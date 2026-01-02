Pseudosatélites: Andalucía impulsa la mejora de servicios públicos esenciales

La Consejería de Innovación ha dado un paso decisivo en el desarrollo de su ambicioso programa Space Innova Andalucía. Esta iniciativa, que busca revolucionar la prestación de servicios públicos esenciales, se centra en la aplicación de soluciones pseudosatelitales para ámbitos críticos como el despliegue de emergencias, la lucha contra los incendios forestales, la gestión medioambiental y el geoposicionamiento. La reciente licitación de una oficina técnica, valorada en 1,23 millones de euros, marca un hito fundamental para la selección y el seguimiento de los proyectos más adecuados a las necesidades detectadas por la administración autonómica.

La Junta ha sacado a concurso público la contratación de esta oficina técnica, cuya función principal será prestar asesoramiento legal, administrativo y técnico. Su labor será crucial en la selección de aquellos proyectos que mejor se ajusten a las demandas de la región en las áreas mencionadas. Dada la "complejidad" y el amplio marco temporal de ejecución de Space Innova Andalucía, la Consejería de Universidad ha considerado indispensable la contratación de este equipo especializado. Además de la consultoría, la oficina se encargará de coordinar y realizar el seguimiento exhaustivo de la iniciativa, incluyendo la validación tecnológica de las soluciones implementadas, la evaluación de la satisfacción de los servicios de innovación contratados y la gestión de otros servicios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta actuación.

El objetivo primordial de la Junta es que esta oficina, que deberá estar compuesta por personal con alta capacitación y especialización en el sector, pueda estar plenamente operativa a partir de abril de 2025. Este enfoque no solo busca mejorar la eficiencia de los servicios públicos, sino también impulsar el tejido industrial y de I+D asociado al sector aeroespacial en la comunidad autónoma.

Los pseudosatélites, también conocidos como Plataformas a Gran Altitud (HAPS por sus siglas en inglés), son aeronaves o globos que operan en la estratosfera, a altitudes de entre 17 y 22 kilómetros, por encima del tráfico aéreo convencional. A diferencia de los satélites tradicionales, que orbitan a cientos o miles de kilómetros, los HAPS ofrecen una perspectiva más cercana y persistente sobre un área geográfica específica. Esto los convierte en una solución ideal para la observación de la Tierra, las comunicaciones y el geoposicionamiento, especialmente en zonas donde la infraestructura terrestre es limitada o en situaciones de emergencia. Su capacidad para permanecer en una posición fija durante largos periodos y su menor coste de lanzamiento y mantenimiento en comparación con los satélites convencionales, los posicionan como una alternativa tecnológica de gran potencial para la mejora de servicios públicos en Andalucía, permitiendo una recopilación de datos más detallada y en tiempo real.

Antes de proceder a la contratación de los servicios y productos asociados a Space Innova Andalucía, la Consejería de Universidad llevó a cabo una exhaustiva consulta preliminar al mercado (CPM). Este proceso fue fundamental para evaluar el grado de innovación de las soluciones ofrecidas por el sector privado y sus capacidades para superar las prestaciones existentes actualmente. Gracias a esta consulta, se han identificado 14 propuestas con soluciones pseudosatelitales, lideradas por un total de 23 entidades diferentes, que incluyen tanto empresas como centros tecnológicos. Esta fase previa asegura que las futuras inversiones se dirijan hacia las tecnologías más punteras y eficientes, garantizando que el programa se base en las mejores opciones disponibles en el mercado para alcanzar sus ambiciosos objetivos.

El programa Space Innova Andalucía se articula en torno a dos retos fundamentales que buscan transformar la gestión de recursos y la toma de decisiones en la comunidad. El primero se centra en el desarrollo de sistemas operativos integrales y estratégicos basados en la observación mediante HAPS, mientras que el segundo está orientado a favorecer la habilitación de servicios de posicionamiento de alta precisión. Estos dos pilares tecnológicos son la base para una Andalucía más resiliente y eficiente en la gestión de sus recursos y la protección de sus ciudadanos.

El primer reto se estructura, además, en tres áreas estratégicas diferenciadas, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia y precisión en la gestión de emergencias, la planificación operativa en la extinción de incendios y la gestión medioambiental. La primera de estas áreas busca soluciones innovadoras de monitorización para la adquisición de información estratégica y táctica en el despliegue de emergencias en Andalucía. Este desafío posibilitará monitorizar la evolución de un incidente para una óptima asignación de recursos y disponer de los sistemas de comunicación necesarios para alcanzar una plena interoperabilidad entre los distintos cuerpos de seguridad y emergencia. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, es la impulsora de esta iniciativa, que promete reducir los tiempos de respuesta y optimizar la coordinación en situaciones críticas.

La segunda área estratégica se centra en sistemas que permitan monitorizar de forma continua una determinada zona en la que se localice un incendio forestal. El objetivo es aportar en tiempo real y simultáneamente múltiples flujos de información de gran valor añadido para la planificación y toma de decisiones. Esta capacidad de observación constante y detallada es crucial para los equipos de extinción, ya que les permite anticiparse a la propagación del fuego, identificar puntos calientes y optimizar el despliegue de medios humanos y materiales. Ambos desafíos, tanto el de emergencias como el de incendios, vienen planteados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, subrayando la importancia estratégica de estas tecnologías para la protección civil.

Por su parte, el tercer bloque, definido por la Consejería de Sostenibilidad plantea soluciones para la observación de la Tierra a muy alta resolución como soporte a la gestión medioambiental. Esta gestión depende, en buena medida, de las tecnologías capaces de reconocer y analizar el territorio para evaluar fenómenos sometidos a intensos cambios o inventariar la existencia de ecosistemas y usos del suelo. También pretende contar con una base de datos del medio físico-natural que posibilite actuaciones preventivas, la evaluación de riesgos o la planificación de instrumentos normativos y de programación. La capacidad de obtener imágenes detalladas y actualizadas del territorio andaluz permitirá una toma de decisiones más informada y proactiva en la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

La tecnología pseudosatelital, a través de las Plataformas a Gran Altitud (HAPS), ofrece beneficios sustanciales para la gestión de emergencias en Andalucía. Su capacidad para proporcionar una monitorización continua y en tiempo real de grandes áreas permite a los equipos de emergencia obtener una visión global y detallada de la situación. Esto incluye la detección temprana de incidentes, el seguimiento de su evolución, la identificación de zonas afectadas y la evaluación de daños. Además, los HAPS pueden actuar como nodos de comunicación temporales, restableciendo la conectividad en áreas donde las infraestructuras terrestres han sido dañadas o son inexistentes, lo que es crucial para la coordinación efectiva de los equipos de rescate. La información precisa sobre la ubicación de personas, recursos y peligros mejora significativamente la asignación de medios y la seguridad de los intervinientes, optimizando la respuesta ante cualquier tipo de catástrofe o incidente.