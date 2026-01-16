El PSOE-A exige a Juanma Moreno que se deje de "bulos" y acepte el nuevo modelo de financiación autonómica

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz parlamentaria, María Márquez, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no "traicione" a Andalucía y acepte los 4.850 millones de euros correspondientes a esta comunidad autónoma con el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central.

Márquez inauguró este martes en Granada, junto a la secretaria general del PSOE de la capital, Raquel Ruz, un foro sobre financiación autonómica destinado a analizar el impacto del reparto de recursos sobre la ciudadanía andaluza. Durante su intervención, la dirigente socialista rechazó lo que calificó como "bulos" del PP y defendió que Andalucía es la comunidad más beneficiada del nuevo modelo en términos absolutos.

Según explicó la portavoz parlamentaria, el presidente andaluz solicitó 4.000 millones de euros adicionales para la comunidad, mientras que el Gobierno de España le ofrece 4.850 millones. "Rechazar este modelo es rechazar casi 5.000 millones de euros que deben ir destinados a mejorar la sanidad, la educación y la dependencia de los andaluces", subrayó Márquez ante los asistentes al foro.

El peso poblacional como criterio clave

La vicesecretaria general precisó que el nuevo sistema de financiación responde a la demanda histórica de Andalucía para que el peso poblacional sea el criterio fundamental de reparto. "De cada cien euros de la nueva financiación, Andalucía recibirá 23 euros, a pesar de que nuestro peso poblacional es del 18%", indicó, tras señalar que se trata de un modelo diseñado para que la comunidad dé "un salto en su autonomía financiera".

Márquez recalcó que, siendo Andalucía una comunidad "históricamente infrafinanciada", con este dinero y con el fondo de compensación interterritorial, la región se situaría en la media de la financiación de todo el país. Ante esta situación, la dirigente socialista preguntó al presidente de la Junta "dónde está el problema" para aceptar esta propuesta.

Críticas a la gestión del PP andaluz

La portavoz parlamentaria retó al PP a presentar sus propios cálculos y cifras alternativas, al tiempo que insistió en que el modelo de financiación que defiende el PSOE-A garantiza "la igualdad entre españoles y la suficiencia financiera para que Andalucía preste servicios de calidad". Márquez criticó duramente que el Gobierno del PP en la Junta utilice la financiación como un "arma arrojadiza" contra el Estado para ocultar que "están destinando el dinero de todos a favorecer la sanidad privada mientras el sistema público se desmorona".

La dirigente socialista defendió la gestión de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurando que con esta medida "hace más por los andaluces" que Moreno Bonilla en los siete años que lleva al frente de la Junta, donde su "única hoja de ruta" ha sido "confrontar con el Gobierno de España, con los catalanes y entre territorios para tapar que no tiene ninguna propuesta para Andalucía".

Posición del PSOE granadino

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Granada, Raquel Ruz, denunció la "incoherencia" de la Junta en Granada. "No existen razones políticas ni económicas para decir 'no' a esta inyección de recursos", manifestó, tras considerar que "lo que hay es un servilismo ciego a Feijóo y Ayuso" por parte del Ejecutivo andaluz.