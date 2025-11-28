El Parlamento rechaza la ordinalidad en la financiación y pide las competencias en Cercanías

El Debate del Estado de la Comunidad se ha cerrado con la aprobación de 44 propuestas de resolución de las 167 planteadas por todos los grupos parlamentarios con la particularidad de que ninguna de ellas ha sido a propuesta del PSOE y de que la mayoría absoluta del PP sólo ha permitido el paso de nueve iniciativas de la oposición. Cinco presentadas por Vox, dos por el grupo Por Andalucía y otras dos por Adelante Andalucía. "No se las podemos aprobar porque unen propuestas importantes para los andaluces con insultos a la gestión del PP", explicaba el diputado del PP, Pablo Venzal a los socialistas.

En cuanto al contenido, el Pleno del Parlamento andaluz ha expresado su rechazo a "la ordinalidad como principio que rija el nuevo modelo de financiación autonómica", así como ha instado al Gobierno de la Junta a "pedir las competencias en transporte de cercanías, así como la financiación asociada correspondiente", para la administración autonómica, en el marco de una propuesta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía que ha sido apoyada por el PP-A, el PSOE-A y Por Andalucía, mientras que Vox ha votado en contra.

El PP ha sacado adelante gracias a su mayoría absoluta las 35 propuestas de resolución que ha elevado a este debate, y entre las que figura una, que ha recibido el voto en contra de los cuatro grupos de la oposición --PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-- con la que el Parlamento insta al Gobierno andaluz a "seguir defendiendo los intereses de Andalucía mediante la reclamación de la reforma urgente del actual Sistema de Financiación Autonómica tal y como se aprobó en el Parlamento de Andalucía en 2018". También, el Parlamento insta a la Junta a reclamar al Gobierno que "promueva el diseño de un nuevo modelo justo y equitativo en el reparto de fondos entre comunidades", y "la puesta en marcha de un Fondo Transitorio de Nivelación hasta que entre en vigor el nuevo modelo".

Asimismo, el Parlamento de Andalucía rechaza con esta propuesta de resolución "la ordinalidad como principio que rija el nuevo modelo de financiación autonómica por intentar perpetuar este los desequilibrios de financiación de los servicios esenciales que reciban los ciudadanos y los territorios, sin atender a principios de racionalidad, eficiencia, igualdad y estrategia de crecimiento solidario conforme a la organización territorial del Estado consagrado en la Constitución".

Por su parte, el PSOE pedía a la Junta que se siente con el Gobierno de España y apoye un nuevo sistema de financiación autonómica que proporcione a Andalucía "los recursos suficientes, refuerce la solidaridad entre territorios e impidan el 'dumping fiscal', garantizando que la ciudadanía andaluza tiene acceso a los mismo servicios públicos de calidad que el resto, vivan donde vivan".

Además, los socialistas también planteaban en esta propuesta --rechazada por el PP-A y Vox y apoyada por el grupo Por Andalucía, mientras que el grupo de Adelante se ha abstenido-- que el Gobierno andaluz acepte "de manera inmediata las condiciones de alivio de deuda propuestas por el Estado, que benefician especialmente a Andalucía al ser la comunidad con mayor condonación --18.791 millones de euros--, reduciendo su nivel de deuda sobre el PIB a la mitad y generando, según estimaciones de la Airef --Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal--, un ahorro de 2.655 millones de euros en intereses hasta 2030".

Del mismo modo, los socialistas proponían "dar marcha atrás en la política injusta de regalos fiscales a las rentas más altas" del Gobierno de Juanma Moreno; en especial, "a aquellas obligadas a liquidar el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones", y a "adoptar los pasos necesarios para avanzar en progresividad fiscal, redistribución de la renta y reducción de las desigualdades sociales".

COMPETENCIA DE CERCANÍAS

Por otro lado, el Parlamento ha acordado, en virtud de una propuesta de resolución de Adelante apoyada por el resto de grupos salvo Vox, que la ha votado en contra, instar al Consejo de Gobierno de la Junta a "pedir las competencias en transporte de cercanías, así como la financiación asociada correspondiente, para poner en marcha un plan de interconexión a través del ferrocarril de todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes de Andalucía".

Por otra parte, de Vox ha sido rechazadas por parte de todos los grupos una propuesta relativa a la "corrupción" en el PSOE y PP. Se instaba a la Junta a intensificar "la lucha contra la corrupción en todo el territorio regional, más aún, cuando recientemente se han producido escándalos de una trama que traen como consecuencia la detención de altos cargos de la Diputación de Almería, vinculados al PP".

Vox también quería que el Parlamento condenara "los presuntos casos de corrupción que en el momento presente están salpicando Andalucía vinculados al PSOE y, en particular, el 'caso Parcela', que afecta a la Delegación del Gobierno en Andalucía, y al referido al exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España en el Ayuntamiento de Dos Hermanas por delito de malversación, tráfico de influencias y prevaricación".

También se ha rechazado de Vox que la Junta pusiera fin "a la promoción de efemérides, símbolos o figuras históricas que no representen de forma auténtica la tradición andaluza ni el legado común de la nación española, unidad en la que nuestra región desempeña un papel esencial", y que derogara la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.