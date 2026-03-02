El río Guadalquivir necesitará 9.100 millones de inversión hasta 2035 para garantizar el suministro de agua

La cuenca del Guadalquivir necesitará una inversión acumulada de 9.089 millones de euros hasta 2035 para hacer frente a las sequías y aminorar los efectos adversos de las inundaciones, según un informe dado a conocer este lunes por la patronal nacional de las empresas constructoras Seopan y la consultora de ingeniería y arquitectura Typsa.

El estudio Estrategia e inversión para la eficiencia y resiliencia hídrica en España detalla cuales deben ser las principales partidas para lograr este objetivo, en un territorio muy castigado por un “estrés hídrico recurrente” (el déficit anual se calcula en 400 hectómetros cúbicos anuales), con una elevada demanda de agua por parte del regadío y con periodos de gran escasez que contrastan con las inundaciones recientes, explican los dos organismos que han elaborado el informe, que calculan que, a nivel nacional, se requerirá una inversión de 103.824 millones de euros.

Infraestructuras de ciclo urbano del agua

Seopan y Typsa calculan que, en el Guadalquivir, serán necesarios 6.256 millones de euros para infraestructuras de ciclo urbano del agua en la próxima década, para renovar y mejorar las redes de abastecimiento, saneamiento y depuración, a lo que suman 299 millones extra para el “conocimiento y monitorización” del ciclo integral del agua. Esta altísima inversión calculada por Seopan para este concepto está motivada por la necesidad legal -así lo marca la directiva europea- de renovar el 1,1% de las infraestructuras de ciclo urbano del agua (eso supone 2.400 millones) y por la adaptación a la legislación comunitaria de las instalaciones de depuración y saneamiento (1.300 millones).

A ello hay que añadir un buen número actuaciones concretas, como la mejora de abastecimiento en alta de la Sierra Sur de Sevilla (98 millones), la conclusión del Colector Emisario del Puerto de Sevilla (90 millones) y la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Matalascañas, Almonte y Huelva por citar solo tres de ellas.

Adaptación al cambio climático

Otros 894 millones irían destinados al inversiones para el ahorro con vistas a la adaptación al cambio climático. Esto incluye un incremento de recursos (reutilización de aguas regeneradas, recargas en acuíferos o interconexión de sistemas), medidas de eficiencia hídrica para evitar pérdidas y la continuación del proceso de modernización del regadío para reducir el consumo por hectárea. Dentro de este apartado, el mayor presupuesto se destinaría a la mejora de la gobernanza en el uso y eficiencia del agua en el Canal del Bajo Guadalquivir.

Gestión para el drenaje urbano del agua

Seopan prevé, por otro lado, 801 millones para Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SDUS), es decir, infraestructuras diseñadas para gestionar el agua de lluvia imitando el comportamiento natural del suelo, y gestión del riesgo por inundación pluvial, lo que incluye, entre otras cosas, tanques de tormentas y otras actuaciones.

Mejora de las masas de agua, los cauces y protección frente a avenidas

Unos 371 millones servirían para mejorar el estado ecológico de las masas de agua en el Dominio Público Hidráulico, 274 para la restauración y mantenimiento de cauces y entornos fluviales, y 154 para la protección frente a avenidas en zonas vulnerables a inundaciones. En este apartado, lo más importante sería la inversión de 100 millones para adquirir terrenos con derechos con el objetivo de recuperar masas de agua en la zona de Doñana.

En cuanto a las nuevos embalses previstos -que en algunos casos llevan años pasando de un plan a otro- Seopan noprevé grandes inversiones: 30 millones para el recrecimiento del Agrio y 88 millones para el estudio para construir San Calixto (o alternativas) con el objetivo de evitar inundaciones en Écija y en el Bajo Genil. Para el estudio de la primera fase de la ejecución de Cerrada de la Puerta calcula unos cinco millones de euros.

El estudio concluye que en los últimos tiempos las planificaciones hidrológicas y los planes de gestión de riesgo de inundaciones han recuperado parte del “retraso que acumulaban”, pero “la falta de disponibilidad presupuestaria” y “ausencia de un marco financiero” han dado lugar a niveles de ejecución de las medidas previstas de solo el 30%. En España los planes hidrológicos de tercer ciclo y los de gestión de riesgos de inundación de segundo ciclo están dotados con 37.938 y 3.312 millones, respectivamente, con una coordinación entre ambos instrumentos, según Seopan, "muy limitada". El caso del Guadalquivir, la inversión prevista en el plan hidrológico para el periodo 2022-2027 se acerca a los 4.000 millones de euros (3.836 millones) y hay 222 millones para la gestión de inundaciones.

"Lentitud" y "falta de eficacia" en los procesos de contratación pública

A ello se le suma, afirman Seopan y Typsa, la “lentitud y falta de eficacia” de los procesos de contratación pública. Desde que se decide ejecutar una infraestructura, aseguran, hasta que entra en servicio, suele transcurrir más de una legislatura, lo que “reduce la capacidad de respuesta del sistema frente a sequías prolongadas o inundaciones abruptas”.

La Cuenca del Guadalquivir cuenta con una superficie aproximada de 57.500 kilómetros cuadrados y más de 4,3 millones de habitantes. La agricultura concentra cerca del 80 - 85% del consumo de agua en la cuenca.

Además, según el informe, de las 2,73 millones de personas que viven en zonas inundables de mayor riesgo. 575.000 se localizan en la demarcación del Guadalquivir, lo que la convierte en la cuenca con mayor población expuesta al riesgo de inundación del país.

“Este elevado nivel de exposición está vinculado tanto a la extensión de sus llanuras aluviales como a la presencia de importantes núcleos urbanos y áreas agrícolas en zonas potencialmente inundables. La planificación recogida en el estudio subraya la necesidad de reforzar las inversiones en prevención, protección y adaptación para reducir la vulnerabilidad frente a episodios extremos cada vez más frecuentes e intensos como consecuencia del cambio climático”, indica Seopan.

“La escasez de agua en España ya no es un fenómeno excepcional, sino estructural, y afecta de manera especialmente intensa a cuencas como el Guadalquivir, donde la demanda del recurso es muy elevada. Es necesario un mayor esfuerzo presupuestario con un marco financiero adecuado para garantizar el cumplimiento de la Planificación hidrológica y la seguridad hídrica”, añade Julián Núñez, presidente de Seopan.