga... con el permiso de María Jesús Montero

Es el reconocimiento de una agrupación local del PSOE, la de Torremolinos, pero no deja de ser significativa. La ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, recogerá esta tarde el XXII Premio Victoria Kent por su trayectoria feminista, en un acto en el que estará arropada no sólo por la agrupación provincial sino por el secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar. Es una muestra de la reconciliación que está propiciando María Jesús Montero al frente del PSOE andaluz quien no sólo está rehabilitando a los partidarios de la ex lideresa sino que también permite estos reconocimientos públicos.

Y no son lo habitual en el PSOE, más bien todo lo contrario. Su papel en el Senado es bastante secundario, por más que presida una comisión de la Cámara Alta, ya que tiene poco margen político; no hay que olvidar que su jefe allí es Juan Espadas. No suele participar en los actos políticos de su partido como ex presidenta ya que no recibe invitación para ellos, y los últimos reconocimientos públicos que ha recibido han venido de la mano del PP, como el que le organizó el alcalde de Sevilla José Luis Sanz en la última Velá de Triana o la invitación a los palcos del Ayuntamiento en esta pasada Semana Santa.

Hay que tener en cuenta que Susana Díaz juega en casa. La agrupación de Torremolinos lleva su nombre y para el acto de esta tarde han reservado un hotel, ya que la sede local de los socialistas es bastante pequeña y se espera mucha afluencia de público. El líder de los socialistas de Torremolinos, José Bernal, ha sido siempre un susanista declarado y fue una pieza clave en el pacto para lograr el acuerdo en la Secretaría General del PSOE de Málaga.

Perfil público

En contraposición con la falta de presencia interna, Susana Díaz mantiene un alto perfil público con su participación en tertulias de televisiones nacionales, donde navega entre su postura crítica con las políticas de Pedro Sánchez y su lealtad al PSOE. Mientras tanto, opina sobre la política andaluza y ha sido la única socialista en censurar la decisión del Ministro de Transportes, Óscar Puente, de retirar la gratuidad del transporte público para los menores de 15 años en Andalucía porque la consejera del ramo, Rocío Díaz, no ha publicitado expresamente que los fondos eran del Gobierno central.

"Creo que Óscar Puente tiene que reconsiderar la decisión, ya se ha enterado toda España de que los fondos eran fondos del Ministerio, no de la Junta de Andalucía, y la artimaña de cómo lo ha expuesto la consejera para que pareciera que era el gobierno andaluz y no el de España me ha parecido muy cutre y fuera de lugar", dijo Susana Díaz en su intervención en televisión