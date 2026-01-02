PSOE-A amenaza con recurrir al TC la Ley de Universidad por enmienda sobre transparencia

El PSOE-A ha advertido que no descarta recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la Ley Universitaria para Andalucía, actualmente en fase final de tramitación parlamentaria, si finalmente se aprueba con una enmienda que, según denuncia la formación socialista, pretende eximir de obligaciones de transparencia a altos cargos del Gobierno andaluz. La medida legislativa ha generado una importante controversia política en el Parlamento autonómico. El portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, ha expresado su rechazo frontal a esta modificación normativa. Según Jiménez, la enmienda introducida por el PP-A constituye una "reforma legislativa por la puerta falsa" que permitiría a los altos cargos del Ejecutivo andaluz eludir sus responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la información pública por parte de la ciudadanía.

La modificación cuestionada se incluiría en la Ley de Universidad como un añadido normativo que alteraría sustancialmente el régimen sancionador de la Ley de Transparencia de Andalucía. El representante socialista ha calificado la enmienda de "vergonzosa" y ha acusado al presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, de impulsar este cambio con el único objetivo de blindar a su Gobierno frente a las peticiones de información que realizan medios de comunicación y ciudadanos.

Jiménez ha enmarcado esta modificación normativa en un contexto de múltiples solicitudes de información sobre gestión sanitaria. "Hay muchos medios de comunicación pidiendo información sobre la corrupción sanitaria", ha señalado el diputado socialista, quien también ha indicado que "muchos ciudadanos afectados por la gestión negligente de la sanidad" están requiriendo datos y documentación al Ejecutivo andaluz.

Según la interpretación del PSOE-A, la respuesta del Gobierno de Moreno a estas demandas de transparencia consiste en "bloquear las sanciones" mediante una reforma legal que modificaría el régimen de responsabilidades establecido en la normativa vigente. El portavoz socialista ha puesto como ejemplo específico las peticiones de información sobre la gestión del cribado del cáncer de mama, un asunto que ha generado una importante crisis política y sanitaria en Andalucía durante 2025.

"No quiere que cuando se le pregunte a la Consejería de Salud qué ocurrió con la gestión del cribado del cáncer de mama, tenga que responder el responsable político concreto para no incurrir en las sanciones y en los castigos que establecía la Ley" de Transparencia, ha explicado Jiménez. Desde el grupo parlamentario socialista se considera que el PP-A pretende cambiar la legislación "de un plumazo" para que los responsables de la Consejería de Sanidad no tengan que rendir cuentas ante la sociedad andaluza.

El portavoz socialista ha advertido al Gobierno andaluz de que si lleva a término la aprobación de esta enmienda "abusando de su mayoría absoluta", el PSOE-A responderá de manera "inmediata". En este sentido, los socialistas no descartan "llevar la Ley al Tribunal Constitucional", argumentando que no es admisible utilizar una normativa universitaria para garantizar "la impunidad de los altos cargos del PP en el Gobierno andaluz".

Mario Jiménez ha remarcado que "hay sentencias reiteradas del Tribunal Constitucional" en contra de "la utilización de este tipo de arbitrariedades legislativas". El representante del PSOE-A ha criticado además que se emplee una ley con la que, según sus palabras, "están que trinan los rectores andaluces por el destrozo y el proceso de privatización encubierta que se está produciendo en el sistema universitario andaluz", para blindar a responsables políticos frente a sus obligaciones de transparencia.

La amenaza de recurso constitucional supone un endurecimiento de la posición socialista frente a la tramitación de la Ley Universitaria, que ha generado controversia no solo por esta enmienda sobre transparencia, sino también por otros aspectos relacionados con la gobernanza y financiación del sistema universitario público andaluz. El PSOE-A considera que el Ejecutivo de Moreno está aprovechando la tramitación de esta norma para introducir modificaciones ajenas a la materia universitaria.

Balance del año

El representante socialista ha calificado el año 2025 como "el 'annus horribilis' de la sanidad en Andalucía", marcado por "la gestión criminal del cribado del cáncer de mama" y por lo que el PSOE-A denomina "corrupción sanitaria". Los socialistas esperaban del presidente andaluz "una disculpa" con las "víctimas" y "asunción de responsabilidades en primera persona", algo que, según Jiménez, no se produjo en el mensaje institucional.

Mario Jiménez ha realizado un balance muy crítico del año recién concluido para la gestión del Gobierno andaluz. Según el portavoz socialista, 2025 ha estado "marcado por las privatizaciones" en el ámbito sanitario y "por las listas de espera más grandes de España". El representante del PSOE-A ha aseverado además que el pasado año ha sido "el año de la corrupción del PP en Andalucía". En este sentido, ha destacado que "tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud, incluida la actual --Valle García-- están imputados por la gestión que han hecho al frente de la salud" en la comunidad autónoma. El portavoz socialista también ha mencionado casos de corrupción relacionados con el PP de Almería como parte de este balance negativo del año político andaluz.

El representante del PSOE-A ha señalado asimismo que 2025 ha sido "el año del ridículo de un presidente bocazas", en referencia a Juanma Moreno, criticando específicamente el episodio del gran apagón eléctrico que se vivió en España el 28 de abril de 2024, cuando el presidente andaluz atribuyó el incidente a "un ciberataque" "con tal de buscar protagonismo", según la interpretación socialista.

Finalmente, Mario Jiménez ha descrito 2025 como "el año del desenmascaramiento" de Juanma Moreno, del que, según ha agregado, se ha visto que no es "ni moderado, ni empático, ni buen gestor". El portavoz socialista ha acusado al presidente andaluz de haber "destrozado los servicios públicos con una gestión negligente" y de haber demostrado "una escasísima, por no decir nula, empatía con las personas que sufren las consecuencias de una catástrofe natural".

Esta última crítica hace referencia al temporal registrado durante el último fin de semana de diciembre de 2024, que causó tres fallecidos entre las provincias de Málaga y Granada. Según el representante del PSOE-A, Moreno ha demostrado que "le han importado muy poco las mujeres víctimas del cribado del cáncer de mama" y que "los más débiles le importan muy poco", concluyendo que al presidente andaluz "sólo le importa él mismo".