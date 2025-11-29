El Parlamento rompe el acuerdo que tenía desde 2018 sobre la financiación autonómica

Hay consenso entre todos los grupos del Parlamento autonómico sobre el actual modelo de financiación autonómica: Es perjudicial para Andalucía, no mantiene la equidad entre los distintos territorios y eso perjudica directamente a los servicios públicos que reciben los andaluces. Hace siete años, en 2018 y tras una larga negociación política, la Cámara andaluza aprobó con los únicos votos en contra de los entonces 9 diputados de Ciudadanos, un acuerdo que reclamaba cambiar el modelo de reparto de los recursos del Estado a las comunidades autónomas sobre una serie de principios.

Hasta ayer cuando sus señorías no fueron capaces de ponerse de acuerdo y rompieron el que habían defendido hasta entonces. Y eso a pesar de que su autora fue María Jesús Montero quien lo negoció con Antonio Maíllo, ahora candidato a la Junta, y apoyado desde la oposición entonces por Juanma Moreno.

El último Debate sobre el Estado de la Comunidad de la legislatura se cierra así con un quiebro en el consenso de un asunto de interés común. Lo que es toda una evidencia del clima en el que se encuentra el Parlamento andaluz. Hasta ahora, los grupos parlamentarios negociaban sus propuestas en los debates como el que se cerró ayer; plantear eso ahora es una utopía.

Los detalles

Y cada grupo puso por delante sus intereses partidistas, haciendo lo posible para evitar precisamente el acuerdo. El PP planteó “seguir defendiendo los intereses de Andalucía mediante la reclamación de la reforma urgente del actual Sistema de Financiación Autonómico tal y como se aprobó en el Parlamento de Andalucía en 2018”, pero con el rechazo expreso a la “ordinalidad como principio que rija el nuevo modelo de financiación autonómica”, un concepto que está en el acuerdo de 2018 pero que ahora el PSOEno puede aprobar. Sobre todo teniendo en cuenta las negociaciones de María Jesús Montero con ERC.

Claro que los socialistas hacían lo propio con su propuesta al respecto. Planteaban que la Junta que se siente con el Gobierno de España y apoye un nuevo sistema de financiación autonómica que proporcione a Andalucía “los recursos suficientes, refuerce la solidaridad entre territorios e impidan el ‘dumping fiscal’, garantizando que la ciudadanía andaluza tiene acceso a los mismo servicios públicos de calidad que el resto, vivan donde vivan”. Una medida que también está incluida en el acuerdo del Parlamento de 2018 pero que va contra la política fiscal del PP. Los socialistas lo escribían en su propuesta reclamando al Gobierno de Juanma Moreno “dar marcha atrás en la política injusta de regalos fiscales a las rentas más altas” ; en especial, “a aquellas obligadas a liquidar el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”, y a “adoptar los pasos necesarios para avanzar en progresividad fiscal, redistribución de la renta y reducción de las desigualdades sociales”.

Además, los socialistas también planteaban en esta propuesta (rechazada por el PP y Vox y apoyada por el grupo Por Andalucía, con la abstención de Adelante) que el Gobierno andaluz acepte “de manera inmediata” la condonación de la deuda planteada por el Ministerio de Hacienda.

Desde Adelante Andalucía también participaban de la misma estrategia añadiendo a su defensa de un nuevo modelo de financiación, que el 100% de los recursos del Sistema de Financiación Autonómico “iran destinados a los servicios públicos revirtiendo la privatización de la sanidad”.