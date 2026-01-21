Prosiguen los trabajos de emergencia para la retirada de los vagones siniestrados en Adamuz

El operativo de emergencia desplegado en Adamuz ha informado que durante las últimas horas de ayer y la madrugada han proseguido los trabajos en la zona cero para la retirada de los vagones siniestrados el pasado domingo.

La labor en este sentido se ha centrado en seguir acondicionando el terreno, además de quitar los raíles de la vía para que sobre las 08.30 horas los bomberos comiencen a trabajar en el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren, donde se encontraba la cafetería del tren Alvia. Ya ha sido troceado, asimismo, el vagón número uno y la primera mitad del número dos.

En este mismo sentido, pasadas las 02:40 de la madrugada, Adif comunicó que ya se había cargado el vagón número ocho del Iryo en la góndola para su retirada de la zona. A lo largo de este miércoles está previsto el traslado de los vagones seis y siete Iryo también con góndolas de gran tonelaje; mientras que los vagones del uno al cinco se quedarán en la vía a la espera de ser remolcados.

El centro cívico Poniente Sur de Córdoba ha acogido a las 8:30 horas una reunión con la participación de la Junta de Andalucía y su Agencia de Emergencias de Andalucía, Guardia Civil, Delegación del Gobierno central y las operadoras Iryo, Adif y Renfe, así como Cruz Roja, Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres y Ayuntamiento. Una vez finalice la primera reunión, se mantendrá una reunión informativa y de procedimiento con las familias de las víctimas.

Mientras tanto, hasta 27 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) prosiguen con las labores de identificación de cadáveres. Los médicos forenses han realizado 38 autopsias e identificado a 25 personas.

Sin nuevas altas

En las últimas horas no se han producido nuevas altas, aunque es posible que durante la mañana puedan seguir produciéndose. Por tanto, a esta hora, la cifra de altas se mantiene en 86, según ha informado el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

En los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas, 33 adultos y cuatro niños. Ayer descendió a nueve el número de pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): cuatro en el hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios. En planta están 24 heridos: nueve en el Reina Sofía (entre ellos los cuatro menores), dos en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, cinco en San Juan de Dios y dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva.

La cifra total de atenciones elevó ayer a 123 -118 adultos y cinco menores-, ya que un paciente acudió ayer al Hospital Infanta Elena por dolor lumbar persistente desde el accidente y permanece ingresada en planta con evolución estable.

La cifra de fallecidos se mantiene en 42, después de que en la jornada del martes los servicios de emergencia lograran excarcelar de los vagones siniestrados los tres cuerpos sin vida que habían sido localizados. Durante la noche no se ha localizado ninguna otra víctima.

Durante la jornada de hoy ya solo va a permanecer abierto el centro de atención a familiares de Córdoba, situado en el Centro Cívico Poniente Sur, junto a la Plaza de Toros que va a centralizar a partir de ahora toda la información a las familias.

Más de 400 efectivos trabajando

La Junta de Andalucía mantiene activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía que se elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, a las 21.50 horas del domingo 18 de enero. Minutos antes de las 19.50 horas, se empezaron a recibir las primeras llamadas de alerta en el teléfono 1-1-2, en las que se informaba del descarrilamiento y vuelco de un tren y de la posterior colisión con otro convoy con personas heridas y atrapadas. Desde la EMA 1-1-2 se puso en marcha toda la respuesta en emergencias.

Más de 400 efectivos componen el operativo que a lo largo de todo el día de hoy va a estar trabajando en los tres escenarios de la emergencia: la zona cero, el Instituto de Medicina Legal y el centro de información a familiares.

Entre ellos, se cuentan los organismos que integran la Agencia de Emergencias de Andalucía, es decir. EMA - Protección Civil de Andalucía, Grea e Infoca, el Centro de Emergencias Sanitarias CES-061) y el Servicio Andaluz de Salud, así como la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la comunidad autónoma y forenses del Instituto de Medicina Legal.

Destaca igualmente la participación de Bomberos y los cuerpos y fuerzas de seguridad: Guardia Civil, la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil y Policía Nacional (8), así como efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

Completan el dispositivo efectivos de Cruz Roja, profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED), agentes de Policía Local de Córdoba, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Córdoba, servicios municipales del Ayuntamiento de Córdoba, ADIF y Tragsa.