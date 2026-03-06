Óscar Puente pide paciencia en la investigación del accidente de Adamuz y descarta fallos de mantenimiento

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha solicitado "paciencia" a la ciudadanía respecto a la investigación del trágico accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero y en el que perdieron la vida 46 personas. El titular de Transportes ha señalado que el proceso de investigación "llevará tiempo" debido a la complejidad del siniestro y ha pedido expresamente desvincular el accidente de posibles deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

Durante su participación en el Foro Capital celebrado este viernes en Vitoria, Puente ha detallado que la investigación recae en múltiples organismos: la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Guardia Civil y un juzgado. Además, ha recordado que tanto Adif como las operadoras ferroviarias tienen la obligación legal de realizar sus propias investigaciones paralelas. El ministro ha confirmado que este pasado jueves se procedió a la apertura de las cajas negras de ambos trenes siniestrados, una labor que ha correspondido a la CIAF y a la Guardia Civil, y que se continúa avanzando en el esclarecimiento de las causas del accidente.

Óscar Puente ha insistido en que hay que "tener paciencia" y entender que una investigación de un accidente de estas características resulta "compleja y llevará tiempo". Para contextualizar sus declaraciones, el ministro ha recordado que todavía existen accidentes ferroviarios ocurridos hace dos años que no cuentan con un informe definitivo sobre sus causas. Asimismo, ha comparado la situación con otros países europeos, señalando que en Alemania, Francia, Reino Unido o Italia los tiempos de resolución de investigaciones en este tipo de siniestros suelen superar el año de duración. En este caso concreto, ha subrayado que el accidente se produjo hace menos de dos meses, por lo que ha apelado a "ser pacientes y, sobre todo, confiar en los técnicos y en la justicia".

Interrogantes abiertos en la investigación del siniestro

Cuestionado por los periodistas sobre si existen novedades en la investigación, el ministro ha reconocido que hay "varios interrogantes abiertos" que los equipos técnicos están tratando de resolver. Entre las líneas de investigación que permanecen activas se encuentra determinar si se rompió la vía ferroviaria, si falló alguna soldadura o cuáles fueron las razones por las que no se detectó el problema a tiempo. Puente ha añadido que será necesario analizar si las cajas negras "abren alguno más" de estos interrogantes "o cierran otros" que ya están sobre la mesa.

El titular de Transportes considera que las cajas negras son "muy importantes" en esta investigación porque van a proporcionar "pistas del material rodante". Aunque el estado de los trenes, en principio, ha sido descartado como causa del accidente "al menos por la CIAF", según ha matizado Puente, la información contenida en estos dispositivos podría "arrojar algo de luz" sobre aspectos todavía no aclarados del siniestro. La tecnología de registro de datos de estos equipos permite conocer con precisión parámetros como la velocidad, las frenadas, las aceleraciones y otros elementos técnicos que pueden resultar cruciales para reconstruir los momentos previos al impacto entre ambos convoyes.

El debate sobre el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria

Uno de los puntos más controvertidos de las declaraciones del ministro ha sido su petición expresa de desvincular el debate sobre el mantenimiento del accidente de Adamuz. Puente ha manifestado que el debate sobre el gasto en mantenimiento de las líneas ferroviarias es "muy plausible" y necesario, pero ha pedido expresamente no relacionarlo con este siniestro concreto porque "no es un accidente relacionado estrictamente con el mantenimiento".

Para argumentar su posición, el ministro ha recordado que la línea Madrid-Sevilla acometió "una renovación integral" recientemente. "Sé que esta afirmación ha causado polémica, sobre todo, porque se ha descubierto que una parte de la infraestructura no se ha sustituido. Pero es una línea que se ha cogido de extremo a extremo, se ha reemplazado todo aquello que se consideraba que necesitaba una sustitución y se han invertido casi 800 millones de euros en renovarla, con un nuevo sistema de seguridad, con sustitución de todos los cambios y de una parte importante de la plataforma", ha explicado Puente durante su intervención en Vitoria.

Por lo tanto, el ministro ha sido tajante al afirmar que "aquí no hay un problema de mantenimiento". Según ha apuntado en sus declaraciones, en todo caso, lo que "parece que, en este momento, está en tela de juicio es el resultado de la ejecución de la obra". Esta distinción resulta fundamental para comprender el enfoque que el Ministerio de Transportes está dando a la investigación y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse del accidente.

El foco en la ejecución de las obras de renovación

Puente ha sido especialmente claro al señalar dónde considera que debería centrarse el análisis de las causas: "Es decir, si el foco se pone en una soldadura o en un carril que se acababa de sustituir, se está poniendo el foco en esa ejecución o el control de esa ejecución, no tanto en el mantenimiento". Esta declaración resulta significativa porque desplaza el posible origen del problema desde una hipotética falta de recursos destinados al mantenimiento hacia la calidad de las obras de renovación recientemente ejecutadas en la infraestructura.

