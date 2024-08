El PSOE denuncia que Andalucía tiene el Gobierno "más caro de la historia"

El portavoz adjunto del PSOE de Andalucía, Josele Aguilar, ha denunciado este miércoles que Moreno Bonilla tiene ya el gobierno más caro y más incompetente de la historia de Andalucía”, acumulando así el mayor número de consejerías y de altos cargos que cualquiera de los gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía, además de ser el mejor retribuido.Así, ha recordado que Moreno Bonilla llegó a la Presidencia de la Junta prometiendo reducir el gasto en la administración y aseguraba que era “mastodóntica”. Sin embargo, en la actualidad cuenta con un gobierno que ha alcanzado las 14 consejerías y supera los 300 altos cargos.

Es más, Moreno Bonilla modificó en enero la ley para incrementar su propio sueldo más de un 20%, además de aumentar también los de todos sus altos cargos, tal como ha señalado Josele Aguilar. A esto une que Moreno Bonilla gasta “el doble en ayudas a la vivienda para los altos cargos”, una ayuda que “prometió eliminar y que, sin embargo, no solamente no ha eliminado sino que la ha incrementado al doble”. “Por cierto, esta ayuda a la vivienda sí que funciona, no como el Bono Alquiler Joven, que todavía no ha sido capaz de gestionar”, ha apostillado.

Como muestra de que Moreno tiene el gobierno “más incompetente de la historia de Andalucía”, ha mencionado los datos conocidos este martes sobre las listas de espera de dependencia, “las mayores listas de toda España”. “La sanidad, incendiada; la educación, incrementando los costes de los comedores escolares y cada vez más privatizada; la dependencia, completamente bloqueada. Es la incompetente gestión del gobierno de Moreno Bonilla que, sin embargo, los andaluces pagamos a precio de oro”, ha sentenciado.