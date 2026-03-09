El SAS recibe 134 solicitudes para cubrir 125 plazas de médico de familia de difícil cobertura

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha recibido 134 solicitudes para cubrir los 125 puestos de médicos de familia. En el primer concurso de méritos convocado por la Junta para cubrir 364 plazas en zonas de difícil cobertura, se ofertaron 187 plazas de las que 125 correspondían a médicos de familia y 62 a pediatría. "Hemos avanzado mucho, pero estamos empeñados en alcanzar una mayor equidad, para que todos los andaluces, vivan donde vivan, tengan la mejor asistencia sanitaria", ha señalado el consejero Antonio Sanz. Con este objetivo, en diciembre se aprobó un decreto para cubrir mediante concurso de méritos 364 plazas en zonas de difícil cobertura.

El titular de Sanidad ha terminado su intervención destacando que a finales del año pasado se aprobó un "refuerzo histórico" de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud con la incorporación de 3.893 profesionales de los que 650 se están incorporando ya en la provincia de Sevilla. "En definitiva, seguimos mejorando, modernizando y transformando nuestro sistema sanitario", ha concluido. El acto ha contado con la presencia, además, del viceconsejero de Sanidad, Nicolás Navarro; del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; y la delegada territorial de Salud y Consumo en Sevilla, Silvia Pozo.

El SAS convocó por primera vez un procedimiento específico de concurso de méritos para la cobertura de puestos de difícil cobertura, medida que se enmarca en la estrategia del sistema sanitario público andaluz para garantizar la equidad en el acceso a la atención sanitaria y reforzar la estabilidad de las plantillas en aquellos destinos con mayores dificultades para su cobertura.

Este concurso "permite incorporar personal estatutario fijo allí donde los sistemas ordinarios de selección y provisión no han logrado cubrir vacantes, especialmente en zonas rurales, remotas o con dificultades estructurales de captación de profesionales". Con esta iniciativa, "el Gobierno andaluz avanza en una política de recursos humanos más ágil, eficaz y adaptada a las realidades del sistema sanitario público andaluz, reforzando la equidad en el acceso a la atención sanitaria y contribuyendo a que cualquier persona pueda recibir una atención de calidad independientemente de dónde viva".

En concreto, la convocatoria, preveía 125 plazas de Medicina de Familia y 62 plazas de Pediatría de Atención Primaria, reservándose el 10% del total para personas con discapacidad, con un 1% específico para personas con enfermedad mental, en cumplimiento de la normativa vigente. El procedimiento se ha desarrollado mediante concurso de méritos, sin fase de oposición, valorándose principalmente la experiencia profesional, que supondrá el 60% de la puntuación total, junto a otros méritos, que representarán el 40%, con especial reconocimiento a la experiencia previa en puestos declarados de difícil cobertura.