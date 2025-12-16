El PSOE-A vislumbra el fin de ciclo político de Moreno en Andalucía y lo compara con el de Susana Díaz

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha afirmado que percibe un inminente fin de ciclo político en Andalucía bajo el gobierno del PP-A con mayoría absoluta. En su comparecencia, Jiménez ha establecido un paralelismo entre el actual "ambiente demoscópico y en la calle" y el que se vivía en 2018, último año completo del gobierno socialista presidido por Susana Díaz; "y les hablo con conocimiento de causa" ha sentenciado.

Estas declaraciones han tenido lugar en el Parlamento andaluz, en vísperas del que el portavoz socialista ha descrito como "posiblemente el último Pleno de la legislatura". Jiménez ha considerado que es momento de hacer balance de la gestión del gobierno de Moreno desde que asumió el poder. Según el representante del PSOE-A, la etapa del PP-A al frente de la Junta puede resumirse en "privatización de los servicios públicos, corrupción y mentiras", calificando al Ejecutivo andaluz como "un desastre gobernando".

En su intervención, el portavoz socialista ha denunciado que "5.000 millones de euros" del sistema sanitario andaluz "han terminado en manos de grandes multinacionales y empresas sanitarias que han venido como buitres por el botín de la sanidad pública andaluza". Asimismo, ha extendido sus críticas a la privatización de otros servicios públicos esenciales como la educación, la universidad y la Formación Profesional, que según Jiménez se ha realizado "para enriquecer a unos cuantos".

Mario Jiménez ha profundizado en sus acusaciones señalando presuntos casos de corrupción, haciendo especial hincapié en el denominado "caso Almería", que según sus palabras "es el caso PP de Andalucía" realmente. El portavoz socialista ha relacionado directamente a Moreno con esta situación, afirmando que el presidente andaluz "le debe su cargo en su partido al PP de Almería, a sus conductas y a sus tramas".

El representante del PSOE-A ha cuestionado también la sinceridad política de Moreno, sosteniendo que "le ha mentido a sus votantes" al proyectar antes de las elecciones andaluzas de 2018 una imagen moderada que, según Jiménez, no se corresponde con la realidad de su gestión. "Una parte del electorado de centro, moderado, le votó entonces a Moreno, pero hoy ese electorado, esa clase media y trabajadora que votó al PP pensando que Moreno Bonilla no era Moreno Bonilla, ha podido constatar que esa mentira se ha quedado al descubierto", ha argumentado el portavoz socialista.

En su análisis, Jiménez ha destacado que el presidente andaluz "ha gobernado como lo que es, un presidente con una soberbia y una egolatría absoluta", desarrollando lo que ha descrito como "un programa absoluto de derecha que se ha llevado por delante la sostenibilidad de los servicios públicos".

Para respaldar sus afirmaciones sobre el posible fin de ciclo político de Moreno, Mario Jiménez ha hecho referencia a los resultados del Barómetro Andaluz de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra). Según el portavoz socialista, incluso esta encuesta, que ha descrito como "cocinada" por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, "en los hornos de San Telmo", refleja un cambio de tendencia significativo.

De acuerdo con la interpretación de Jiménez, el PP-A "ha perdido en este año siete puntos de intención directa de voto, y se ha recortado apenas a cinco puntos la distancia en intención directa de voto" con respecto al PSOE-A. Además, ha señalado que casi un 60% de los encuestados valoran como "mala" o "muy mala" la gestión del Gobierno de Moreno durante estos tres años con mayoría absoluta.

El parlamentario socialista, que fue portavoz del PSOE-A durante la etapa de Susana Díaz como presidenta de la Junta, ha afirmado hablar "con conocimiento de causa" al establecer paralelismos con la situación previa al cambio político de 2018. Según su análisis, las circunstancias que han caracterizado esta legislatura "han desaparecido", lo que abre paso a "un escenario totalmente diferente en el que cualquier circunstancia puede provocar un cambio real en Andalucía".

Jiménez ha querido destacar el papel de María Jesús Montero como actual secretaria general de los socialistas andaluces. El portavoz ha reivindicado su liderazgo describiéndola como "una persona confiable y una referencia para toda la Andalucía progresista", augurando que "va a tener un efecto y una capacidad de movilización del voto de izquierda muy importante".

Jiménez ha defendido también la relevancia institucional de Montero como parte del gobierno central, señalándola como "una referencia institucional de primer nivel de un gobierno que está cambiando las cosas de verdad en España con una agenda progresista de primer nivel". Según el portavoz socialista, Montero cuenta con el respaldo de un partido "unido para hacer posible ese cambio, y dispuesto a afrontar la tarea" en cuanto Juanma Moreno "más pronto que tarde, decida pulsar el botón electoral", en referencia a las próximas elecciones autonómicas previstas para 2026.