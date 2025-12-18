El Parlamento abrirá en enero para que el Gobierno pueda aprobar hasta siete leyes

Una situación extraordinaria que los grupos de la oposición no aciertan a entender salvo que Juanma Moreno esté pensando en un adelanto electoral. Porque la Mesa del Parlamento, a petición del PP que tiene mayoría absoluta, ha acordado habilitar el mes de enero para celebrar al menos una sesión plenaria en la Cámara y así avanzar en la tramitación de hasta cuatro nuevas leyes que el Gobierno andaluz quiere aprobar antes de llamar a las urnas.

De esta manera, la Diputación Permanente, el órgano de Gobierno de la Cámara cuando no hay actividad parlamentaria, se reunirá el 12 de enero y acordará celebrar un pleno extraordinario el día 22 de ese mismo mes para aprobar cuatro proyectos de ley. Se trata de la Ley del Turismo Sostenible en Andalucía, de la Ley para el Avance de la ciencia, la tecnología y la innovación en Andalucía, de la Ley por la que se crea el Colegio de Detectives Privados y de la Ley por la que se crea el Colegio de Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía.

Cuatro nuevas normas que todavía no se han empezado a debatir en el Parlamento y que se van a trabajar por el trámite de urgencia, una decisión que también rechazan todos los grupos de la oposición porque entienden que se hurta el debate político y se reducen las garantías en casos en los que no debería hacerse.

Además, el PP quiere que se celebren comisiones otros cuatro días del mes, 15, 16, 27 y 30 para avanzar en la tramitación de otras tres leyes que ya han iniciado su camino parlamentario y también se están aprobando por el trámite de urgencia: La de gestión ambiental, la de Montes y la de Patrimonio Cultural.

Se trata de un importante paquete normativo que el Gobierno andaluz está acelerando todo lo posible para tener aprobado antes del final de la legislatura. Si no se pudiesen aprobar antes de las urnas, todos los proyectos decaerían y sería necesario iniciar de nuevo toda la tramitación. Son compromisos que el Ejecutivo andaluz adquirió con diferentes colectivos sociales y que ahora quiere aprobar con muchas prisas.