El PP andaluz prepara su congreso en otoño con ruido en Sevilla y Jaén

No era necesario. O sí en las circunstancias actuales. La convocatoria oficial del Congreso Nacional del PP para el primer fin de semana de julio ha abierto la puerta para que las diferentes comunidades autónomas puedan celebrar sus correspondientes congresos. Y así lo hará Andalucía que está preparando es suyo para el otoño. Desde la visión centrista de la política se interpreta que la decisión de Alberto Núñez Feijóo de adelantar esta cita, prevista para dentro de un año, se debe a las presiones de Isabel Díaz Ayuso, quien lo había reclamado en público.Pero hay que tener en cuenta que el PP andaluz tenía que celebrar su congreso en noviembre de 2025 ya que el último tuvo lugar en ese mes de 2021, entonces en la ciudad de Granada.

El movimiento de Feijóo, que convoca un congreso del PP nacional tras ocho años sin hacerlo, facilita al líder andaluz la organización de sus cuitas internas sin que haya la más mínima duda de su lealtad y respeto por las formas hacia el presidente del PP. En la sede de los populares andaluces había silencio sobre la fecha del congreso pero todo estaba encajando; Juanma Moreno quiere cerrar este año 2025 con todas las renovaciones pendientes resueltas, con el objetivo de que el año 2026, el PP andaluz se centre en la preparación de las elecciones autonómicas. Dicho de otro modo, el presidente de la Junta quiere que las tensiones internas que hay en su partido se cierren con el final de año. No son buenas para movilizar a la militancia en una campaña en la que no quiere confianzas a pesar de la mayoría absoluta que tiene ahora.

La convocatoria del Congreso, "nosotros ahora hacemos convenciones", explicaba una fuente a este diario para evidenciar el consenso que hay en torno a Moreno y todas las decisiones que tome, supondrá algunos cambios internos aunque los últimos ya los aprobó el Comité Ejecutivo Autonómico moviendo las piezas del tablero en Sevilla y Cádiz. Pero lo más importante será que podrá pacificar las provincias, renovando a algunos presidentes provinciales sobre los que hay dudas en los siguientes congresos provinciales, que serán los próximos. El primero es el de Sevilla. Ricardo Sánchez no sólo está imputado ante los tribunales por el conocido como caso tanatorio en el que se cuestiona la adjudicación del crematorio vinculado a una empresa privada de la familia de un dirigente popular, sino que no ha logrado la paz en el siempre convulso PP sevillano. El Ayuntamiento de la capital hispalense va por su propio lado, al margen del resto del partido, mientras que crece la presión porque la mayor parte del partido entiende que ya ha llegado el momento de lograr el gobierno en la Diputación Provincial. El nuevo secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, tiene un importante reto por delante pero también que apagar muchos fuegos de rencillas internas que no se han resuelto.

En Jaén la situación es bastante peor. El presidente provincial, el diputado andaluz Erik Domínguez, está muy cuestionado desde que perdió la Alcaldía de la capital jiennense por una moción de censura que el partido local Jaén Merece Más que gobernaba con los populares, ha firmado con el PSOE. Agustín González dejó de ser el alcalde rompiendo así el discurso de Juanma Moreno que tenía bajo el color azul de su partido a los ayuntamientos de las ocho provincias andaluzas, una moción de censura que en el PP se achaca, además, a una falta de pericia política de la dirección provincial.

Con este panorama, en el PP de Jaén hay un ambiente enrarecido que llega hasta las redes sociales donde se están viviendo momentos de tensión entre diferentes cuadros del PP en la provincia; en algunos casos se está llegando hasta las descalificaciones personales y el partido se muestra claramente partido en dos bandos. Una parte aboga por un fichaje de peso para recuperar la afiliación, y otra por ensalzar a Antonio Marino Aguilera, alcalde de Alcalá la Real, para que lleve los mandos del partido en la provincia. Está por ver cómo se mueven las diferentes sensibilidades, pero parece claro que Erik Domínguez no seguirá dirigiendo a los populares de su tierra.

Así, los cambios en la dirección del partido que vaya a llevar a cabo Juanma Moreno tras el congreso de noviembre tendrán muy en cuenta los encajes necesarios para limar las asperezas en las provincias porque también hay diferencias, aunque no tan graves, en Córdoba o en Almería. Es más, si se pregunta a determinados cuadros del PP la respuesta es que sólo el presidente del PP de Cádiz, el alcalde Bruno García, es el que aparece fijo en las quinielas para seguir dirigiendo a los populares gaditanos. Es uno de los hombres de confianza de Juanma Moreno. Eso y que no tiene interés en abrir ningún melón en Cádiz, donde bastante trabajo le ha logrado conquistar la paz interna.