Óscar Puente ataca en las redes sociales a Juanma Moreno y a la prensa andaluza tras los incendios de la Mezquita y Tarifa

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a publicar en sus redes sociales un post polémico. En esta ocasión, el objeto de sus críticas ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que le ha reprochado su ausencia en los incendios de la Mezquita y Tarifa. "Dónde estará Juanma que no ha aparecido ni por la mezquita ni por tarifa (sic)", ha publicado en X. Pero el ministro no se ha quedado ahí y también ha cargado contra "la prensa andaluza", a la que ha acusado de callarse ante la ausencia del presidente de la Junta.

Puente ya borró este lunes una desafortunada publicación en X. En el post, Puente arremetía contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por encontrarse de vacaciones en Cádiz "mientras su comunidad se quema". Asimismo, ironizaba sobre la coincidencia de que también se hubiera declarado un fuego en la localidad gaditana.

"Este, a Mañueco le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma", escribió, en alusión al presidente andaluz, Juanma Moreno. El comentario iba acompañado de un vídeo difundido por la cuenta @Samarcandadeltitanic y criticaba que Mañueco pase sus vacaciones en la costa gaditana mientras en su comunidad arden zonas de León, Zamora, Ávila y Palencia, con especial impacto en el yacimiento romano de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad.

Esta publicación ha obtenido el rechazo frontal del PP. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha criticado este martes al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su "ingenio de saldo" y sus mensajes "de odio" en las redes sociales a cuenta de la gestión de los incendios en Castilla y León y ha disculpado la ausencia de su presidente los primeros días.

En declaraciones a los medios en la puerta de la sede del PP, Ezcurra ha lamentado que España no tenga un gobierno "sino una panda de tuiteros", al mencionar los mensajes de Puente en X reprochando a Alfonso Fernández Mañueco estar en Cádiz mientras se extendían los incendios en su comunidad.