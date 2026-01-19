Estos son los cinco puntos que la Guardia Civil habilita para la recogida de ADN de familiares de las víctimas

La Guardia Civil habilita cinco puntos de recogida de ADN para familiares de las víctimas

La Guardia Civil ha habilitado cinco puntos de recogida de muestras de ADN para los familiares directos de las víctimas del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), a fin de facilitar la identificación de los cadáveres.

Las oficinas estarán ubicadas en las siguientes localizaciones, según los datos facilitados a EFE por el instituto armado.

Madrid: Acuartelamiento de la Zona de Madrid, C/ Batalla del Salado, 31 Tlf. 915146900.

Acuartelamiento de la Zona de Madrid, C/ Batalla del Salado, 31 Tlf. 915146900. Sevilla: Acuartelamiento de la Zona de Andalucía, Avenida De la Borbolla, 8 con Avenida Eritaña, 1. Tlf. 954231901.

Acuartelamiento de la Zona de Andalucía, Avenida De la Borbolla, 8 con Avenida Eritaña, 1. Tlf. 954231901. Huelva: Acuartelamiento Comandancia de Huelva, C/ Guadalcanal, 1. Tlf. 959241900.

Acuartelamiento Comandancia de Huelva, C/ Guadalcanal, 1. Tlf. 959241900. Málaga: Acuartelamiento Comandancia de Málaga, AvenidaArroyo de los Ángeles, 44. Tlf. 952236575.

Acuartelamiento Comandancia de Málaga, AvenidaArroyo de los Ángeles, 44. Tlf. 952236575. ⁠Córdoba: Comandancia de Córdoba, Avenida de Medina Azahara, 2. Tlf. 957414111.

Según la Guardia Civil, debido a las graves consecuencias del accidente, se ha procedido a la activación del protocolo establecido por el Real Decreto 32/2009 que regula la actuación médico-forense y de la Policía Judicial ante sucesos con víctimas múltiples.

En el marco de las actuaciones previstas en dicho protocolo, se incluye el establecimiento de oficinas denominadas 'ante-mortem', en las que se recoge de los familiares directos de las presuntas víctimas del suceso toda la información necesaria para permitir la correcta identificación de las mismas.