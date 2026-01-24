Óscar Puente responde a las 20 preguntas de Feijóo sobre el accidente ferroviario de Adamuz: Adif no perdió el rastro del Alvia

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido punto por punto a las 20 preguntas planteadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. El titular de Transportes ha defendido los protocolos de seguridad de Adif y ha desmontado las críticas sobre supuestas deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria española.

Durante su comparecencia, Puente ha explicado que Adif no perdió el rastro del tren Alvia en ningún momento, ya que apareció constantemente en el panel de control. Además, ha confirmado que el sistema de control detectó que el tren estaba detenido y llamó para conocer la situación, por lo que no fue únicamente el maquinista del Iryo quien alertó del incidente.

En cuanto a la rotura del carril, el ministro ha aclarado que tuvo que ser de carácter tan leve que no interrumpió la corriente eléctrica que circula por la vía y que, de haberse cortado, habría activado automáticamente los sistemas de alarma deteniendo el tráfico ferroviario. Ha subrayado que cuando un carril se rompe completamente y se corta el flujo de corriente, se produce una ocupación de circuito que detiene automáticamente la circulación.

Los sensores detectaron anomalías que no superaron el umbral de alarma

Respecto a las anomalías detectadas por los sensores, Puente ha indicado que no rebasaron el nivel de alarma establecido y, por tanto, no se activaron los mecanismos de seguridad automáticos. El ministro ha rechazado que se trate de un tramo con averías recurrentes y ha precisado que las denuncias de los maquinistas en los últimos cuatro meses no tienen relación con este evento.

El titular de Transportes ha asegurado que el sistema de gestión de Adif es el mismo que se utiliza en Alemania, Italia o Francia, ya que todos están controlados por la ERA, la agencia de ferrocarriles europea. Ha defendido que no existe ningún sistema arbitrario, sino protocolos y criterios objetivos que combinan revisiones científicas mediante máquinas especializadas, inspecciones visuales y avisos de los maquinistas.

Inspecciones del muro de la AP-7 realizadas sin detectar riesgos

En relación al muro que se cayó en el kilómetro 178 de la AP-7, Puente ha explicado que depende de la Dirección General de Carreteras desde noviembre de 2021, cuando finalizó la concesión. Desde esa fecha se han realizado tres inspecciones: dos básicas en mayo de 2023 y agosto de 2024, y otra principal en febrero de este 2025, sin detectarse afecciones significativas que denotasen ningún riesgo.

El ministro ha subrayado que todos los días hay exploración de las vías antes de cada puesta en explotación, con trenes que recorren la alta velocidad por delante para garantizar que está en perfectas condiciones. Este procedimiento también se aplica en vía convencional, aunque a velocidad más reducida dada la extensión de rutas en la red ferroviaria española.

Ningún tren de auscultación sin usar ni cargos vacantes en Adif

Puente ha negado categóricamente que existan trenes de auscultación sin usar, vandalizados o abandonados. Ha confirmado que hay un modelo 106 pendiente de homologación y otro Oaris de CAF que se está homologando, mientras que el resto está en servicio activo. Asimismo, ha rechazado que el cargo de prevención de Adif estuviera vacante durante meses, aclarando que siempre ha sido la misma persona, únicamente cambiando su adscripción para depender directamente del presidente de Adif.

En cuanto a las obras de Córdoba, la obra cuenta con todos los certificados de calidad tanto del carril como de las soldaduras, el balasto y los desvíos. El ministro ha reconocido que nunca ha habido tanto uso de la red ferroviaria española, con un récord de circulación y pasajeros, pero ha rechazado que no se haya adaptado el gasto de mantenimiento, aunque ha mostrado disposición a debatir si debe incrementarse.

Plan de choque de la Ley de Movilidad Sostenible en desarrollo

Respecto a la auditoría que exige la Ley de Movilidad Sostenible, Puente ha leído la disposición adicional 30, que es una enmienda del PP en el Senado, para aclarar que no se trata de una auditoría sino de un listado de limitaciones temporales de velocidad. Ha explicado que el 5 de febrero debe estar lista la primera fase del plan de choque, identificando en cada provincia todas las limitaciones de velocidad y los trabajos para solucionarlas.

El ministro ha defendido que las vías están bien según todas las comprobaciones realizadas, aunque no son invariables ya que soportan tráfico, accidentes y climatología. Ha explicado que se detectan deficiencias y se aplican medidas correctoras de forma inmediata. Sobre la afirmación de que no volverá a pasar, ha matizado que primero hay que confirmar la causa definitiva, aunque trabajan para evitar que se repita.

Las roturas de carril son recurrentes en el sistema ferroviario europeo

Finalmente, Puente ha reconocido que la rotura de carril es recurrente en las vías ferroviarias mundiales, con la ERA reportando 3.000 roturas al año en Europa. Ha señalado que Adif está involucrado en dos proyectos de investigación sobre este problema, y que la inmensa mayoría de ocasiones estos eventos se producen sin consecuencias para las personas, aunque en este caso ha habido mala fortuna con consecuencias tremendamente graves.

El ministro ha insistido en que no será porque no hay controles o sistemas de homologación, sino porque a veces pueden producirse fallos que con los sistemas actuales no son fáciles de detectar. Ha mostrado disposición al debate sobre si hay que incrementar el mantenimiento o hacer otro tipo de controles, pero ha pedido desvincularlo del accidente concreto de Adamuz.