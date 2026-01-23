La investigación apunta a la rotura de la vía como principal hipótesis del accidente de Adamuz

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha presentado su informe preliminar sobre el descarrilamiento del tren de Iryo en Adamuz (Córdoba), apuntando como hipótesis principal que una rotura previa de la vía ferroviaria habría provocado el siniestro. No obstante, el organismo investigador subraya que "pueden aparecer nuevos hallazgos" durante el proceso y que "las únicas conclusiones válidas serán las incluidas en el informe final", dejando claro el carácter provisional de estas primeras conclusiones. Lo que se desconoce aún es cómo y cuándo se produce esta rotura.

El documento técnico, adelantado por la Cadena Ser, recoge evidencias que apuntan a una fractura del carril como desencadenante del accidente. Según la CIAF, "estas muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado". Los investigadores han detectado un patrón de daños específico en los componentes del convoy que refuerza esta línea de trabajo, aunque insisten en que todas las hipótesis deberán ser corroboradas mediante análisis de laboratorio y estudios metalográficos en las próximas semanas.

Uno de los elementos más relevantes del informe preliminar es la identificación de tres trenes anteriores que presentaban marcas similares en sus ruedas, lo que sugiere que la fractura del carril podría haberse producido antes del paso del tren accidentado. Esta circunstancia abre nuevas vías de investigación sobre el momento exacto en que se produjo la rotura de la infraestructura ferroviaria y las condiciones de mantenimiento de la línea.

Ya el ministro Óscar Puente apuntaba este jueves directamente hacia la infraestructura y la vía como posibles causantes del siniestro, descartando prácticamente que el tren Iryo fuera el responsable del descarrilamiento que ha conmocionado al sector ferroviario español.

Análisis técnico de las marcas en las ruedas del convoy

Los técnicos de la CIAF han centrado parte de su investigación inicial en las muescas uniformes detectadas en las ruedas derechas de los coches 2, 3 y 4 del tren de Iryo. Este patrón de marcas resulta, según los expertos, compatible con un impacto violento contra la cabeza del carril justo en el punto donde se habría producido la fractura del mismo.

La teoría que maneja la comisión investigadora plantea que, si la continuidad del carril ya estaba interrumpida antes del paso del tren, la primera rueda de cada bogie habría golpeado contra un "escalón" generado por el desnivel entre ambos lados de la rotura. La segunda rueda de cada eje, que pasa apenas 0,03 segundos después circulando a una velocidad de 200 kilómetros por hora, no habría recibido ese mismo impacto porque el carril ya estaría deformado tras el primer golpe.

En el coche número 5 del convoy, los investigadores han detectado un patrón distinto pero repetido en varias ruedas, compatible con un carril que ya empezaba a volcar hacia el exterior de la vía. Esta observación coincide con el hecho de que el coche 6 fue el primero en descarrilar completamente, arrastrando tras de sí al resto de vagones.

Tres convoyes previos con marcas similares en sus ruedas

Uno de los datos más significativos que ha aportado la investigación preliminar es que tres trenes que circularon antes del siniestro presentaban marcas similares en algunas ruedas del lado derecho, según las inspecciones realizadas con posterioridad al accidente. Esta circunstancia resulta especialmente relevante para determinar el momento exacto en que se produjo la fractura del carril.

Los tres convoyes identificados son los siguientes: un tren 130 de Renfe que circuló a las 19:09 horas, un Iryo 109-003 que pasó por la zona a las 19:01 horas y un Iryo 109-011 que transitó por el punto a las 17:21 horas.

Este hallazgo abre la posibilidad de que la fractura del carril se produjera horas antes del paso del tren finalmente accidentado, lo que plantearía interrogantes sobre los sistemas de detección y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en ese tramo de la línea entre Madrid y Málaga.

Próximas fases de la investigación del accidente

La CIAF ha dejado claro que las hipótesis expuestas son provisionales y que deberán ser verificadas mediante análisis metalográficos de las muestras recogidas en el lugar del accidente, estudio pormenorizado de los datos de los registradores de a bordo y nuevos cálculos estructurales y comparativos.

No se descarta ninguna causa en esta fase inicial de la investigación. En las próximas semanas, las muestras de carril serán enviadas a laboratorio para determinar el origen exacto de la fractura y establecer si existían defectos previos en el material, problemas de fatiga del metal o cualquier otra circunstancia que pudiera haber contribuido al fallo de la infraestructura.

Paralelamente, se procederá a descargar y analizar los registradores del tren, conocidos como "cajas negras" ferroviarias, lo que permitirá reconstruir la secuencia del incidente con mayor precisión. Estos dispositivos registran múltiples parámetros como la velocidad, las frenadas, las aceleraciones y otros datos técnicos que resultan fundamentales para comprender exactamente qué ocurrió en los momentos previos al descarrilamiento.

Qué es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) es el organismo técnico independiente adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encargado de investigar los accidentes e incidentes graves que se producen en el sistema ferroviario español. Su creación responde a las directivas europeas en materia de seguridad ferroviaria.

Este organismo tiene como misión principal determinar las causas de los accidentes ferroviarios y emitir recomendaciones de seguridad para evitar que vuelvan a producirse incidentes similares en el futuro. La CIAF actúa de manera completamente independiente, sin estar sujeta a instrucciones de ninguna autoridad administrativa ni de las empresas operadoras.

Sus investigaciones se centran en aspectos técnicos y operacionales, sin entrar en cuestiones de responsabilidad civil o penal, que corresponden a la jurisdicción ordinaria. Los informes de la CIAF son documentos técnicos que pueden servir de base para investigaciones judiciales, pero su finalidad es exclusivamente preventiva y de mejora de la seguridad ferroviaria.

¿Cuánto tiempo tarda la CIAF en emitir un informe definitivo?

El plazo para la elaboración de un informe definitivo por parte de la CIAF varía en función de la complejidad del accidente investigado. En casos de accidentes graves con múltiples hipótesis que requieren análisis de laboratorio complejos, estudios metalográficos y reconstrucciones detalladas, el proceso puede prolongarse entre varios meses y más de un año.

Durante este periodo, la comisión puede emitir recomendaciones de seguridad urgentes si detecta riesgos inmediatos que deban ser corregidos sin esperar al informe final. Estas recomendaciones provisionales tienen carácter vinculante y deben ser aplicadas por los gestores de infraestructuras y las empresas operadoras.

¿Cómo afecta este accidente a la seguridad de la alta velocidad española?

El descarrilamiento de Adamuz ha generado preocupación sobre los sistemas de inspección y mantenimiento de la red de alta velocidad española, considerada hasta ahora una de las más seguras del mundo. Si se confirma que varios trenes circularon sobre un carril fracturado sin que los sistemas de detección lo identificaran, podría evidenciar carencias en los protocolos de vigilancia de la infraestructura.

No obstante, los expertos ferroviarios recuerdan que la red española de alta velocidad cuenta con décadas de funcionamiento con un historial de seguridad excepcional. Este incidente, de confirmarse la hipótesis de la rotura previa del carril, podría llevar a reforzar los sistemas de monitorización continua de la vía mediante tecnologías más avanzadas de detección de anomalías.