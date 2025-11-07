El PP se proclama feminista y pide una Andalucía “sin tutelas”

Es el documento más importante de cuantos se van a debatir a partir de esta tarde en el 17 Congreso del PP que se inicia este viernes y se va a desarrollar durante todo el fin de semana en Fibes en Sevilla. Porque es evidente que Juanma Moreno será reelegido presidente del PP por cuarta vez consecutiva y las únicas incógnitas se centran en conocer si habrá o no cambios en su equipo más cercano para afrontar los últimos meses de la legislatura y las elecciones autonómicas de la primavera de 2026.

La ponencia política que se aprobará esta misma tarde es una suerte de programa electoral para los próximos años. Y navega entre propuestas claramente conservadoras y otros planteamientos bastante más liberales. El objetivo está claro: situarse en el centro político, en la moderación, la gestión y el diálogo que Juanma Moreno denomina “vía andaluza” y que también el PP regional reivindica en sus posicionamientos políticos.

Y para eso defiende la familia, “frente a quienes pretenden disolver su papel o reducirlo a un modelo único, el PPdefiende que la familia es una institución insustituible”, al tiempo que declara “nuestro feminismo es el de la vida real”, eso además de conceder a las mujeres el éxito de la transformación de Andalucía, y de apoyar al colectivo LGTBI, “el PP ha sido y será un garante de los derechos y las libertades individuales; defender los derechos de las personas LGTBI es defender los derechos de todos. Creemos en una Andalucía donde las personas puedan vivir en libertad, amen a quien amen”.

Frente a Vox

El documento político del PP tiene claro quiénes son sus rivales políticos. Y se declara “el partido del campo andaluz”, precisamente uno de los ámbitos donde más daño electoral les está haciendo Vox. Son numerosas las referencias al campo, al mundo rural y a las mujeres de ese ámbito en las 44 páginas del documento y eso sin dejar de lado la revolución verde que está generando empleo en Andalucía y la importancia que se concede a las políticas de agua.

En esta clave se lee también la propuesta sobre la inmigración. “Andalucía será ejemplo de humanidad y firmeza con la inmigración. Una tierra abierta pero también segura y respetuosa con la legalidad”.

Estabilidad

El texto de la ponencia política, que ha sido coordinado por la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, y al que hoy se podrán realizar enmiendas durante el debate, defiende la manera particular de hacer política de los populares andaluces, tal y como ellos mismos argumentan. “Andalucía es hoy una referencia de estabilidad y de progreso, un territorio donde el consenso es la forma más firme de liderazgo”.

Y, en este sentido, proclaman que “Andalucía no necesita tutelas, necesita confianza”. El PP andaluz defiende asimismo la igualdad entre territorios y reclama un cambio en el modelo de financiación autonómico dejando constancia de que “cuando Andalucía alza la voz pidiendo justicia financiera, no lo hace por privilegio, lo hace por dignidad”. El PP andaluz también defiende su gestión desde 2018 incluyendo su apuesta por la sanidad pública, defendiendo también los programas de cribado, la escuela pública y la universidad pública.