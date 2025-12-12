El PSOE culpa a Salazar de "falta muy grave" y abre expediente a Antonio Hernández

Mucha expectación de los medios en la sede madrileña de Ferraz y también en una buena parte de las federaciones del PSOE. Tras meses de silencio en medio del escándalo, la secretaria de Organización Federal, Rebeca Torró, daba la cara en la mañana de este viernes para explicar qué medidas se han tomado en los casos de acoso que se han denunciado. Pero desvelaba muy poca información. El Órgano contra el acoso ha concluido que Paco Salazar ha cometido "una falta muy grave" contra los Estatutos del PSOE y contra el Código Ético del partido, por lo que no podrá volver a darse de alta como militante socialista. Además, Antonio Hernández Espinal, que también ha salido de la Moncloa acusado de ocultar estas actitudes, está sometido a un "expediente informativo".

Pero nada más. Porque el informe de la Comisión de Acoso es "absolutamente confidencial" y su publicación y divulgación puede ser un "delito" debido a que incluye datos personales. Eso es lo que ha explicado Rebeca Torró quien se ha limitado a asegurar que el PSOE "dará todo el respaldo a todas las mujeres denunciantes que quieran emprender acciones legales, y también a las que no quieran hacerlo", además de "acompañarlas en todo lo que necesiten", incluyendo asistencia psicológica. Es decir, que el PSOE no acudirá a la Fiscalía a denunciar estas actitudes tal y como habían reclamado muchas mujeres dentro del PSOE. "Nosotros hemos visto una falta muy grave según consta en nuestros estatutos, no tiene que ver con el orden jurisdiccional", ha detallado.

Torró también ha anunciado que el PSOE ha abierto otro expediente informativo a Javier Izquierdo, hasta ayer secretario de Estudios y Programas del PSOE, además de senador por Valladolid, "quien ha presentado su renuncia por motivos personales" y sobre el que no hay ninguna denuncia registrada en el PSOE, ni en el canal de denuncias ni de ninguna otra manera. "Pido a todos los que tengan información o pruebas, que las hagan llegar al partido", ha pedido la secretaria de Organización.

Disculpas

Uno de los puntos más espinosos de su intervención ha sido hacer frente a las preguntas sobre las acusaciones internas de haber tapado el caso Salazar, "nadie ha tapado nada; todo lo contrario", ha dicho. Torró "ha reiterado las disculpas en nombre del PSOE y el mío por no haber estado a la altura de lo que se necesitaba. Se ha fallado en la comunicación con las mujeres denunciantes y nunca debió ser así porque tomar la decisión de interponer una denuncia no es fácil, gracias por su valentía y haber continuado con este proceso. Ese valor merece una respuesta en consecuencia", ha dicho además de comprometerse a solventar los fallos en el proceso.

Torró, quien dice que no se siente cuestionada dentro del PSOE y que le "gustan" las críticas, cada vez más sonoras en torno a su cargo, ha negado que se hayan borrado las denuncias de las mujeres contra Salazar. "Pasados 90 días, se oculta la información como garantía de protección de datos; se llama ofuscación en el argot informático", ha dicho.