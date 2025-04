Salud realizará una búsqueda activa de personas sin vacunar contra el sarampión en zonas con brotes

Nuevas acciones para tratar de cortar el auge de sarampión que sufre buena parte de la comunidad andaluza. Después de anunciar el adelanto de la administración de la segunda dosis de la vacuna a los 15 meses en lugar de los tres años como hasta ahora, la Consejería de Salud ha comenzado una búsqueda activa para encontrar a los andaluces que no estén vacunados y no hayan sido inmunizados por una infección anterior en las zonas de la comunidad con brotes identificados, es decir, con más de dos casos conectados entre sí.

Este paso se da, según indicó ayer a preguntas de este medio el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Manuel Fernández Zurbarán, en un contexto de aumento de paulatino de las infecciones, tras la declaración de cuatro nuevos casos aislados que hacen un total de 53 casos en los que va de año. Una cifra que supera los casos confirmados conjuntamente en los siete años precedentes. Con todo, las mismas fuentes declaran inactivo el brote de sarampión declarado en una guardería en Fuengirola, que llegó a contar con 10 casos, de los que ocho eran menores de un año.

Hasta la fecha, las provincias de Málaga y Huelva son las más afectadas y es en ellas en las que desde la Consejería de Salud se tomado la decisión de adelantar la segunda dosis de la vacuna a los niños en vez de a los 3 años como hasta ahora, a los 15 meses, en aquellos municipios con brotes activos.

Según el último recuento oficial, en 2025 se han declarado hasta el momento siete brotes confirmados de los que dos han sido cerrados ante la ausencia de nuevos casos en los 46 días siguientes tras la última infección.

De ellos, el 26% de los casos han sido casos importados, procedentes de Marruecos (12), Bélgica (uno) y Dinamarca (uno). De los casos no importados, 12 casos son casos aislados en los que se desconoce la fuente de infección (seis casos del municipio de Málaga, dos de Marbella, uno de Álora, uno de Calañas, uno de Huelva y uno de Palos de la Frontera).

En cuanto al perfil de los afectados, el 43% han sido menores de 15 años y el 57% adultos (rango 18 y 65 años). Solo dos casos tenían antecedentes de vacunación de una dosis, 26 casos no estaban vacunados y en 25 casos no se pudo conocer su situación vacunal. El 42% de los casos ha precisado ingreso hospitalario (en cuatro casos con neumonía).

En este contexto, la consejera de Salud, Rocío Hernández, ha hecho en declaraciones recientes un “llamamiento a la vacunación” no solo en los niños, también en adultos que no se hayan vacunado o no lo recuerden. “Pueden acudir en esos municipios a los centros de salud donde se les administrará la vacuna”, insistía Hernández.

Nueva campaña para fomentar la suscripción a AviSAS

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha puesto en marcha una campaña de captación activa para fomentar la suscripción de la ciudadanía al sistema de notificaciones AviSAS. Esta iniciativa busca “aumentar el número de notificaciones enviadas a pacientes sobre la asignación y recordatorio de citas, con el objetivo de mejorar la información sobre temas de interés para su salud, reducir el absentismo y mejorar la asistencia sanitaria”, según detalla la Consejería de Salud y Consumo.

La campaña se desarrollará de manera simultánea en el ámbito de la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria durante los meses de abril, mayo y junio. En estas jornadas - la primera de ellas se celebró ayer- se establecerán puntos específicos de atención en los centros sanitarios donde se ofrecerá información y apoyo para la tramitación presencial de la suscripción a AviSAS.

Además, en estos espacios también se proporcionará información sobre los diferentes canales de citación y trámites sanitarios disponibles, como ClicSalud+, la App Salud Andalucía y la App Salud Responde. Para “reforzar la iniciativa”, se llevará a cabo una captación activa en salas de espera de consultas externas y centros de Atención Primaria, en los puntos de atención a la ciudadanía y en las consultas médicas y de enfermería.