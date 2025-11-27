El SAS hará mamografías, ecografías y biopsia el mismo día en los cánceres con alta sospecha

El SAS va a modificar el plan de trabajo en los cribados, sobre todo en el del cáncer de mama que ha generado tanta polémica en los últimos meses por los errores con las mamografías sospechosas. Así, habrá un acto único en las pruebas diagnósticas para las mujeres que presenten imágenes con alta sospecha de malignidad en la mamografía del cribado. Esto significa que cuando una mamografía tenga un resultado BI-RADS 4-5, (alta sospecha de malignidad según la nomenclatura oficial) se le citará en un mismo día para hacerle la mamografía diagnóstica, la ecografía y una biopsia en el caso de que sea necesario.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante el Debate del Estado de la Comunidad que se está celebrando este jueves y viernes en el Parlamento de Andalucía y que será el último de la Legislatura. El presidente andaluz lo ha presentado como un balance a sus siete años en la Junta, pero ha reservado esta novedad en el protocolo del SAS como asunto estrella, consciente de que es uno de los debates más activos en la sociedad.

Es importante tener en cuenta que la novedad afecta a los cánceres con alta sospecha de malignidad, que no son los que se han visto afectados por los errores en los cribados. Los fallos se han centrado en los casos en los que las mamografías de cribado daban un resultado dudoso; ahora se refuerza la atención a las mujeres que puedan estar afectadas por los casos más graves. El objetivo es que no tengan que ir varias veces al hospital para confirmar el diagnóstico.

Una propuesta que el PSOE ha denunciado que ya existía en el Proceso Asistencial Integrado del Cáncer de Mama y que desde el Gobierno puntualizaban que en ese proceso se califica como buena práctica, pero que ahora se incluirá como derecho asistencial.

No ha sido el único gesto de Moreno a las mujeres con cáncer de mama. Ha anunciado una nueva ayuda para los pacientes que usen prótesis capilares como consecuencia de tratamientos de quimioterapia, sin detallar ni su cuantía ni las condiciones para solicitarla. Asimismo, el SAS está implantando un Plan de Homogeneización de los Cribados, para que los protocolos sean iguales en toda Andalucía y no haya discriminaciones por territorios.