El ministro ha concluido su argumentación solicitando que "el debate del mantenimiento, tengámoslo, pero no lo vinculemos al accidente, porque creo que no tiene relación". Esta posición ha generado reacciones diversas entre expertos ferroviarios y representantes políticos, que consideran que el debate sobre la inversión en infraestructuras ferroviarias y su mantenimiento debe formar parte del análisis global de la seguridad del sistema de transporte por ferrocarril en España.

¿Qué es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios?

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) es el organismo técnico independiente responsable de investigar los accidentes e incidentes graves del sistema ferroviario en España. Creada en cumplimiento de la normativa europea sobre seguridad ferroviaria, la CIAF tiene como principal objetivo determinar las causas de los accidentes para prevenir futuros siniestros mediante la emisión de recomendaciones de seguridad.

Este organismo actúa con total independencia de las administraciones ferroviarias, los gestores de infraestructuras y las empresas operadoras, lo que garantiza la objetividad de sus investigaciones. La CIAF analiza todos los aspectos técnicos, humanos y organizativos que pudieran haber contribuido al accidente, elaborando informes detallados que se publican posteriormente. Sus conclusiones no tienen carácter sancionador ni determinan responsabilidades legales, función que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial, pero sus recomendaciones técnicas resultan fundamentales para mejorar los estándares de seguridad ferroviaria en todo el territorio nacional.

¿Cuánto tiempo suelen durar las investigaciones de accidentes ferroviarios?

Las investigaciones de accidentes ferroviarios graves son procesos técnicamente complejos que requieren tiempo considerable para su correcta resolución. Como ha señalado el ministro Puente, en países con sistemas ferroviarios avanzados como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia, los plazos para emitir informes definitivos sobre las causas de accidentes importantes suelen superar el año de duración.

Estos largos periodos se deben a la necesidad de analizar múltiples variables: estado de la infraestructura, funcionamiento del material rodante, condiciones meteorológicas, posibles fallos humanos, sistemas de señalización y seguridad, protocolos operativos, y registros de las cajas negras, entre otros aspectos. Además, las investigaciones incluyen pruebas de laboratorio sobre materiales, simulaciones informáticas, análisis metalúrgicos de componentes y reconstrucciones detalladas de la secuencia de acontecimientos. Todo este trabajo requiere coordinación entre diversos equipos de especialistas y contraste de hipótesis antes de llegar a conclusiones definitivas.

¿Qué información proporcionan las cajas negras de los trenes?

Las cajas negras ferroviarias, técnicamente denominadas sistemas de registro de datos de a bordo, constituyen herramientas fundamentales para la investigación de accidentes. Estos dispositivos registran de forma continua parámetros operativos cruciales como la velocidad del tren, la posición de los frenos, las aceleraciones y deceleraciones, el estado de las señales recibidas, las comunicaciones entre el maquinista y el centro de control, y las actuaciones del conductor sobre los mandos del tren.

La información almacenada en estas cajas negras permite a los investigadores reconstruir con precisión los últimos minutos antes del accidente, identificando posibles anomalías en el funcionamiento del tren o en las decisiones adoptadas por el personal de conducción. En el caso del accidente de Adamuz, según ha indicado el ministro Puente, estos datos serán especialmente relevantes para confirmar o descartar definitivamente problemas relacionados con el material rodante y para aportar luz sobre la secuencia exacta de acontecimientos que desembocó en la colisión entre los dos convoyes.

La renovación de la línea Madrid-Sevilla

La línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992 como primera línea de AVE en España, ha sido objeto recientemente de una profunda renovación que, según el Ministerio de Transportes, ha supuesto una inversión cercana a los 800 millones de euros. Este programa de modernización ha incluido la sustitución de elementos considerados prioritarios de la infraestructura, la instalación de nuevos sistemas de seguridad y señalización, el reemplazo de todos los cambios de agujas y la renovación de amplios tramos de la plataforma ferroviaria.

Sin embargo, esta renovación ha generado cierta controversia tras el accidente al descubrirse que algunos elementos de la infraestructura no fueron sustituidos durante las obras. El ministro Puente ha defendido que se reemplazó "todo aquello que se consideraba que necesitaba una sustitución", pero esta explicación no ha satisfecho a todos los sectores, que cuestionan los criterios utilizados para determinar qué componentes debían ser renovados y cuáles podían permanecer en servicio. La investigación deberá determinar si algún elemento no sustituido pudo tener relación con el accidente o si, como sostiene el Gobierno, el problema reside en la ejecución de las obras de renovación más recientes.